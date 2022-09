Nová Škoda Vision GT je neskutečné závodní auto inspirované 1100 OHC. Přetížení vyrovnává odpruženým sedadlem

Existuje pouze v digitálním světě a tak to také zůstane. Představte si ale, že by Škoda s něčím takovým v budoucnu skutečně závodila...

Určitě si ještě pamatujete na sérii digitálních konceptů Ikony v novém kabátě od naší domácí automobilky, kde se designéři vždy zasnili nad tím, jak by klasické vozy značky vypadaly dnes, respektive jak by vypadaly jejich koncepty. Nyní se k tomu částečně vrací, a to v rámci výstavy s názvem Design a transformace konané v Bruselu.

U příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU zde řada českých firem představuje výrobky a návrhy z let 1990 až 2020. Škoda zde ukazuje počítačový design vozu Vision GT, který navazuje na závodní automobil Škoda 1100 OHC, konkrétně na jeho otevřenou verzi. Rozdíly tu ale jsou, třeba novinka je jen jednomístná se sedadlem uprostřed.

Zajímavostí je, že nízké čelní okno vozu slouží také jako promítací obrazovka důležitých informací. Stejně tak má fungovat i vnitřek hledí helmy závodníka. K vyrovnání přetížení zároveň slouží odpružené sedadlo. Vzhled vozu má připomínat současné závodní vozy seriálu Formule E. Stále jde ale o vizi závodního auta budoucnosti, které nemá reálné základy. Nic podobného na silnicích určitě neuvidíme.