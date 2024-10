Nové Audi S5 není jen o změně motoru. V útrobách jde o docela jiné auto, úsporné a rychlé

Současné Audi S5 sedan můžeme považovat za nástupce Audi S5 Sportback minulé generace. U modelů S ve střední třídě, a to nehledě na karosářskou verzi, však došlo k velkým změnám. My si dnes probereme ty klíčové. Tou první je samotná platforma, protože předchozí vůz měl MLB Evo (tato varianta byla sdílená také s Audi A4 a Audi Q5) zatímco ten současný používá PPC. A co to přesně je?

PPC je zkratka pro Premium Platform Combustion a jde o nástupce platformy MLB Evo. Stojí na ní modely A5, S5 a Q5. Je to platforma pro elektrifikované spalovací podélně uložené motory, zatímco druhou stranou mince je platforma PPE, která je tu pro nové elektromobily, to je třeba Audi Q6 e-tron.

Další důležitou změnou je systém MHEV Plus. Je to nadstavba již dobře známého mild-hybridního systému, který posouvá hranice tak daleko, že už skoro klepe na dveře plnému hybridu. Akumulátor umístěný pod podlahou kufru má tady kapacitu 1,76 kWh, což je více než kolik je běžné. Vůz tak v sobě dokáže udržet více energie pro plachtění, ale především vám pomůže při akceleraci, a to i během řazení.

Systém MHEV plus se vedle akumulátoru skládá ještě ze dvou elektromotorů. Tím prvním je vlastně známý startér-generátor připojený řemenem k motoru. Ten druhý je uložený za převodovkou, respektive na jejím konci, a označuje se powertrain generator, dokáže vyvinout 18 kW a 230 N.m točivého momentu. Díky tomuto výkonu se auto může na elektřinu rozjet od křižovatky a spalovací motor se poté do procesu zapojí. Na elektřinu můžete třeba provést parkovací manévr. Elektromotor sám o sobě nestrká auto během procesu řazení, ale až když tam máte ten další kvalt, kdy vás elektřina trochu přistrčí.

Díky umístění mezi převodovku a hřídel se generátor nemusí při nabíjení spoléhat pouze na motor, jako startér-generátor, ale vlastně i na samotný pohyb auta. Rekuperovat umí výkonem až 25 kW. Díky výše vypsaným situacím se inženýrům Audi podařilo stáhnout průměrnou spotřebu u motoru 2.0 TDI o 0,38 litru a u 3.0 V6 u 0,74 litru. Teď po homologaci má S5 sedan v konfigurátoru uvedenou kombinovanou spotřebu 7,6 l/100 km a 172 gramů emisí na 100 km.

Další důležitou změnou je motor. Jak už plyne z názvu, jedná se o třílitrový šestiválec přeplňovaný jedním turbodmychadlem a dopovaný elektřinou. Motor má dva chladicí okruhy, kdy jeden je pro motor a druhý chladí elektromotor, přičemž cestou potká ještě turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek. Motor má také nové vstřikování pracující s tlakem 350 bar

Místo osmistupňového měniče pak S5 přesedlala na sedmistupňové DSG doplněné o zmíněný elektromotor. Další velkou změnou vozu je pak pohon všech kol, který už není přes Torsen, ale je to quattro ultra. Tedy čtyřkolkou je při rozjezdech, pak na dálnici třeba ne a se zadní kola připojují v případě potřeby. Výhodou je, že ultra umí poslat více výkonu na zadní kola.

Zadní kola jsou pak standardně doplněna o aktivní sportovní diferenciál, nikoliv torque splitter, jako je tomu třeba u Audi S3 a RS3. Za příplatek 10.200 Kč můžete mít ještě sportovní podvozek snížený o 2 centimetry. Na přední i zadní nápravě je pětiprvkové zavěšení. Audi S5 Sportback stojí 1.993.500 Kč s možným dovybavením klidně nad 2,5 milionu. Podobné je to s karosářskou variantou Avant, kdy 2.035.500 Kč.