Nová vodíková Honda dorazí už v roce 2024. Na konkurentech pracují i další značky

Vedle čistých elektromobilů automobilky pevně věří v budoucnost vodíku. Nových modelů se dočkáme již brzy.

I když celý automobilový svět směřuje k masivnímu rozvoji čistých elektromobilů, řada automobilek vidí budoucnost také ve vodíku. Podle předsedy BMW Olivera Zipse bude právě vodíkový pohon klíčovým řešením a na životaschopný model se můžeme těšit do konce desetiletí. Potenciál vodíku ve velkém zkoumá i Toyota, která ho integrovala do Corolly. Zároveň se proslýchá, že by jej mohl nabídnout i příští Prius. Nyní se ke skupině přidává i Honda, jež má s vodíkem zkušenosti v rámci modelové rodiny Clarity.

Honda sice obecně urychluje výrobu a dodávky bateriových elektromobilů, zejména na americký trh, ale výhledově počítá i s vodíkovými články. Právě tato dvojice pohonů má do roku 2040 tvořit 100 % celosvětových prodejů.

Důležitým milníkem pro splnění cíle je uvedení nového modelu s vodíkovým pohonem plánované na rok 2024. Vzhledem k oblibě segmentu SUV a crossoverů není překvapením, že volba padne na derivát nastupující generace řady CR-V.

Z počátku nepůjde o velká výrobní čísla, protože Honda tímto modelem bude teprve zkoumat potenciál tohoto pohonu na trhu. Výrobu zajistí Performance Manufacturing Center v Ohiu otevřené v roce 2016. Z výrobních linek zde sjíždějí vozy Acura NSX, Acura PMC Edition a závodní auta divize Honda Performance Development. Skromný růžek věnovaný vodíkovému modelu bude příjemným zpestřením. To zároveň znamená, že vodíkové CR-V se bude od běžné verze lišit jen minimálně.