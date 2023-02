Nová Toyota Grand Highlander oficiálně: Je obrovská! Dospělé sveze i ve třetí řadě, přesně proto vznikla

Toyota Grand Highlander chce vyhovět těm, kteří potřebují do třetí řady usadit dospělé, ale nevyužijí o třídu větší auto. Tváří se, jako ideální střední cesta.

Toyota vidí v segmentu středně velkých SUV značný potenciál. Highlander je sice aktuálně dostupný v klasickém i sedmimístném provedení, ale třetí řada tu je spíše pro děti. Jenže na americkém trhu je velké množství zákazníků, kteří potřebují úplně dozadu posadit dospělé osoby, ale nechtějí kvůli tomu kupovat obří Sequoiu. Tato skupina je natolik početná, že se Toyota rozhodla nabídnout jim střední cestu v podobě modelu Grand Highlander postaveném na platformě TNGA-K.

Premiéře na autosalonu v Chicagu předcházela dvojice ochutnávek a nyní máme Grand Highlander jako na dlani. Designově se odlišuje honosným předním nárazníkem s úzkou maskou chladiče a gigantickým nasávacím otvorem zdobeným leštěnými detaily. Z boku je Grand Highlander dokonale hladký, téměř bez jakýchkoliv prolisů, což dá vyniknout kolům dodávaným v průměrech 18 až 20 palců. Pro maximalizaci místa vzadu se střecha nijak nesvažuje, což dodává novince na robustnosti.

Na palubě je 12,3palcový infotainment s cloudovými službami, online aktualizacemi a chytrou navigací. Vzhledem k předpokládanému užívání tabletů a telefonů tu je šest USB portů a bezdrátová nabíječka. Na delších cestách zpříjemní řízení balíček asistenčního a bezpečnostního systému Toyota Safety Sense 3.0. S technologií Remote Connect lze na dálku ovládat světla, zámky dveří i start motoru. Samozřejmě nechybí vyhřívaná sedadla vpředu a stěžejní třetí řada sedadel. Podle Toyoty zůstane v kufru stále místo pro sedm tašek. Přesný objem není známý, ale po složení sedadel vznikne prostor o objemu 2775 litrů.

Linie Limited převleče černý interiér do úhledné kůže. Přední vyhřívaní sedadla doplní možnost ventilace a vyhřívaný volant. Vyhřívání dostanou také kapitánská křesla ve druhé řadě. Z komfortních prvků lze zmínit digitální přístrojový štít, audiosystém JBL s 11 reproduktory, parkovací senzory, LED denní svícení i mlhovky a elektricky ovládané páté dveře. V případě nejvýkonnější verze Hybrid Max dostanete i 1500W zásuvku. Nejvyšší výbava Platinum interiér obohatí head-up displejem, panoramatickým kamerovým systémem, prosklenou střechou, asistentem jízdy v koloně a dalšími pomocníky.

Ohledně pohonných jednotek je Toyota stále tajemná. Základ dostane 2,4litrový atmosférický čtyřválec. Alternativou je přeplňovaná verze o objemu 2,5 litru. Na vrcholu najdeme Hybrid Max tvořený přeplňovanou 2.4, doplněnou elektromotory. Celkový výkon soustavy s pohonem všech kol je 362 koní. To by znamenalo akceleraci z 0 na 100 km/h za 6,3 sekundy a možnost táhnout přívěs do hmotnosti 2200 kg.

Podrobnější informace sdělí Toyota spolu se vstupem na trh plánovaným na konec léta 2023.