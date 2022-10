Nové Audi RS 3 prošlo obávaným losím testem. Ani 400 koní mu ale nestačilo pro splnění limitu

Výkon evidentně není všechno.

YouTube kanál 77 km/h.com asi není třeba dokola představovat, jelikož jejich losí testy se u nás objevují docela často. Nabízejí totiž nezaujatý názor na ovladatelnost vozu v krizových situacích. Nyní se tým podíval na Audi RS3. Výsledek je více než překvapivý.

Testovacím vozem bylo Audi RS 3 Sportback s pohonem všech kol a výkonem 400 koní. Shodou okolností měli sedan nedávno v testu. Kolega Vláďa pochválil vynikající jízdní vlastnosti, na segment příznivou spotřebu a celkový charakter. Vůz, který měl 77 km/h.com k dispozici byl obut sadou Pirelli PZero v rozměru 265/30 ZR19 vpředu a 245/35ZR19 vzadu.

Při prvním, řekněme seznamovacím kole, řidič při nájezdové rychlosti 77 km/h srazil několik kuželů, ale auto působilo stabilně a zanechalo pozitivní dojem. Předpoklad byl, že to chce jen precizněji vyladit stopu a auto test zvládne i při vyšší rychlosti. To se ale v reálu nepotvrdilo a dráhu se bezpečně podařilo projet rychlostí „jen“ 75 km/h, což na požadovaný limit nestačí. Během průjezdu bylo Audi v automatickém jízdním režimu a ani volba jiného neměla citelný vliv na výsledek.

Je to trochu hnidopišství, protože telematika ukázala na krátko nájezdovou rychlost 76 km/h a ten jeden navíc by už roli nehrál. Navíc byl sražen první kužel, takže se zde můžeme opět bavit o zvolené stopě. Celkově ale RS3 odešla s chválou, a to zejména za dynamiku změn směru jízdy a bleskové reakce na povely řidiče. S tím souvisí i omezení náklonu karoserie a snaha potlačit nedotáčivost. Z pohledu ovladatelnosti a bezpečnosti tedy vozu není nebylo co vyčíst, ale jednoduše bylo pomalejší.

Tradiční slalom začalo Audi bez řízeného startu. Tady se naplno projevil potenciál motoru a špičkové naladění podvozku. Výsledný čas 23,1 sekundy se zařadil nad druhé místo. S časem 22,8 jej porazil Polestar 2.