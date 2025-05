Nová superauta z garáže Lego! Valkyrie, FXX K a Revuelto na dálkové ovládání

V řadě za sebou by nabídka Lega v oblasti superaut už jistojistě připomínala kolekci kdejakého dubajského šejka. Teď tu máme hned tři novinky najednou.

Portfolio automobilových modelů ze stavebnice Lego už je dnes opravdu bohaté s nejrůznějšími značkami a jejich vozy. Vybere si snad opravdu každý. To však neznamená, že by dánská společnost jakkoliv zpomalila uvádění nových modelů jak na běžícím páse. Konkrétně do kategorie super a hypersportů tak nyní uvádí i takové klenoty jako Aston Martin Valkyrie, Lamborghini Revuelto nebo již postarší Ferrari FXX K.

Všechny novinky vychází ze stavebnic Lego Technic, kterým již tradičně nechybí řada funkčních prvků. U Valkyrie a FXX K lze otevírat dveře, motory V12 mají pohyblivé písty a funkční jsou i diferenciály. Revuelto pak patří do složitější úrovně stavebnic – má celkem 1135 kostek, narozdíl od 707 u Astonu, respektive 897 u Ferrari. Lamborghini se totiž vyznačuje i funkčním osvětlením a díky Lego mobilní aplikaci Control+ může být dokonce řízeno na dálkové ovládání.

Lambo je z nové trojice taktéž největší, na délku má rovných 40 centimetrů, kdežto Aston a Ferrari měří 29 cm. Aston Martin bude k předobjednáni dostupný od 1. června, a to za cenovku 1469 Kč. Ferrari (taktéž za 1469 Kč) je k mání už nyní, stejně jako přirozeně dražší Lamborghini, které vyjde na 4499 Kč.

Trojice modelů mimochodem přichází na trh ve spolupráci s vývojářem Gameloft stojícím za videoherní sérii Asphalt a zatím posledním dílem Legends Unite. V každé Lego stavebnici tak majitelé nakonec najdou i exkluzivní kód, kterým jednotlivé vozy odemknou k použití ve hře.

Zdroj: Lego | Zdroj videa: Lamborghini Lamborghini