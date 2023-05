Nové BMW řady 5 umí svým infotainmentem nahradit herní konzoli. Nabídne i hry pro dva

Zabavit se v autě při čekání nebo nabíjení půjde v nové pětce raz dva. Hry budou brzy k dispozici i pro další modely.

Díky spolupráci s herní platformou AirConsole se novinka z Mnichova proměnila v mobilní zábavní centrum. Kdekoliv zaparkujete, můžete se potěšit odlehčenými hrami, známými jako "casual hry".

Ovládání je řešeno elegantně: Stačí spustit aplikaci AirConsole, naskenovat QR kód na prohnutém displeji a jste připraveni začít hrát. Můžete hrát sami nebo soupeřit se všemi cestujícími ve vozidle - do hry se mohou zapojit i cestující za zadních sedadlech.

Těšit se můžete třeba závodní, sportovní, kvízové a hudební hry, nebo na simulátory, strategie, "skákací a běhací" a logické hry. Asi 15 titulů je k dispozici hned od začátku, takže se na vás čeká zábava jako Go Kart Go, Golazo, Music Guess nebo Overcooked. Portfolio dostupných her se bude neustále rozšiřovat.

Vedle nové řady 5 včetně elektrické i5 bude hraní přes AirConsole z výroby dostupné i pro BMW řady 7, BMW iX, BMW i4 vyrobené po červenci letošního roku, dále pak pro BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M, BMW X6 M vyrobené po letošním srpnu. Další modely BMW ze střední třídy a luxusního segmentu budou následovat postupně.