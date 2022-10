Nové BMW M2 přibralo dva metráky, ale dohání to motorem z M3. Už známe i českou cenu!

Oslavy 50. výročí BMW M ještě nejsou u konce. Po M4 CSL a opulentním SUV XM přichází nástupce veleúspěšné M2.

BMW 1M Coupé odstartovalo před více než deseti lety obrovské nadšení do modelů divize M zabalených do karoserie malých kupé, ve kterém o pár let později pokračoval model M2. Ten se stal jen krátce poté nejprodávanějším vozem v nabídce vozů BMW M a po celém světě si jej pořídilo téměř 60.000 zákazníků. Není tak divu, že očekávání od nové generace jsou vysoká. Napínali nás dlouho, ale teď už je tady v plné parádě.

Nové BMW M2 G87 pokračuje ve filozofii, že nové znamená vždy větší a výkonnější. Oproti předchozí M2 je o 119 mm delší, o 16 mm širší, ale o 11 mm nižší. Rozměry vozu jsou tedy 4580 mm x 1887 mm x 1403 mm při rozvoru 2747 mm. Rozchod kol se zvětšil vpředu o 38 mm (1617 mm) a vzadu o 4 mm (1605 mm), čímž se rozchod zadních kol shoduje se současným BMW M4.

Design bude opět předmětem diskuzí, vlastně se na relativně oblé auto nasadil široký hranatý bodykit. Na přání můžete mít karbonovou střechu, což nejen ušetří šest kilogramů, ale zároveň sníží těžiště. Kola jsou vpředu 19palcová a vzadu 20palcová, na přání však bude možné mít každé kolo o palec větší v rámci M Performance. Teď už ale konečně k tomu nejdůležitějšímu.

BMW M2 přináší do svého segmentu motor z M3 a M4. Třílitrový řadový šestiválec je naladěný na výkon 338 kW (460 koní) při 6250 otáčkách. Motor bude možné spojit s šestistupňovou manuální převodovkou. To bude volba pro puristy a nebude jich mnoho, předchozí generaci chtělo s fofrklackem v Česku jen 10 % zákazníků. Další volbou je osmistupňový automat M Steptronic.

Maximální točivý moment motoru činí 550 N.m v rozmezí 2650 a 5870 otáček. Točit ale můžete až do 7200 otáček. BMW uvádí, že jednotka se od té v M4 liší jen v detailech. Zmiňuje dvě jednokomorová turbodmychadla, vstřikování paliva pracující s tlakem až 350 bar a variabilní časování vačkových hřídelů double-vanos. Všechen výkon jde výhradně na zadní nápravu, která je vybavena elektronicky řízeným samosvorným diferenciálem.

BMW M2 zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,1 sekundy (4,3 sekundy s manuálem), na dvoustovku za 13,5 sekundy (14,3 s) a dosáhne maximální rychlosti 250 km/h, respektive 285 km/h s volitelným paketem. Auto má také nápravy z M4 včetně výztuh spojujících horní uložení předních tlumičů nebo pomocného hliníkového rámu přední nápravy. Standardem jsou adaptivní tlumiče i nastavení regulace prokluzu kol v menu M Traction Control.

M2 má vpředu šestipístkové brzdy s 380mm kotouči, vzadu jsou plovoucí třmeny a 370mm kotouče. Vůz obouvá pneumatiky o rozměrech 275/35 ZR19 vpředu a 285/30 ZR20 vzadu. Bude možnost i závodních pneumatik. Pohotovostní hmotnost vozu činí 1725 kilogramů s automatem, manuál je o 25 kg lehčí. Předchozí M2 vážilo 1495 kg.

Uvnitř už najdete moderně rozvrženou palubní desku se dvěma displeji spojenými v jednom panelu. Centrální displej se mimo dotyk ovládá otočným voličem iDrive. Na přání jsou k mání karbonová skořepinová sedadla. Vozy budou u zákazníků v dubnu příštího roku. Česká cena je stanovena na 1.835.600 Kč. Ve standardní výbavě jsou třeba adaptivní M podvozek, paket M Drive Professional s možností nastavení účinku protiprokluzového systému v 10 stupních, časomíra M Laptimer či M Drift Analyzer. Konfigurátor ovšem zatím spuštěný není.