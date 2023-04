Nová vychytávka umožní vašemu autu tahat těžší přívěs, než na jaký je stavěno. Pomůže i při parkování

Pod tíhou ekologických norem utáhnou nová auta čím dál méně. Nové řešení od GM jim pomůže vrátit ztracený potenciál a majiteli usnadnit manévrování při parkování.

V souboji s ekologií je stále vzácnější najít automobily s velkou tažnou kapacitou. To je problém hlavně v USA, kde jsou majitelé zvyklí zapřáhnout za pick-up velké přívěsy, ať už komerčního či obytného charakteru. Zavděčit se ekologům i potenciálním kupcům je v rámci vývoje nových vozů stále těžší, ovšem GM přišel s originálním řešením, které přidá i na uživatelské přívětivosti. Informace a grafické podklady unikly z amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky, kam si GM 21. března podal přihlášku.

Pomocná jednotka má dva závěsy a je situovaná mezi automobil a přívěs. Disponuje vlastním elektrickým pohonem pravděpodobně každého kola zvlášť, což eliminuje potřebu diferenciálu. Systém natáčení kol usnadní manévrování a průjezd ostrých zatáček.

Přesné dávkování výkonu mají na starost senzory, zatímco energie je čerpána z palubní baterie, která by mohla případně sloužit k napájení přívěsu nebo nabíjení automobilu. Zároveň vozík pomáhá autu při brzdění během jízdy z kopce. Nákresy ukazují dvojí možné ukotvení přívěsu prostřednictvím standardní oje nebo otočné platformy umístěné v horní části. Tento systém se postará i o potřebnou trakci.

Výhodou vlastního pohonu je možnost samostatného manévrování s přívěsem po příjezdu do destinace. Stačí vozidlo odpojit, připevnit vodicí tyč a následně přívěs pohodlně zaparkovat na požadované místo.

GM zatím neuvedlo plány na sériovou výrobu, ale do budoucna by to mohla být odpověď na prodloužení dojezdu elektrických pick-upů, která je aktuálně největším tématem. Majitelé konvenčních vozů by zase mohli tahat těžší přívěsy. Tím pádem by si nemuseli kupovat o třídu větší auto jen kvůli pár jízdám během sezónní dovolené.