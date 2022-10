Nové BMW XM dorazilo do českého konfigurátoru. Hranici pěti milionů korun těžko přesáhnete

Obří SUV mnichovské automobilky už můžete směle konfigurovat. O moc dražší už ale být nemůže.

Jedním z vrcholů oslav 50. výročí divize M automobilky BMW bylo opulentní svébytné SUV, které do divize vneslo ještě více dramatičnosti a hlavně první plug-in hybridní pohon, který zřejmě můžeme očekávat i u příští generace modelu M5. Ostatně tam jsou V8 Twin Turbo a elektrický pomocník již také potvrzení. Mezitím nové BMW XM vstoupilo do českého konfigurátoru. Českou cenu už jsme znali, ale nyní víme, co všechno si do auta můžeme ještě naházet.

Základní cenovka nového BMW XM je 4.339.400 Kč. Motor je zatím jen jeden, a tedy již zmíněný plug-in hybrid o systémovém výkonu 480 kW, dojezdem na elektřinu 82 až 88 km a kombinovanou spotřebou paliva 1,5 až 1,6 l/100 km. Teoreticky... Ještě více nabušená varianta Red Label dorazí příští rok. Ohledně příplatků toho u XM zas tolik není, ale prostor pro individualizaci tu samozřejmě je.

Šest metalických odstínů je bez příplatku, připlácí se jen za lak z programu Individual Dravit Grey, a to 35.230 Kč. Kola jsou v základu 21palcová, dvaadvacítky jsou minimálně za 47.684 Kč a největší třiadvacítky se zlatým designem Bicolour Night Gold jsou za 82.914 Kč. Čalounění BMW Individual je bez příplatku, na vás je pouze odstín, kdy černý je zdarma a za ostatní se připlácí. Třeba červená je za 40.638 Kč, ale tmavě modrá Merina Deep už za 67.756 Kč.

Obložení interiéru z karbonu je v základu a nic jiného nyní v nabídce není. Mezi časté příplatky BMW řadí třeba černý paket, který touto barvou pokryje obrys masky, boční lištu, dekorativní obložení difuzoru a lišty okolo oken. Stojí 8138 Kč, jinak jsou uvedené prvky ve zlaté barvě. Za 13.546 Kč jsou lakované brzdové třmeny jinou než černou barvou a třeba elektricky ovládané tažné zařízení na 2700 kg vyjde na 36.582 Kč.

Za zmínku stojí určitě šikovné pakety, třeba Drivers paket za 66.378 Kč obsahuje zvýšení maximální rychlosti z 250 na 270 km/h a jednodenní řidičský kurz na závodním okruhu. BMW Driving Assistant Professional za 71.812 Kč obsahuje udržování v jízdním pruhu až do rychlosti 210 km/h, předcházení nehodám při změnách jízdních pruhů i při vystupování nebo pomáhá zabraňovat čelním srážkám.

Kdo pak bude chtít dvacet reproduktorů od značky Bowers & Wilkins, zaplatí 120.588 Kč. Se vším, co jsme výše vyjmenovali vás auto vyjde na 4.779.996 Kč, takže to zas o tolik nevyroste a moc dalších příplatků auto nemá. Jinak je v základní výbavě adaptivní podvozek, elektronicky řízený samosvorný diferenciál nebo brzdy s šestipístkovými třmeny vpředu a plovoucími třmeny vzadu.