Nová verze Range Roveru Sport dorazila do Česka. Aby jí to slušelo, musíte se plácnout přes kapsu

Vrcholná verze s doplňky z uhlíkových vláken překvapila extra drahou výbavou na přání.
Modelová řada Range Rover Sport startuje verzí S za cenu od 2.369.095 Kč. Luxusní britská SUV si ale zákazníci v základu příliš často nekupují, je tedy logické, že jim automobilka dává možnost utrácet. Hodně utrácet. Dosavadním vrcholem nabídky bylo provedení SV Black s cenou od 5.105.014 Kč, nyní jej překonala nová špičková verze SV Carbon, představená teprve nedávno. Ta dostala paket kovaného karbonu s možností zvolit i kapotu z odhalených uhlíkových vláken a lesklé či saténové doplňky ze stejného materiálu. K dispozici je na karbonových kolech o průměru 23 palců a může mít karbon keramické brzdové kotouče.
Základní cena SV Carbon činí 5.296.165 Kč. Ale pokud chcete, aby auto vypadalo jako na propagačních snímcích, musíte se plácnout přes kapsu ještě o trochu více. Ta krásná tmavě červená barva lakování se jmenuje Sunrise Copper, jde o zakázkový ultrametalický lak z palety SV za příplatek 250.887 Kč. Pokud chcete již zmíněnou kapotu s odhalenými vlákny uhlíkového kompozitu, musíte si připlatit 72.755 Kč.
Za pevné či posuvné panoramatické střešní okno dáte 55 nebo 63 tisíc korun, 23palcová karbonová kola pak stojí závratných 282.876 Kč. Volitelný je také brzdový systém Carbon Ceramic Matrix – ten stojí 237.933 Kč. Další drahou položkou po stránce příplatků může být systém výsuvných bočních nášlapů za 119 tisíc korun. Pokud si tedy auto trošku vyšperkujete, je snadné utratit za prvky na přání i přes milion korun, celková cena se tak může přehoupnout přes šest milionů korun.
Zdroj: Land Rover | Zdroj videa: Land Rover