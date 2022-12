Nová Toyota bZ nabírá pevné obrysy. Do dvou let k ní v Evropě přibude dalších pět elektroaut

Novinka vstoupí do nejlukrativnějšího segmentu C-SUV, futuristické tvary spojí s minimalismem uvnitř.

I když japonská značka díky svým vysokým prodejům úsporných hybridů nemusí snižovat své celkové emise tak drasticky jako jiní výrobci, ani jí se elektrifikace nevyhne. V současné době na starém kontinentu nabízí jen jeden elektrický model – bZ4X, k němuž v dohledné době přibude tato kompaktnější novinka a do roku 2026 ještě dalších pět modelů z řady bZ (Beyond Zero).

Koncept vytvořilo designérské studio Toyoty ve Francii. Na délku má 4538 mm, na výšku 1560 mm a široký je 1888 mm. Kola mají průměr 21 palců – uvidíme, zda tento rozměr převezme i sériové provedení. Návrháři se snažili vytvořit minimalistické a zároveň vitální tvary se splývavou zádí a koly v rozích karoserie s minimálními převisy. Jako u všech elektromobilů je zde také velmi důležitý nízký aerodynamický odpor.

Interiér se pokouší o co největší vzdušnost, zaujme prohnutými obrazovkami přístrojového štítu a infotainmentu i „plovoucí“ středovou konzolou s voličem jízdních režimů a indukčními nabíječkami. Volant á la letecké berany zřejmě v sériovém provedení nenajdeme, vnitřní zpětné zrcátko se tváří jako displej, vnější zrcátka jsou klasická. Zajímavě působí údaje na jedné z obrazovek uvnitř, i když může samozřejmě jít jen o fantazii grafiků: Zhruba poloviční kapacita baterie ukazuje dojezd 300 kilometrů a spotřeba 4,8 míle na kWh odpovídá 13 kWh/100 km.