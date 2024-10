Nové BMW řady 2 Gran Coupé nabídne úsporné i sportovní motory. Péči dostal i podvozek

BMW pokračuje v představování nových provedení svých kompaktů a po řadě 1 tak následuje řada 2 Gran Coupé, která je tu s námi teprve druhou generaci, zatímco jednička je s námi již čtyři generace. Dvojka narostla oproti předchůdci 20 mm do délky, 25 mm do šířky a 25 mm do výšky. Rozměry tedy nyní činí 4546 mm, 1800 mm a 1445mm. Rozvor náprav měří 2670 mm. Vůz je nyní o trochu menší než Mercedes-Benz třídy A sedan.

Design si Gran Coupé přebírá od řady 1, ale přidává k tomu protaženou záď, která v případě sportovní verze nebo příplatkového paketu končí ještě křídlem. Vůz má také nově navržené boční prahy a nechybí ani slavná Hoffmeisterova křivka u zadních bočních oken. K dispozici budou dva klasické laky, sedm metalíz a čtyři laky z programu Individual. Je možné objednat si i černou lesklou střechu.

Interiér už jsme viděli u řady 1. Také zde tedy najdete dva displeje spojené v jednom panelu ovládané dotykem. Převodovka se ovládá pomocí posuvné packy na středovém tunelu. Na evropských trzích patří ke standardu úchyty dětských sedaček na krajních sedadlech druhé řady. Opěradla jsou navíc sklopná v poměru 40:20:40. Objem zavazadelníku činí 430 litrů, jen u motorizací 220 a 220d je to 360 litrů.

Výše zmíněné motorizace mají totiž pod podlahou zavazadelníku umístěný akumulátor svého 48voltového mild-hybridního systému. Znamená to také elektromotor o výkonu 15 kW a s točivým momentem 55 N.m umístěný v 7stupňové převodovce Steptronic. Motorizace 220 je jedna-pětka tříválec a disponuje výkonem 125 kW (170 koní). Na stovku zrychlí za 7,9 sekundy a jede až 230 km/h.

Další hybridní motorizace 220d je vznětový čtyřválec o objemu 2,0 litru, který disponuje výkonem 120 kW (163 koní) a může se pochlubit točivým momentem 400 N.m. S osmi sekundami na stovku sice není nejrychlejší, ale zase potěší spotřebou 4,2 až 4,6 l/100 km. K mání je pak ještě podladěná verze bez hybridu 218d, která nabídne 110 kW (150 koní) a 360 N.m točivého momentu.

Tu nejlepší dynamiku pak samozřejmě nabídne sportovní verze M235 xDrive Gran Coupé, která má pod kapotou zážehový dvoulitr s turbodmychadlem. Výkon motoru činí 221 kW (300 koní) v 5750 až 6500 otáčkách a na stovku s autem zrychlí za 4,9 sekundy. Zde už se samozřejmě dočkáte i lepších brzd, ale také adaptivního M podvozku a dokonce i mechanické uzávěrky předního diferenciálu.

BMW se také chlubí nově vyvinutými podvozkovými komponenty pro řadu 2 Gran Coupé, které mají zvýšit tuhost a zároveň trochu ulehčit neodpružené hmotnosti. Nově navržené je i tlumení, automobilka se může pochlubit progresivními tlumiči na přední nápravě, které mají pomoct karoserii zůstat stabilní při tlumení drobných nerovností vozovky.

Všechny motorizace používají 7stupňovou dvouspojkovou převodovku Steptronic a až na M235 xDrive mají výhradně pohon předních kol. Nabídka motorizací pro řadu 2 Gran Coupé by se měla ještě rozšířit, po vzoru řady 1 bychom se tedy mohli dočkat ještě verze 216, což by byl úplný základ, ale také 223 xDrive, což by byla čtyřkolka mimo verzi M. Do papírů BMW ale nevidíme, jenom takhle to příbuzná má řada 1.