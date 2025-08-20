Nová verze Range Roveru Sport dorazila do Česka. Aby jí to slušelo, musíte se plácnout přes kapsu

Základní cena SV Carbon činí 5.296.165 Kč. Ale pokud chcete, aby auto vypadalo jako na propagačních snímcích, musíte se plácnout přes kapsu ještě o trochu více.

Základní cena SV Carbon činí 5.296.165 Kč. Ale pokud chcete, aby auto vypadalo jako na propagačních snímcích, musíte se plácnout přes kapsu ještě o trochu více.

Pokud si auto trošku vyšperkujete, je snadné utratit za prvky na přání i přes milion korun, celková cena se tak může přehoupnout přes šest milionů korun.

Pokud si auto trošku vyšperkujete, je snadné utratit za prvky na přání i přes milion korun, celková cena se tak může přehoupnout přes šest milionů korun.

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover

Range Rover Sport SV Carbon | Zdroj: Land Rover

Pokud si auto trošku vyšperkujete, je snadné utratit za prvky na přání i přes milion korun, celková cena se tak může přehoupnout přes šest milionů korun.
Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover
Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover
Range Rover Sport SV Carbon Zdroj: Land Rover
23
Fotogalerie

Nová verze Range Roveru Sport dorazila do Česka. Aby jí to slušelo, musíte se plácnout přes kapsu

Richard Herbich
20. srpna 2025

Vrcholná verze s doplňky z uhlíkových vláken překvapila extra drahou výbavou na přání.

Modelová řada Range Rover Sport startuje verzí S za cenu od 2.369.095 Kč. Luxusní britská SUV si ale zákazníci v základu příliš často nekupují, je tedy logické, že jim automobilka dává možnost utrácet. Hodně utrácet. Dosavadním vrcholem nabídky bylo provedení SV Black s cenou od 5.105.014 Kč, nyní jej překonala nová špičková verze SV Carbon, představená teprve nedávno. Ta dostala paket kovaného karbonu s možností zvolit i kapotu z odhalených uhlíkových vláken a lesklé či saténové doplňky ze stejného materiálu. K dispozici je na karbonových kolech o průměru 23 palců a může mít karbon keramické brzdové kotouče.

Základní cena SV Carbon činí 5.296.165 Kč. Ale pokud chcete, aby auto vypadalo jako na propagačních snímcích, musíte se plácnout přes kapsu ještě o trochu více. Ta krásná tmavě červená barva lakování se jmenuje Sunrise Copper, jde o zakázkový ultrametalický lak z palety SV za příplatek 250.887 Kč. Pokud chcete již zmíněnou kapotu s odhalenými vlákny uhlíkového kompozitu, musíte si připlatit 72.755 Kč.

Za pevné či posuvné panoramatické střešní okno dáte 55 nebo 63 tisíc korun, 23palcová karbonová kola pak stojí závratných 282.876 Kč. Volitelný je také brzdový systém Carbon Ceramic Matrix – ten stojí 237.933 Kč. Další drahou položkou po stránce příplatků může být systém výsuvných bočních nášlapů za 119 tisíc korun. Pokud si tedy auto trošku vyšperkujete, je snadné utratit za prvky na přání i přes milion korun, celková cena se tak může přehoupnout přes šest milionů korun.

Zdroj: Land Rover | Zdroj videa: Land Rover

Land Rover

První vůz Land Rover vznikl ve Velké Británii v roce 1947 jako inspirace americkým Jeepem.

V roce 1978 se značka specializující se na terénní automobily oddělila od Rover Company. Vlastnilo ji BMW a Ford, od roku 2008 patří k indickému Tata Motors.

Range Rover • Range Rover Velar • Range Rover Evoque • Land Rover Discovery • Land Rover Defender

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud