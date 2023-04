Nové BMW XM dostane i základní variantu 50e. Slibuje spotřebu 1,5 l/100 km a dojezd na elektřinu až 84 km

Sportovní vozy z Mnichova mají nového krále, kterým je svébytné SUV s označením XM.

S oznámením nového BMW XM mají automobilový fanoušci na internetu zase o čem diskutovat, tento nový „hustý bavorák“ ale nebude jen o vrcholné variantě Red Label, na své si přijdou i ti, kteří sice chtějí to nejlepší, ale neradi by za to pustili z kapes takové jmění, nebo jen nepotřebují vyšší stovky koní k vytahování se před ostatními. A přesně taková varianta tohoto modelu se nyní představila.

Jmenovat se bude XM 50e a dle webu Carscoops máme pod kapotou očekávat třílitrový řadový šestiválec místo 4.4 V8 z vrcholných variant. Jak již název napovídá, pohonná jednotka má být plug-in hybridem, který má čistě na elektřinu ujet 76 až 84 kilometrů. Spotřeba se pak dle WLTP udává 1,4 - 1,5 l/100 km. Žádné bližší informace o motorizaci nemáme, budeme si muset počkat až na oficiální odhalení, prozatím máme k dispozici jen krátké video.

Verzi 50e má ale i nové BMW řady 7. Zde to znamená řadový šestiválec s jedním turbem o výkonu 230 kW (313 koní), kterému pomáhá elektromotor o výkonu 145 kW. Kombinovaný výkon vozu tak činí 360 kW (489 koní) a sedmičce to stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy. Podobná čísla můžeme zřejmě očekávat i u XM 50e.