Nové BMW řady 2 Coupé je krásná vzpomínka na legendární E46. Už jsme ho řídili, má správné motory!

Když si pak sednete dovnitř, dýchne na vás atmosféra aktuální řady 3 a velmi podobný je i posaz za volantem, tedy více než dobrý. Klidně bych se tedy nebál říct, že nové kupé řady 2 je duchovní nástupce řady 3 generace E46. Z dnešního pohledu už je to ale to malé kupátko pro hračičky a nic, co by se dělalo ještě se šestiválcovým dieselem v kombíku. Takže asi tak k titulku.

G42 tedy stojí na platformě CLAR a má mnoho shodných dílů s řadami 3 a 4. Je to nejmenší auto na této platformě. Přirovnání v titulku mě napadlo vlastně hned, jak jsem k autu poprvé přišel. Jednu E46 totiž mám a tohle auto je prostě skoro stejně velké. Pohled do tabulek mi objasňuje, že se nemýlím, nová řada 2 má rozměry 4432 mm x 1774 mm x 1418 mm. U E46 (Coupé) to je 4488 mm x 1757 mm x 1369 mm.

Ale od začátku, nové BMW řady 2 G42 vystřídalo F22, potažmo F23 jako kabriolet, po sedmi letech. Zatímco předchozí generace byla založená na jedničkové řadě, druhá má blíže ke trojce. Je to dáno i tím, že nová generace řady 1 se transformovala na předokolku a řada 2 kupé chtěla zůstat klasikou. A jak jsme za to rádi!

Po krátkém čase došlo v BMW k uspokojení tradičních zákazníků a představení zcela nové verze kupé s klasickou koncepcí, tedy se spalovacími motory vpředu podélně a pohonem zadních kol. Žel bohu bez manuální převodovky, ale to se nedá nic dělat, protože i kdyby byla, ve výsledku by si ji stejně vybrala jen hrstka lidí. Mluvím samozřejmě o BMW řady 2 Coupé.

Nejprve M240i xDrive

Do BMW řady 2 Coupé přijdou (zatím?) motory B47, B48 a B58, vždy ve spojení s osmistupňovým automatem ZF. Jako první si sedám do aktuálního vrcholu, tedy M240i xDrive. Základ je za 1,4 milionu, vyšperkovaný testovací kousek za 1,8 milionu. Styčným bodem je samozřejmě šestiválec o objemu 3,0 litru s turbem TwinPower, který je v naladění na 275 kW (374 koní) skvostný snad ve všem, v čem se ukáže.

Ne jinak je tomu i zde a po nastartování mě okamžitě vítá elektrickým štěknutím z výfuků. První krátká jízda potvrzuje perfektní tuhost karoserie a skvělý handling. Ostatně BMW oproti předchůdci zvýšili torzní tuhost karoserie o 12 %. Příplatkové adaptivní M tlumiče na už řádně vyjetých dlažebních kostkách hned za parkovištěm skvěle pracují, kopírují povrch, ale později na výmolech nemlátí do karoserie. Schválně, co na to letní nízkoprofilové pneumatiky po přezutí.

Hlad po otáčkách motoru B58 je i zde značný, ale nemyslete si, že jeho zastavením do tak malého auta získáte nějak extra na dynamice. M240i xDrive je totiž trochu těžší, váží 1690 kilogramů. V přímce je samozřejmě drtivě rychlé a umí pořádně zamáčknout do sedadla, ale ve zrychlení z 0 na 100 km/h je jen o chlup rychlejší než BMW M440i xDrive. Zvládne to za 4,3 sekundy.

To hlavně pro vysvětlení, že na mě tohle auto na tak malém půdorysu působilo v některých pasážích trochu jako kovadlina, především se zapnutou kontrolou trakce. Opravdu je totiž pocitově trochu těžší, nicméně stále skvěle řiditelné. Standardně dodávaný zadní diferenciál s elektronicky řízenou svorností je bravurní věc a stačí pár zatáček aby vám došlo, že xDrive tady neznamená jen větší jistotu v zimě a kila navíc.

Preferuje totiž zadní nápravu, takže si ve sportovním režimu s vypnutou kontrolou trakce opravdu slibuje přetáčivé hrátky, na jaké jste u předchozích verzí zvyklí. Jak moc dobře ale bude, zjistíme až později v rámci klasické zápůjčky. Během prvních jízd na to nebyl moc prostor ani cesty. Nicméně i se zapnutou kontrolou trakce byly na výjezdech ze zatáček cítit jasné signály ztráty adheze. Bohužel to se zapnutým DSC znamenalo, že mi při dynamické jízdě auto pod rukama jakoby trochu umíralo. Zásahy systému jsou včasné, přesné a nekompromisní.

S BMW M240i xDrive je jízda velmi příjemná, komfortní, se skvělou řidičskou pozicí a dobrým výhledem, snad vyjma vzad. S vyšší hmotností jsem se vyrovnal i u nového BMW M3, nevidím důvod se s tím nesmířit i u dvojky, když se tak skvěle řídí, má potentní motor, sametovou převodovkou ZF a dobře vyvážené jízdní vlastnosti. Uvidíme, podle českého BMW je tohle na úrovni předchozí M2. Kam chce tedy ještě jít to nové M2 mě opravdu zajímá.

A co diesel?

Během prezentace jsem měl ještě jeden slot, který jsem čistě ze zvědavosti využil na projížďku po stejné trase s verzí 220d. Ta po nastartování samozřejmě nijak nehrozí, jen lehoučce propouští nepatrné torzní kmity a přes dobré odhlučnění slyšíte před sebou jen vzdáleně chrapot dvoulitrového vznětového čtyřválce.

Tohle je ta dvojka, kterou si koupí nenáročný uživatel pro cestování na delší trasy, který se chce občas dynamicky svézt. K tomu výkon 140 kW (190 koní) bohatě postačí. Akcelerace z 0 na 100 km/h za 6,9 sekundy také není žádná ostuda. Sportovně zaměřeným řidičům tady samozřejmě bude chybět pořádný tah a zvuková kulisa, ale pro kliďase je jako dělaný.

Jinak řečeno, trpělivost přináší růže, ale v případě BMW 220d Coupé i rychlost. V kopci, kde M240i xDrive řvalo jako blázen, prskalo od výfuku a spolklo celé stoupání jako malinu, byl diesel rozvážný, se silou především ve středních otáčkách. Řaďte mezi dvěma a čtyřmi tisíci a budete oba nejspokojenější. A když už jsem u řazení, tak rozjezdy byly se silným benzinem pocitově trochu uhlazenější... pochopitelně.

S vypnutou kontrolou trakce ve sportovním režimu není dynamické svezení tak zábavné, ale o to víc přístupnější, takže to už jsem si troufl. Brzo ale narazíte na to, že vám na větší akce chybí výkon. Rád bych vám řekl, že 220d je takové to daily a M240i xDrive ten plašan, jenže ony jsou obě dvě auta skvěle odladěná jak motorově, tak podvozkově.

Vypněte eMku sportovní režim a jenom plavte ve dvou tisících otáčkách na točivém momentu, není problém. Stejně se to dá udělat i s dieselem. Zas tak velký propastný rozdíl nebude určitě ani ve spotřebě, i když na tu při prvních jízdách tak úplně nehledím. BMW 220d Coupé těží z tuhosti karoserie a skvěle naladěného řízení s podvozkem, ale jeho výhoda oproti M240i xDrive je hlavně o 400 tisíc korun nižší pořizovací cena.