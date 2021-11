Frank Stippler nám sliboval dosud nejzábavnější Audi RS, ale znáte tyhle sliby… I když, zrovna tento pán by měl vědět, o čem mluví, novým RS 3 zajel na Nürburgringu rekord mezi kompakty (7:40,748). Tentokrát o plané sliby nešlo.

Začněme okruhem. Rychlost Audi RS 3 chybět nemůže, vždyť spoléhá na pětiválec s výkonem 294 kW, newtonmetry se zarovnaly na krásné hodnotě 500, na stovku pak RS 3 zrychlí za mezi kompakty nebývalých 3,8 s. Jenže silné bylo i minulé RS 3 (srovnání najdete v tabulce), jeho jízdní projev však byl v lepším případě velmi efektivní, sterilnější, v tom horším jste se museli vypořádávat s nedotáčivostí. Novinka s tímto velmi zatočila.

Audi RS 3 Sedan je nejrychlejším kompaktem na Nürburgringu. Podalo si Renault

Největší podíl na potlačené nedotáčivosti má dvojice spojek na zadní nápravě. Zařízení u Audi nazvali RS torque splitter (mrkněte na samostatný článek) a funguje skoro až kouzelně – na okruhu posílají spojky točivý moment na vnější zadní kolo tak, aby pomohlo RS 3 do zatáčky. Odtud výrazné potlačení nedotáčivosti.

Potom zmáčknete tlačítko, navolíte režim RS Torque Rear a točivého momentu je najednou na vnějším zadním kole tolik, že Audi RS 3 po vhodném zásahu od volantu (a pochopitelně plynového pedálu) přejde rychle a neskutečně ochotně do přetáčivého smyku. Skutečně nemusíte být v této jízdní dovednosti kovaní, abyste za chvilku krásně plynule opisovali kolečka. I na suchém asfaltu a se sériovými pneumatikami.

A pak je tu třetí transformace, tentokrát do podoby ještě velmi snesitelně pohodlného vozu pro každodenní používání. Audi RS 3 je tužší, v komfortním režimu však svými devatenáctkami bouchne skutečně až na velmi nevybíravé nerovnosti. A nepoddajným prknem vlastně není ani v nejtvrdším, okruhovém režimu RS Performance. Překvapivě přívětivé auto.

Audi RS 3 už je v českém konfigurátoru. Hardcore řidiči si snadno přijdou na své

Samotný pětiválec s objemem 2,5 litru a již zmíněným výkonem 294 kW je velmi silný, dynamika mezi kompakty opravdu nesnese srovnání. Projev je však poněkud plochý, když to přeženeme, je skoro jedno, do jakých otáček motor pošlete. Vzhledem k maximu točivého momentu v 2250 otáčkách vždy urputně zatáhne. Při jízdě na maximu, kdy se ale stejně snažíte řadit až těsně pod omezovačem, se ovšem těžko odhaduje správný moment přeřazení na vyšší převod. Pětiválec žádnou gradací nenapoví. Je ale rozhodně fajn, že převodovka sama neodřadí a pustí vás až do omezovače. Tato příšerně otravná vlastnost koncernových rychlých kompaktů s převodovkou DSG se naštěstí RS 3 vyhnula.

Nové Audi RS 3 je však velmi drahé. Sportback koupíte od 1.552.900 Kč, na sedan pak potřebujete ještě o 74.000 Kč víc. Na druhou stranu Frank měl pravdu. A s novým RS 3 dostáváte aktuálně nejrychlejší kompakt. Má na to papír. Z ringu!

Audi RS 3 oficiálně odhalilo techniku. Má pětiválec, 400 koní a umí driftovat

Kouzlo jménem RS torque splitter

Novinka od Audi nazvaná RS torque splitter kouzelná rozhodně je – vzorně neutrální vůz, projíždějící zatáčky jak podle pravítka bez náznaku nedotáčivosti, se totiž dokáže proměnit v přetáčivou hračku více než svolnou k driftu. Vše díky dvojici spojek na zadní nápravě (každé kolo tak má na starosti jedna elektronicky ovládaná spojka). Ty přitom využívají vlastní řídicí jednotku (pro každou spojku jedna), data poskytuje stabilizační systém, zapojeny jsou i senzory příčného a podélného zrychlení. Systém sleduje také úhel natočení volantu a polohu plynového pedálu.

Základní technické údaje – porovnání s předchůdcem Verze RS 3 Sportback (2021) RS 3 Sportback (2014) Motor přeplňovaný zážehový, R5 přeplňovaný zážehový, R5 Zdvihový objem [cm3] 2480 2480 Válce/ventily 5/4 5/4 Největší výkon [kW/min] 294/5600-7000 270/5000-6800 Točivý moment [N.m] 500/2250-5600 465/1650-5500 Převodovka 7A 7A Vnější rozměry [mm] 4389 x 1851 x 1436 4343 x 1800 x 1411 Provozní hmotnost [kg] 1570 1520 Maximální rychlost [km/h] 290 280 Zrychlení 0-100 km/h [s] 3,8 4,3 Spotřeba WLTP [l/100 km] 8,3-8,8 8,1 Základní cena [Kč] 1.552.900 už se neprodává

Plusy

Skvěle fungující RS torque splitter (na okruhu neutrální vs. driftující režim)

Působivě silný pětiválec

Převodovka sama v sekvenčním režimu neodřazuje

Tlačítka pro základní funkce

Minusy

Vysoká cena

Článek vyšel v časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.