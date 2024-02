Nová Toyota GR Yaris se pěkně prodraží. Kvůli emisním poplatkům může stát až 2,7 milionu

Faceliftovaná Toyota GR Yaris vstupuje do prodeje a v zemi galského kohouta už má svou cenovku provedení s manuální převodovkou i nově nabízený automat. Pro pořádek si připomeňme, že aktuální model má ze svého přeplňovaného tříválce o objemu 1,5 litru výkon 206 kW místo původních 192 kW a o 30 N.m vyšší točivý moment – nyní 390 N.m. Dále nabídne tužší karoserii díky vyššímu počtu svárů, novou palubní desku se snazším ovládáním a digitálním přístrojovým štítem, níže uloženou sedačku řidiče a řadu dalších drobných vylepšení.

Na francouzském trhu stojí model s manuální převodovkou 46.300 euro a za automat dá tamní zákazník 48.800 euro. To alespoň říká ceník, jenže k těmto penězům je nutné připočíst ještě emisní poplatek, takzvaný „malus écologique“ – a ten je velmi tučný. Francouzský trh penalizuje vozidla s vysokými emisemi již několik let a pro rok 2024 došlo k dalšímu zpřísnění.

Nyní se vztahuje na vozidla podle míry jejich emisí CO 2 na kilometr, měřeno podle normy WLTP. Malus začíná u vozidel s emisemi 118 gramů CO 2 na kilometr, kde je účtováno 50 €, a postupně se zvyšuje v závislosti na množství emitovaného CO 2 . Za vozidla s emisemi více než 193 gramů CO 2 na kilometr je nyní účtováno maximum 60.000 € - 1,5 milionu Kč.