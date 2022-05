Nová Toyota Corolla Cross má české ceny! Už jsme si ji prohlédli, takové auto se bude prodávat samo

Toyota bude mít v nabídce kompaktní SUV, na které zákazníci tak dlouho čekali. Vypadá opravdu k světu.

Auto jako Toyota Corolla Cross v nabídce japonské automobilky chybělo. Není těžké uhodnout proč, stačí se podívat na celosvětové prodeje ostatních automobilek, kterým velmi často vévodí kompaktní SUV. Toyota jednoduše potřebovala svůj Karoq nebo Tiguan, tedy krabici, která se na dnešním trhu prodává tak nějak sama. Nyní je konečně tady, využívá základy modelu Corolla a my jsme se dnes dozvěděli české ceny a datum vstupu na trh.

Corolla Cross není jen základní model na chůdách, ale disponuje několika zajímavými prvky. Auto je postavené především okolo hybridních motorů (jak jinak) a bezpečnosti. Pod kapotou tak najdete 5. generaci hybridního pohonu, která spočívá ve spolupráci dvoulitrového čtyřválce Dynamic Force o výkonu 197 koní s možností pohonu 4X4.

Baterie o kapacitě 4,08 kWh je ukrytá pod zadními sedadly a nezasahuje do kufru. S délkou 4460 mm je Corolla Cross největším SUV v segmentu. Rozvorem 2640 mm se řadí k průměru (Škoda Karoq 2638 mm, Nissan Qashqai 2650 mm, Peugeot 3008 2675 mm). Dalším lákadlem mají být asistenční systémy, které nově umí třeba rozpoznávat příčně jedoucí vozidla v křižovatce a zabránit kolizi nebo aplikovat předkolizní brzdu za motorkáři.

Základní cena činí 869.900 Kč za výbavu Comfort. Ta obsahuje 17palcová litá kola, látkové potahy sedadel, nový infotainment MM21, dešťový senzor, zpětnou kameru či samostmívací zpětné zrcátko. Za 40.000 Kč lze základ povýšit o paket Business, který obsahuje třeba bezdrátovou nabíječku, vyhřívání předních sedadel a volantu či senzory ICS s brzdnou funkcí.

Druhá výbava Style už má osmnáctky, lepší LED přední světlomety a LED zadní svítilny, ambientní osvětlení nebo prvky paktu Business. Dáte za ni 919.900 Kč. Za 30.000 Kč je pak k mání ještě paket Tech, který obsahuje další asistenční systémy. Za 1.039.900 Kč je dostupná výbava Executive obsahující prvky ze Style s paketem Tech a přidává k tomu kožená sedadla či inteligentního parkovacího asistenta.

Za 20.000 Kč lze do výbavy dokoupit panoramatické střešní okno. Případně je tu ještě vrcholná verze Premiere Edition, která bere klíčové prvky z předchozích výbav včetně panoramatického střešního okna a přidává k nim reproduktory JBL. Vyjde vás na 1.099.900 Kč. Za pohon všech kol se připlácí u všech výbav 50.000 Kč. Online rezervace se spustí 1.6. 2022, první kousky by tu měly být v září. Ve druhém kvartálu příštího roku dorazí ještě slabší osmnáctistovka.

Do auta jsme si měli možnost také sednout. Prostor na předních sedadlech je více než dostatečný, chválíme hlavně velmi solidní oporu ramen. S místem na hlavu také není problém. Architektura palubní desky je totožná s běžnou corollou, jen tu máme nová multimédia. Jsme na nový digitální přístrojový štít a infotainment v provozu zvědaví. Vzadu je to s místem o trochu horší, především na hlavu. Postavy do 180 cm by ale neměli mít problém.