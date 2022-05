Nové BMW XM na prvních oficiálních fotografiích: Nejsilnější eMko všech dob slibuje 650 koní

Oficiálně půjde o první hybridní stroj z divize M. Výkonný hybrid do zásuvky prochází posledními testy před velkou premiérou.

Do výtvorů divize M se kradmo dostávají první vlaštovky elektrifikace. Hybridní M3 by asi byla na fanoušky moc, proto BMW své první plnotučné eMko s baterií zabalilo do tvarů obřího SUV. Zatímco koncept měl kombinovaný výkon 550 kW (750 k) a 1000 Nm, u sériového provedení nás čeká 480 kW (650 k) a 800 Nm. Dojezd na elektřinu má být 80 kilometrů. Spalovací jednotkou bude známý přeplňovaný osmiválec.

Důkazem, že půjde o plnohodnotné M, má být rozložení hmotnosti 50:50. Dále bude velké SUV vybaveno adaptivním M podvozkem professional, díky němuž auto bude mít jako první M také elektromechanické adaptivní stabilizátory. Ty díky systému Active roll comfort omezují pohyby do stran a upravují výšku vozu na příslušné straně. Volitelná kola mohou mít průměr až 23 palců. Další detaily včetně jízdních výkonů se dozvíme již brzy po oficiálním představení.