Nová Toyota Mirai sbírá první reakce. Chválí se jízdní vlastnosti a dojezd 850 km

Na letošní prosinec chystá japonská automobilka Toyota jednu ze svých nejdůležitějších premiér. Půjde o druhou generaci vodíkového automobilu Toyota Mirai, jejíž prototyp se ukázal již v loňském roce. Okolo vozu visí momentálně spousta otazníků. S jistotou víme jen to, že bude v podstatě ve všem lepší než předchůdce.

Ještě před oficiální premiérou však na novinku vrhají světlo samotní Japonci. Tamní novináři již totiž měli možnost se s novým vozem svézt a sdělit veřejnosti první dojmy. Příkladem může být video umístěné níže, které je ale pochopitelně v japonštině. Pokud si chcete dát celé dojmy, rozhodně doporučuji přepnout automatické titulky na angličtinu, protože české jsou až příliš krkolomné.

Recenzent si pochvaluje design a zpracování, stejně jako velký zavazadlový prostor. Mirai má také zvýšení výkon a dosahuje tak hodnoty 182 koní. Mnohem zajímavější je ale vzdálenost, kterou vůz ujede na jedno naplnění. Mirai prý totiž zvládne až 850 km.

Díky nízkému těžišti si pak recenzent pochvaluje skvělé jízdní vlastnosti, rovnoměrné rozložení hmotnosti a ovladatelnost. My ostatní si na první dojmy budeme muset počkat. Mirai by se po prosincové premiéře mohl objevit i v Evropě. To vše se ale teprve dozvíme.