Nové Audi Q3 už přijíždí taky jako stylovější Sportback. Hi-tech přednosti si ponechává

O méně praktická „SUV-kupé“ za vyšší cenovku je pořád zájem, pochopitelně se tedy tímto směrem rozšiřuje i nabídka zbrusu nového Q3.
Po červnové premiéře nové, v pořadí třetí generace Audi Q3, už německá automobilka dle předpokladů rozšiřuje nabídku SUV také o stylovější karosářskou verzi Sportback se splývající zádí. O 29 mm nižší linie střechy modelu klasicky ukousla část zavazadlového prostoru, technické přednosti si ale nejnovější verze bestselleru od Audi samozřejmě ponechává. Společně s klasickým SUV zamíří novinka do prodeje už na podzim.
Rozdíly v hodnotách základního objemu kufru – 488 litrů pro standardní SUV – Audi sice nezmiňuje, pouze upřesňuje, že z maximální hodnoty 1386 litrů se objem po sklopení zadních sedaček ve stylovějším Sportbacku zmenšil na max. 1289 litrů. Stále se pak model pyšní možností tažení přívěsu o hmotnosti až 2100 kg. A zatímco standardní Q3 jezdí v základu na 17palcových kolech, pro Sportback jsou výchozí volbou osmnáctky.
Ze zmíněných předností nového Audi Q3 lze u Sportbacku zopakovat například nové Matrix-LED světlomety s micro-LED moduly, zadní volitelné OLED svítilny s podsvícením loga čtyř kruhů, vylepšené adaptivní dvouventilové tlumiče a uvnitř třeba aktualizovanou architekturu palubní desky se spojenou a zakřivenou dvojicí obrazovek nebo netradičně řešenou páčku pro ovládání stěračů a blinkrů, jejíž ovládání jsme si už mohli vyzkoušet.
Paleta motorizací pro Q3 Sportback zůstává beze změn a tedy slušně různorodá. Výchozí pozici zastává mild-hybridní zážehový čtyřválec 1.5 TFSI o výkonu 110 kW (150 koní), kdežto silnější duo dvoulitrů TFSI nabídne 150 kW (204 koní), respektive až 195 kW (265 koní) a standardně pohon všech kol quattro. Jediný diesel, dvoulitr TDI pohánějící přední kola, poskytuje 110 kW (150 koní), zatímco plug-in hybrid spojující patnáctistovku a elektromotor produkuje systémových 200 kW (272 PS) a díky baterii o využitelné kapacitě 19,7 kWh umožňuje dojezd čistě na elektřinu až 118 km. Sedmistupňová dvouspojková převodovka S-tronic je standardem u všech motorizací.
Do prodeje nejprve zamíří v říjnu klasické SUV Q3, načež uvedení Sportbacku bude následovat v listopadu. Výchozí SUV s motorem 1.5 TFSI má prozatím německou cenovku od 44.600 eur (cca 1,1 milionu korun). Sportback bude klasicky o něco dražší se startovní cenou od 46.450 eur (cca 1,14 milionu korun).
Zdroj: Audi | Zdroj videa: Audi