Nová závodní Lancia se ukazuje v pohybu. Za volant se posadil mistr světa

Již před nějakou dobou jsme vás informovali, že zbrusu nová Lancia Ypsilon, která je příbuzná s Peugeotem 208 a dalšími modely koncernu Stellantis, se podívá do světa rallye, což je pro tuto italskou automobilku velmi známé prostředí. Navíc už Peugeot 208 jezdí tyto závody a daří se mu, tak proč by nemohla Lancia.

Lancia bude závodit na italských rallye v roce 2025. V rámci testování a vývoje máme k dispozici první fotografie, na kterých je k vidění také úspěšný italský rallyový závodník a dvojnásobný mistr světa Miki Biasion. Své tituly získal Biasion právě za volantem vozu Lancia, tehdy to byla Delta Integrale. Dnes pomáhá vyvíjet závodní Ypsilon.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF bude určena pro kategorii Rally 4 a další soutěže pro vozy s jednou poháněnou nápravou. Pod kapotou má tříválcový motor o objemu 1,2 litru, který disponuje výkonem 212 koní a pohání kola přední nápravy. Má pětistupňovou sekvenční převodovku a mechanický samosvorný diferenciál.

„Dnes jsem měl to potěšení opět řídit nový ypsilon: responzivní, komfortní a tiché auto. Jeho širší rozchod kol jej dělá stabilnějším a specifické nastavení tlumičů zase dynamičtějším. Kalibrace řízení zajišťuje, aby auto mělo správný balanc mezi agilitou, precizností a manévrovatelností. Je to velmi obratné auto, které se jednoduše ovládá, což dělá závodníka jako jsem já šťastným, když projíždím zatáčkami v kopcích,“ okomentoval Biasion standardní model Ypsilon.

Připomínáme, že Rally 4 HF nebude jedinou ostrou verzí. Ještě bude civilní, která se ale bude dost lišit. Pod kapotou totiž nebude jedna-dvojka, ale elektromotor, a to o výkonu 280 koní. Díky tomu vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,8 sekundy. Elektrická Lancia Ypsilon HF bude zákazníkům dostupná od května příštího roku. Česká republika v plánu není.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon