Nové BMW iX 60M má českou cenu. Za elektrického obra z divize M si náležitě připlatíte

BMW iX 60M je zároveň prvním elektrickým SAV, které do královské třídy zavítalo. Za know-how si automobilka nechá náležitě zaplatit.

Není to tak dávno, co jsme vám představili nejnovější přírůstek do divize BMW M. Model iX 60M je zároveň prvním elektrickým SAV, které do královské třídy zavítalo. Automobilka jej prezentuje jako ideální kombinaci elektromobilu řady „i“, univerzálnosti modelů BMW X a dynamických jízdních vlastností divize BMW M.

Základní technické údaje mluví samy za sebe. BMW iX M60 pohání dva elektromotory s celkovým výkonem 455 kW a točivým momentem 1015 Nm, respektive 1100 při zapnutém režimu Launch Control. Z 0 na 100 km/h to zvládne za 3,8 sekundy a následně pokračuje na omezenou maximální rychlost 250 km/h. Soustava čerpá energii z bateriového setu o využitelné kapacitě 105,2 kWh. V rámci metodiky WLTP spotřebuje BMW iX M60 24,7–21,7 kWh/100 km. Díky tomu je schopné ujet vzdálenost 566 kilometrů.

Automobilka čerstvě odhalila také českou cenu. Českého zákazníka vyjde novinka na 3.315.000 Kč. Za své peníze obdrží vůz vybaven adaptivním vzduchovým podvozkem, integrálním aktivním řízením, výkonnou brzdovou soustavou s modře lakovanými třmeny a nejnovější digitální platformou se specifickou sadou zvuků BMW IconicSounds Electric od slavného skladatele Hanse Zimmerema. Díky modulu pracujícím s 5G sítí je vám k dispozici nepřeberné množství online služeb.