Nová Toyota Tundra se ukazuje i zevnitř. Pořád ale nechává prostor pro fantazii

Tvary karoserie už nejsou díky úniku informací od jistého dealera předmětem spekulací. Toyota Tundra se drží současného designového jazyka značky a na silnice tak vyrazí s ostře řezanou čelní maskou, která je u verze TRD Pro ozvláštněna přídavnými světelnými prvky. Tajemství si automobilka prozatím drží ohledně vnitřku a navzdory novým zveřejněným fotografiím si lepší představu zřejmě uděláme až při plnohodnotném odhalení.

Nová Toyota Tundra předčasně odhalena. Reakce na chybu dealera přišla rychle

Co lze tedy z trojice tajůplných snímků odvodit? Pro lepší představu jsme vám je spojili do jednoho celku, výsledek najdete v galerii. Jakožto drsnému teréňáku Tundře samozřejmě nechybí madla na A sloupcích, díky kterým se posádka snadněji vyhoupne do sedaček. Evidentně jde opět o verzi TRD Pro kvůli volantu z perforované kůže s červenou linkou v horní části. Vidíme zde také velkou, horizontálně orientovanou obrazovku infotainmentu, která má zřejmě jinou grafiku, než ta u nedávno představeného Land Cruiseru.

Toyota se do elektromobilů nehrne. Sází hlavně na hybridy a vodík, zákazník si vybere

Spekulovat zatím můžeme také ohledně pohonu, i když dobrou představu nám může dát právě již odhalený Land Crusier. Osmiválce končí, ale šestiválcové motory, které je nahradí, nabídnou vyšší výkony. Tříapůllitrový benzín by měl dávat 305 kW, naftová jednotka s objemem 3,3 litru pak 227 kW.