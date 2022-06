Nová Toyota GR86 má silný a pružný motor! První svezení doprovázel smutek, za který auto nemůže

Občas jsou marketingové hlášky automobilek k pousmání, u GR86 to ale Toyota vystihla skvěle: analogové auto do digitální doby. To sedí!

Předchozí model Toyota GT86 dost polarizoval. Pro někoho symbol řidičského auta, pro jiného neduživý „sporťák“ se slabým motorem. Pravdu měly svým způsobem oba tábory – GT86 skutečně umělo skvěle pobavit, ale za určitých podmínek (nejlépe hodně zakroucená okreska a pokud možno mírně uklouzaná). Na druhou stranu původní dvoulitrový boxer alespoň trochu jel až v nejvyšších otáčkách, ani tam to však nebylo bůhvíco. A v nižším ani středním pásmu prakticky vůbec nic. Rovnou prozradíme, že tento největší neduh odstranila Toyota beze zbytku. Tábor číslo 2 dramaticky prořídne.

Konečně jede!

Že se skutečně věci hodně změnily, poznáte už z technických údajů. Výkon se možná posunul o ne úplně zásadních 25 kW a stále je dostupný v dost vysokých otáčkách (nově tedy u GR86 172 kW v sedmi tisících), daleko důleži tější je však točivý moment. Nejenže je teď newtonmetrů o 45 víc (GR86 se dostalo až na 250 Nm), hlavně se však jeho maximum sesunulo pod čtyři tisíce otáček! U dvoulitrového boxeru jsme museli šplhat až nad šest tisíc.

Vypadá to nadějně, praxe je však ještě mnohem výživnější. Přepracovaný boxer s objemem 2,4 litru (blok, a dokonce ani hmotnost motoru se od původního dvoulitru neliší) je neporovnatelně pružnější. Z tachometrové padesátky jsme mohli zrychlovat klidně i na šestku, toyota se i za těchto podmínek nečekaně čile rozjela. Skoro jako by Japonci použili turbo – až takový rozdíl to je! Boxer však pochopitelně zůstává u atmosférického plnění. A takto, při klidnějším tempu, jsme sportovní toyotou dokázali jezdit i pod osm litrů.

A teď už na okruh!

Kvůli nízké spotřebě jsme samozřejmě do Španělska nepřijeli, kousek za Sevillou se nachází menší klubový okruh s délkou lehce přes tři kilometry. A tady se obrovský posun nové generace jenom potvrdil. Zatímco předchůdce se třeba i v Mostě dost trápil, výkon skutečně chyběl, novinka (na okruhu charakterově Mostu docela podobném) byla ve svém živlu. Výjezd ze zatáček byl drtivě přesvědčivější, s otáčkami chuť a živost boxeru jenom rostly.

A vůbec jste se nemuseli snažit ani toyotu přemlouvat, aby právě na výjezdu odsadila záď. Šlo to lehce a přirozeně, skoro jako by to GR86 neumělo ani jinak. Pokaždé se ale smýklo plynule, zadek se rozhodně zničehonic neurval.

Velmi potěšilo, že takový styl jízdy umožňovala toyota i se zapnutou stabilizací. Pochopitelně ve sportovním módu, ale zde dovolí GR86 řidiči opravdu hodně. Hlavně mimo okruh může být fajn vědět, že si velmi hezky zajezdíte, zároveň nad vámi ale elektronika v případě potřeby stále bdí.

Co rozhodně nebudete potřebovat, to je automatická převodovka. Do analogu přece patří manuál, tady se řadí! Ano, jde to ztuha, ale to k tomu přece patří! S automatem je navíc GR86 pomalejší.

A nakonec špatné zprávy

Taky jste se zamilovali? A taky vám přijde základní cenovka verze s manuálem 850 000 Kč jako velmi přijatelná? Pokud jste vyběhli k nejbližšímu showroomu Toyoty, zpomalte. Kvůli komplikacím s výrobou se letošní kvóta pro Česko smrkla na pouhých šest kousků a ty jsou pochopitelně pryč. Lépe by mělo být příští rok, kdy k nám snad dorazí 150 vozů Toyota GR86.

A v roce 2024 se u nás tohle úžasné auto přestane prodávat úplně. Důvod? Legislativa. V tomto roce začnou být povinné kamery pro snímání značek, s čímž si konstrukce nízkého sporťáku s dlouhým čumákem zkrátka neporadí. Hrozná doba. Ale buďme rádi, že se sem dostane alespoň pár kousků GR86. Je to dokonalé analogové auto, kterému digitální doba nepřeje. A stejně vzniklo. Díky!

Toyota GR86: Technická data evropské specifikace Motor 2.4 D-4S Boxer, zážehový atmosfrický Zdvihový objem [cm3] 2387 Válce/ventily 4/4 Vrtání x zdvih [mm] 94,0 x 86,0 Největší výkon [kW/min-1] 172/7000 Točivý moment [N.m/min-1] 250/3700 Převodovka 6M (6A) Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,3 (6,9) Maximální rychlost [km/h] 226 (216) Pohotovostní hmotnost [kg] 1264-1275 (1285-1296) Délka x šířka x výška, rozvor [mm] 4265 x 1775 x 1310, 2575 Kombinovaná spotřeba [l/100 km] 8,7-8,8 (8,7-8,8) Cena [Kč] 850.000 (900.000)

Supra dostala manuál!

Tak dlouho si fanoušci přáli supru s manuálem, až jim Toyota vyhověla. Základ skříně (ostatně jako celé auto, vždyť víte) pochází od BMW, Toyota však prý změnila prakticky vše, co se uvnitř hýbe. Výsledek? Určitě řidičštější zážitek, jízda s manuálem ve sportovním a velmi silném autě (šestiválec o výkonu 250 kW) má nepochybně své kouzlo, my bychom si ale jednoznačně vybrali menší a daleko hbitější GR86.

Zátah šestiválce je nepochybně parádní, v porovnání s GR86 však supra působila až neohrabaně. Kila navíc (proti GR86 zhruba tři metráky) byla hodně znát, pokud jste netrefili správně nájezd do zatáčky, supra uměla být docela výrazně nedotáčivá. Samotné řazení však fungovalo skvěle, páka se v kulise pohybovala přesněji a s větší lehkostí než u GR86. A hlavně si na rozdíl od velebené GR86 můžete supru koupit. Na manuál si připravte nejmíň 1.800.000 Kč (automat stojí stejně).

Totoya GR86: Hodnocení Světa motorů Klady Konečně silný a pružný motor Stále velmi zábavné jízdní vlastnosti Při normální jízdě klidnější, komfortnější Zápory Je vyprodaná...

Článek vyšel v časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.