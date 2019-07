Nebojím se tvrdit, že v případě nového BMW řady 1 jde o víc než pouhou mezigenerační obměnu. Zatímco dříve šlo o hravou zadokolku s motorem uloženým podélně, dnes jde o předokolku s motorem napříč. Němci zkrátka šlápli na zmizík, zapomněli na staré zvyky a vytvořili prémiové auto pro masy. Co z toho, že tím přišlo o koncepci, kterou si oblíbili milovníci řízení. Byznys je byznys.

Nová jednička byla představena nedávno, jak už ale víme z dřívějška, BMW s uvedením do prodeje neotálí a první verze sype do konfigurátoru tak rychle, jak to jenom jde. Je to fajn hned ze dvou důvodů: rychle zjistíte, jak si vůz vede cenově, ale také se můžete podívat, jak vypadá základní verze za „cenu od“, kterou u dealerů zřejmě moc často neuvidíte.

Chcete-li se dostat s ceníkovou cenou co nejníže, vyberte verzi 118i o výkonu 103 kW. Podle čísel se dnes nejenom u BMW moc řídit nedá, proto čekejte tříválcovou patnáctistovku a nikoliv dvoulitr, jak by se mohlo zdát. Nejlevnější jednička s předním pohonem, manuálním šestikvaltem a základní výbavou vychází na 648.700 Kč. To je zhruba polovina toho, co dáte za nejvýkonnější verzi M135i o výkonu 225 kW. Pokud prahnete po automatu, BMW samozřejmě může sloužit. Počítejte ale s částkou nejméně 700.180 Kč.

Jak můžete sami vidět na přiložených fotkách, které jsme našli v oficiálním konfigurátoru, rozhodně se nejedná o auto, za které by se měl jeho řidič stydět. Má bílý lak karoserie Alpine White (bílá je pořád nejoblíbenější barva v Česku), nebo černý Black, 16palcová litá kola... Nenadchne, ale ani neurazí.

Uvnitř najdete černé čalounění sedadel, šedý dekor palubní desky, startování tlačítkem, klimatizaci, multifunkční volant potažený kůží, velurové koberce, funkci Teleservices, která vás upozorní na kontrolu vozidla v servisu či výměnu oleje, paket Connected, díky kterému najdete nejlepší restauraci v okolí či sadu na opravu pneumatik.

Aby vám sousedé nezáviděli, ale vy přesto požadujete více než pouze základní výbavu, sáhněte po paketu Advantage za 20.800 Kč. Podle vizualizací v konfigurátoru není navenek poznat, ale rázem máte odkládací paket (uzavíratelná schránka u řidiče, síťky na zadních stranách opěradel předních sedadel, háčky na upínání tašek), 2x USB pro dobíjení na středové konzole, tempomat s brzdnou funkcí, parkovací senzory vpředu a vzadu a výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce.

Kompletní ceny nového BMW řady 1 najdete v tabulce níže. Početní převahu mají nejenom nafťáky, ale i dvoulitrové čtyřválce. Přitom platí, že verze s pohonem 4x4 (M135i a 120d) mají vždy osmistupňovou automatickou převodovku.