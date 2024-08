Nové Audi Q6 e-tron dorazilo do Česka a my ho pořádně prolezli. To nejlepší skrývá uvnitř

Do nabídky elektrických SUV zapluje mezi Q4 a Q8 e-tron, k zákazníkům dorazí na podzim.

Audi přivezlo do České republiky předprodukční kusy své žhavé novinky – SUV střední třídy Q6 e-tron. Mohli jsme se na něj tak podívat a poslechnout si o něm vybrané zajímavosti. S délkou 4,77 metru dobře pasuje mezi menší Q4 e-tron (4,58 m) a full-size Q8 e-tron (4,90 m), z hlediska designu, techniky a hlavně interiéru je pak předzvěstí dalších chystaných novinek s elektrickým nebo spalovacím pohonem. To, co najdeme uvnitř, tak můžeme čekat například i v A5, A6 e-tron nebo Q5.

Ale nejprve si vůz obhlédněme zvenčí. Má pěkné proporce, svalnaté blatníky, čelní maska bez průduchů je pak evolucí designového jazyka modelů e-tron. K mání bude s koly o průměru 18 až 21 palců, s několika specifickými laky pro sportovní provedení SQ6 (šedá Daytona, modrá Ascari, červená Soneira), v provedení S line nebo s oblíbenými pakety černé optiky.

Zvenčí jsou nejzajímavějším prvkem světla s měnitelnou a dynamickou grafikou. S těmi (avšak v jednodušší podobě) Audi začalo již v roce 2016 u tehdejší TT RS. U zadních světel automobilka doposud nabízela digitální OLED světla složená ze šesti segmentů, u Q6 e-tron má jeden modul 60 segmentů – krát šest to dělá 360. Nejenže umí zobrazovat různou grafiku dle přání řidiče (nově volitelnou i přes aplikaci a ne jen skrze palubní systém), ale plní i bezpečnostní funkce. Může signalizovat vzadu jedoucímu autu, aby si zachovalo větší odstup nebo umí pruhy a výstražným trojúhelníkem varovat před překážkou na vozovce díky komunikaci mezi vozy (Car-2-X). Přední světlomety mají každé 61 segmentů, rovněž se mohou podílet na komunikaci. Úplně vlastní grafiku si v nich volit nemůžete – jde o záležitost předpisů, které stanovují, jak velká část světlometu má být aktivní.

Jak jste jistě zaznamenali, Q6 e-tron stojí na nové platformě PPE, stejně jako nové elektrické Porsche Macan. Doposud Audi používalo platformy J1 u sportovního RS e-tronu GT, šlo o 800V techniku s 32 bateriovými moduly typu Pouch, výkonem až 475 kW a nabíjecím výkonem 270 kW. U Q4 e-tron pak byla použita koncernová 400V technika MEB s 12 moduly, výkonem 220 kW a nabíjecím výkonem 125 kW, Q8 e-tron mimochodem využíval „univerzální“ MLB Evo, dostupnou i pro spalovací modely. Platforma PPE má spojit špičkové výkony J1 (která ale není vhodná pro masovou výrobu) s MEB (ta naopak pro velkovýrobu vhodná je).

PPE umí výkon až 475 kW i nabíjecí výkon 270 kW, do toho má jednodušší konstrukci s 12 prismatickými moduly (od CATL, později od Samsung) s využitelnou kapacitou 94,9 kWh. Baterie váží zhruba 590 kilogramů, oproti té v prvním e-tronu (nynější Q8 e-tron) jako celek nabízí o 5 procent vyšší objem energie a o 30 procent větší energetickou hustotu. Je také o 15 procent lehčí a nabijete ji o 30 procent rychleji. Při nabíjení z 800V stojanu je všech 12 článků zapojeno v sérii a může do nich jít již zmíněných 270 kW, pokud připojíte 400V nabíječku, dojde k přepólování přes stykače a zapojení se změní na paralelní dvakrát po šesti článcích – a se 135 kW. Na svém maximu by se měla nabíjecí křivka držet zhruba mezi 10 až 30 procenty, poté pozvolně klesá a při 80 procentech jde stále o více než 100 kW. Během deseti minut je možné získat dojezd až 255 kilometrů.

Pojďme se podívat na pohon. Zadní kola roztáčí synchronní elektromotor hmotnosti 118,5 kilogramu s délkou statoru 200 mm a průměrem 210 mm. Vinutí je typu Hair PIN, nabízí tak lepší chlazení, větší hustotu proudu díky větším průřezům a také vyšší hustotu magnetického toku ve vzduchové mezeře mezi rotorem a statorem. Jednostupňová převodovka neleží kvůli odporu v olejové lázni, její prvky jsou olejem ostřikovány. Vpředu najdeme asynchronní elektromotor s délkou statoru 100 mm a průměrem 210 mm, váží 87,5 kg.

Jednu z mnoha dalších novinek najdeme u odpružení – jako první Audi dostává Q6 e-tron v základu ocelové tlumiče s frekvenčně selektivním tlumením, které umožňuje redukovat síly o 30 až 60 procent. To znamená vyšší komfort i lepší jízdní dynamiku. Nahlédli jsme také dovnitř a usedli za volant, svezení nás teprve čeká. Nový designový přístup k interiéru přinesl prohnutý panoramatický OLED displej s dvěma obrazovkami, další „telka“ může být před spolujezdcem. Ta je mimochodem pouze LED – aby bylo možné skrývat její obsah před řidičem kvůli bezpečnosti. Infotainment umí využívat AI, má integrované ChatGPT a pro navigaci můžete využívat rozšířenou realitu v průhledovém displeji. Vše běží na Android Automotive.

Volant kombinuje mikrospínače s dotykovými plochami pro možnost nastavování přetažením prstu. Zajímavé je, že tempomat je stále řešen „tykadlem“ vlevo pod volantem, dalším specifikem je ovládání světel na panelu ve dveřích u řidiče, kde najdeme také obsluhu zrcátek, výhřevu nebo zámků. Zaujalo nás také, že Q6 e-tron může mít přední kufr (frunk) o objemu 64 litrů – ale ne v sérii. Dostupný je v rámci paketu za 14.600 Kč.

Vůz najdete již nyní v konfigurátoru, základní verzi quattro s výkonem 285 kW a dojezdem 625 km za 1.990.900 Kč, sportovní SQ6 e-tron s až 380 kW a dojezdem 598 km od 2.486.900 Kč.