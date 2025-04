Nové Audi A6 sedan už je v českém konfigurátoru: Základ působí nenápadně, výbava je slušná

Nedlouho po kombíku A6 Avant získává svůj ceník také elegantnější varianta. Co nabídne v provedení „cena od…“?

Šestá generace tradičního modelu od Audi dorazila na trh s moderní platformou PPC (Premium Platform Combustion) a krátce po premiéře již má své české ceny. Ty startují na 1.649.900 Kč za variantu s naftovým motorem 2.0 TDI o výkonu 150 kW, benzinová verze s šestiválcem 3.0 TFSI s výkonem 270 kW je k mání od 1.881.900 Kč.

Bez jakýchkoliv příplatků sedan působí nenápadně, má bílý lak Arkona, za metalízy si připlácíte 30.800 Kč, perleťová karoserie stojí od 52.700 Kč. Zvláštní lakování v odstínu dle zákazníkových přání je k mání od 172.600 Kč.

Standardně vůz jezdí na 18palcových litých kolech, za mírný příplatek 8800 Kč dostáváte osmnáctky s tmavými prvky. O palec větší litá kola stojí od 24.900 Kč do 33.700 Kč, na 20palcové disky si musíte připravit 55.600 Kč nebo u verzí Audi Sport 74.300 Kč. Za největší dostupná 21palcová kovaná kola od Audi Sport pak dáte až 110.900 Kč.

Základní provedení interiéru je černé a polokoženkové, tato kombinace je dostupná i se sportovním tvarováním sedadel za 27.200 Kč, v kůži a kožence pak dostanete standardní sedadla za 58.000 Kč. Vnitřek v provedení S začíná na 91.900 Kč a k dostání je i v bílé barvě, naprostý vrchol představuje celokožený interiér S se sportovními sedadly plus v Bajkalské modro-neodymově zlaté barvě od Audi Exclusive za tučných 389.700 Kč.

I u nové A6 sedan nabízí Audi populární akční paket Gravity, který zahrnuje sklopné tažné zařízení, zatmavená akustická skla a indukční nabíječku telefonu, se zvýhodněním 21.800 Kč stojí jen 51.100 Kč. Rovněž akční paket Edition One s exteriérovými doplňky je k dostání za 26.700 Kč. Vnějšek si můžete dále vyšperkovat paketem S line za 33.400 Kč.

Audi A6 sedan je standardně osazeno čtyřzónovou automatickou klimatizací a vyhříváním předních sedadel s možností dálkového ovládání klimatizace. Osvětlení zajišťují Matrix LED světlomety plus s adaptivní funkcí a LED zadní světla s dynamickými ukazateli. Mezi komfortní prvky patří elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, adaptivní tempomat, Audi drive select s volbou jízdních režimů, bezdrátové nabíjení telefonu, Audi Sound System se 180 W, digitální klíč, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná zrcátka, parkovací systém plus a parkovací asistent plus.

Z hlediska jízdy určitě stojí za úvahu adaptivní pneumatické odpružení za rozumných 50.600 Kč, s ovladatelností pomůže řízení všech kol za 36.600 Kč. Po stránce komfortu si pak můžete dopřát třeba paket Tech plus s obrazovkou systému MMI před spolujezdcem, adaptivním tempomatem plus, proaktivní ochranou cestujících a extra airbagy za 60.000 Kč. Za 109.000 Kč je k mání paket Tech pro s LED Matrix světlomety i digitálními zadními OLED světly, výhřevem předních i zadních sedadel a volantu, elektricky nastavitelným volantem, servomechanickým dovíráním dveří a v případě motoru 3.0 V6 TFSI také sportovním diferenciálem quattro. Elektrické nastavení předních sedadel vyjde samostatně na 22.400 Kč. A pro zajímavost – za kuřácký paket s popelníčkem a zapalovačem vám Audi naúčtuje 1500 Kč.