Nové BMW M2 už můžete směle specifikovat. Vše potřebné má v základu, manuál je za příplatek

Dlouho očekávané BMW M2 je krátce po představení v českém konfigurátoru. Českou cenu již známe, nyní ale také víme, jak si tuhle hračku můžeme vyšperkovat a za kolik.

Základní cena M2 činí 1.835.600 Kč. Je už všem jasné, co za to dostanete, především podladěný motor S58 na výkon 460 koní při 6250 otáčkách, 8stupňovou automatickou převodovku Steptronic, pohon zadních kol, adaptivní podvozek, paket M Drive Professional s možností nastavení účinku protiprokluzového systému v 10 stupních, časomíru M Laptimer nebo M Drift Analyzer.

Co dál? Auto má na přední nápravě 19palcová a na zadní 20palcová kola, čelní světlomety jsou LED adaptivní, uvnitř vás zase čeká infotainment s osmou generací operačního systému nebo 3zónová automatická klimatizace. Co chtít do auta navíc? Předně se hodí zmínit příplatek za manuál, se kterým je cena vozu 1.849.146 Kč.

Všech pět laků karoserie je zdarma, velikost kol je pak vždy stejná a je na výběr ze dvou designů. Pár příplatků se na sebe váže, třeba čalounění kůží Vernasca Black s detaily v barvách divize M je nutné vzít s elektricky M sportovní sedadla za 26.832 Kč a nastavitelnou bederní opěrkou za 6786 Kč. Hliníkové dekory v interiéru jsou za 8138 Kč, karbonové za 26.832 Kč.

Pro hardcore řidiče pak bude zajímavý M Race Track Paket za 352.014 Kč. Najdete v něm karbonové skořepiny, pneumatiky na okruh, zvýšení maximální rychlosti na 285 km/h, karbonovou střechu nebo kožené čalounění Merino. Karbonovou střechu lze objednat i samostatně za 70.460 Kč, zakliknutí karbonových skořepin vás ale automaticky odkáže na výše zmíněný paket.

Co tam máme dál? Třeba vyhřívání volantu za 5408 Kč, lakované brzdové třmeny červenou barvou za 8138 Kč, protisluneční ochranu oken za 10.842 Kč, head-up displej za 29.796 Kč nebo třeba paket jízdních asistentů včetně adaptivního tempomatu s funkcí Stop & Go za 20.332 Kč. BMW vám ani nebude bránit objednat si střešní okno za 25.740 Kč. Pochopitelně se ale vylučuje s karbonovou střechou.