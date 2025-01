Nová výstava ve Škoda Muzeu oslavuje Popular a Rapid. Vzpomene i na odvážné cestovatele

Pokud se v nejbližších měsících vydáte do muzea mladoboleslavské Škody, zastihnete tam speciální expozici, jež hraje do karet letošnímu 130. výročí založení automobilky. Nová výstava se totiž zaměřuje na duo klíčových modelů Popular a Rapid, se kterými se značka v roce 1936 stala dodnes tuzemskou jedničkou ve výrobě i exportu automobilů.

Dvojice modelů patří mezi vozy, se kterými Škoda před 90 lety navzdory hospodářské krizi dosáhla nebývalého úspěchu. Popular uvedený na jaře 1934 se základní cenou pouhých 17.800 Kč tvořil zanedlouho dvě třetiny produkce značky a spolu s větším sourozencem Rapid na ně připadalo až 95 % objednávek z domova i zahraničí. Mezi slavné majitele Popularu a Rapidu patřil třeba spisovatel Karel Čapek, československý národní fotbalový tým v čele s kapitánem Františkem Pláničkou, ale například i firma Baťa.

Mimo rodinné verze modelů oslavuje muzeum v Mladé Boleslavi také sportovní deriváty nebo připomíná výpravy odvážných cestovatelů s vozy napříč Asií, Amerikou či Afrikou, včetně manželů Elstnerových nebo Škulinových. Kromě samotných aut jsou v rámci nové expozice k vidění také desítky dobových fotografií, zajímavé artefakty a videoprojekce.

Nová výstava bude k vidění do 27. dubna. Škoda Muzeum je otevřeno každý den od 9:00 do 17:00. V rámci zvýhodněného kombinovaného vstupného lze přitom jeho návštěvu spojit s prohlídkou Rodného domu Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích. Tento muzejní objekt je veřejnosti přístupný od pátku do neděle od 9:00 do 17:00.