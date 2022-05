Nové BMW i7 je luxusnější a modernější než váš obývák. Už jsme v něm seděli, je to elektrický teleport

Je to vůbec ještě auto? A je to ještě BMW? Očíhli jsme jeden z několika předprodukčních kusů na světě a musíme konstatovat, že se továrníci mají na co těšit.

Už poslední generace sedmičkové řady nebyla nic pro stydlivky a ta nová ji trumfuje ve všech směrech. Jako první vás do očí uhodí samotné rozměry – v evropské specifikaci bude prodávána pouze v delší variantě s délkou 5391 mm a rozvorem 3215 mm, to vše při šířce 2192 mm se zrcátky a nezanedbatelné výšce 1544 mm. BMW i7 jsme si poprvé prohlédli nedaleko Prahy, a přestože šlo o předprodukční kus, nadchnul nás.

Je to kus auta a jeho impozantní velikost hodně zdůrazňuje design s relativně vysokou kapotou a linií pasu. Prosklení je střídmé a zatímco u běžných vozů pro mají okna zajistit vzdušnost vnitřku, zde je evidentním účelem posádku izolovat před vnějším světem. Vpředu se vyjímají diodami orámované velké ledvinky (BMW tomuto efektu říká Iconic Glow), které kupodivu nepůsobí jinak pouťově – spíše jemně podtrhují tvary sacích otvorů s aktivními roletami uvnitř. Ty jsou mimochodem přítomny jak u provedení se spalovacím motorem, tak u elektrické i7, kde zajišťují přísun vzduchu pro klimatizaci, balancovaný s aerodynamickým odporem.

Tenká denní přední světla v horní části kapoty obsahují (příplatkové, za 56.914 Kč) krystaly Swarovski a umí rozehrát efektní třpytivou show na uvítanou. Fungují i jako blinkry, pod nimi se níže v nárazníku nachází oddělené světlomety pro klasické svícení. I samotné BMW přiznává, že se tímto rozložením přibližuje sesterské značce Rolls-Royce.

U představeného vozu byly dveře automatické (příplatek 40.638 Kč), samy se díky servopohonu otevřou po stisku tlačítka uvnitř nebo přes panely ve dveřích, skrze hlasové ovládání či díky klíči nebo aplikaci v chytrém telefonu. Proti poškození jsou chráněny díky ultrazvukovým senzorům v prazích a na zádi, nemělo by tedy hrozit, že jimi bouchnete do blízko stojící zdi či auta, nebo je pošlete do cesty projíždějícímu autu nebo cyklistovi. Pokud při zavírání narazí na překážku, samozřejmě vám neuštípnou prsty a zastaví se.

Zadní část je na rozdíl od přídě bez velkého dramatu, úzká světla mají zajímavou grafiku (a také svou uvítací animaci při odemčení), výfuky byste zde hledali marně. Jako celek a z hlediska proporcí působí i7 důstojně, jen je třeba odpoutat zrak od přídě – ostatně na tento výrazný prvek jsme si mohli dost dlouho zvykat u jiných modelů.

Pojďme dovnitř. V nabídce bude samozřejmě vysoké množství dekorů, doplňků, čalounění z koženky či kůže Merino, ale zákazník si bude moci objednat i kašmírové prvky. U předprodukčního kousku byla velmi zajímavá kombinace kůže a textilu, která dává jinak technokraticky pojatému vnitřku hřejivější nádech. Zcela snově působí světelný pás přes celou palubní desku, dále tu máme podsvícené reproduktory (2kW příplatkového systému Bowers & Wilkins za 157.170 Kč) za delikátně vyřezanými kovovými mřížkami ve dveřích – celé to působí jako luxusní bar s intimním přítmím po dvou panácích kvalitního alkoholu.

Samostatnou kapitolou je zadní sedadlo Executive Lounge na pravé straně, které se umí změnit v pohodlné lehátko s oporou pro stehna a paty po odsunutí předního sedadla o jedenáct centimetrů. Pan továrník si zde opravdu skvostně pohoví (za 59.618 Kč) a pokud přihodí dalších 128.726 Kč, může sledovat ze stropu výklopný 8K displej o úhlopříčce 31 palců s možností přehrávání multimédií, streamováním videí z různých platforem nebo hrami.

Obrazovka byla hned za hlavovými opěrkami předních sedadel a uprostřed, snad si pasažér nezkazí oči díky její blízkosti nebo nedostane křeč do krku – aby viděl na střed, musí mít hlavu lehce pootočenou do osy auta. Ale prý je možné ji nastavit. Displej se dá ovládat přes dotykové obrazovky v madlech zadních dveří (mají mimochodem fajnové rozlišení) nebo ovladačem. A pozor, je zde rozhraní HDMI, takže pokud si budete chtít připojit herní konzoli, jde to.

Snad jediná výtka při statickém představení i7 směřuje k volantu. Nové rozložení s kulatými ovládacími prvky v každém ze dvou ramen nepůsobí dvakrát honosně, vizuálně trochu připomíná jednodušší provedení kormidla Mercedesu W 204 a úplně to samé najdete třeba i v BMW řady 2 Active Tourer. To je ale starost řidiče, pan továrník sedí vzadu, kouká na Netflix nebo hraje hry, natažený na sedadle Executive Lounge. A co se děje vpředu či venku za okny je mu ukradené. Už se těšíme, až se necháme svézt. Tady prostě musíte sedět vzadu.