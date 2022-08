Nová Škoda Vision 7S poprvé naživo: Revoluční SUV upozadí okřídlený šíp a naznačí směřování značky

Automobilka Škoda dnes představuje nový koncept Vision 7S, z něhož za pár let vzejde produkční model. Jen o novém konceptu ale dnešní den není, domácí značka se mění.

Škoda Auto představuje nejen očekávaný koncept Vision 7S, ale také novou identitu a strategii. Celý projekt se jmenuje Next Level - Škoda Strategy 2030, což už trochu mluví samo za sebe. Konkrétně jde o to, že Škoda mění grafickou stránku, chce ještě více rozšířit zákaznickou základnu a urychlit elektrickou ofenzivu. Konkrétně už můžeme prozradit, že do roku 2026 lze čekat tři nové modely Škoda na čistě elektrický pohon.

„V příštích pěti letech investujeme celkem 5,6 miliard eur do elektromobility a dalších 700 milionů eur do digitalizace, a tím i do budoucí životaschopnosti společnosti Škoda Auto a pracovních míst,“ upřesňuje vizi Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto. Co víme o třech nových modelech? S jistotou můžeme říct, že jedním z nich bude produkční verze konceptu Vision 7S. Logicky se pak dočkáme i menších vozů, pod Enyaqem iV, ale žádné bližší informace prozatím nemáme.

A co je to ta změna identity, a hlavně jak ji jako zákazníci pocítíme? Znát to bude především na designu vozů a novém logu společnosti. Největší změnou bude upozadění klasického loga s okřídleným šípem, hlavní teď bude nápis Škoda, který má novou stylizaci. Na první pohled již nemá viditelný háček nad prvním písmenem, místo toho je elegantně vyřešený rozdělením horní části písmene S. Čech to tedy i nadále přečte jako Škoda, ale bude to pro nás spíš takový easter egg.

Škoda totiž musí myslet globálně a některé země háčky nad písmeny vůbec nepoužívají, a tudíž je může nápis Škoda na autech mást. Logo s okřídleným šípem nicméně zůstává, ale nebude používané tak často. I na něm je vidět změna, je nyní dvourozměrné, bez plastické 3D grafiky. V neposlední řadě s sebou nese nová identita i dvě nové barvy. Obě jsou zelené - smaragdové a elektricky zelená.

Nové logo, barvy a nápis se neobjeví ráz na ráz. Nejprve se ukážou v informačních a komunikačních materiálech, což je ta nejjednodušší změna. Od roku 2024 pak budou změny k vidění na samotných autech, ať už prostřednictvím znaků nebo grafiky informačních displejů. Změna se pochopitelně dotkne také autorizovaných prodejců a servisů značky.

Škoda Vision 7S poprvé naživo

Nyní už ale konečně k samotnému novému autu. Škoda Vision 7S je vlajkonošem výše uvedených změn, nejvíce ale do světa křičí novým designovým jazykem. Pozor ale, protože na silnicích nebude Vision 7S k vidění jen tak. Zatímco jsme zvyklí, že se auta Vision objevují v produkci do dvou až tří let, tak Vision 7S může naběhnout do výroby klidně až v roce 2026. I proto je nutné brát některé prvky s rezervou.

Novinkou na designovém jazyku je třeba přední maska Tech-Deck Face, má napodobit současnou masku chladiče u vozů Škoda, ale žebra nahrazuje tmavým sklem, pod kterým jsou senzory pro asistenční systémy. Přední světlomety i zadní svítilny si zase přisvojily grafiku písmene T. Je to motiv objevující se i na vnějších zpětných zrcátkách.

Nárazníky jsou robustní, v tom předním najdete nasávací otvory pro přívod vzduchu k baterii a brzdám. Proč je prostřední otvor vyplněný a oranžový? Jedná se o prvek bezpečnosti, lze jej vytáhnout jako háček a v případě potřeby zvenčí bezpečně přerušit tok proudu ve voze. Černou barvou na náraznících a blatnících pak nepoukazuje na plast, ale na recyklované pneumatiky. Kola jsou 22palcová a mezi bočními prahy a nad podběhy kol jsou mřížky pro odvádění teplého vzduchu od baterie.

Interiér je minimalistický. Na vnitřek nepadla žádná kráva, pravou kůži tu jednoduše nenajdete. Použité látky jsou z recyklovaných polyesterových přízí a podlaha je taktéž ze starých rozemletých pneumatik. Ozdobné prvky v interiéru jsou pak jen natřeny jemnou matnou kovovou vrstvou. Interiér razí filozofii obepínání posádky. Toho je docíleno třeba přecházením horní linie palubní desky do výplní dveří.

Vision 7S je auto pro sedm lidí a umožňuje dvě konfigurace interiéru. První se jmenuje Jízda a auto se tím nijak zásadně neliší od ostatních. 14,6palcový centrální displej je v takovém případě otočený vertikálně, aby měl řidič vše snadno na dosah ruky. V režimu Relax, který bude možné provozovat třeba na dobíjecích stanicích, se obrazovka otočí horizontálně, volant s palubní deskou popojedou dopředu a přední sedadla se natočí dovnitř a částečně sklopí opěrku.

Věnec volantu je zploštělý, jeho adaptace do sériový výroby ale není pravděpodobná. Jak již bylo naznačeno, auto musíme stále brát jen jako studii a je tak nutné brát v potaz, že ne všechny prvky budou skutečně přivedeny do sériové produkce. Za co bychom ale byli moc rádi, jsou nové otočné ovladače na středové konzole, kterými se centrální displej ovládá. Tři otočné ovladače si bude moct řidič nakonfigurovat sám a auto tak bude možné ovládat takřka poslepu, zatímco displej zůstane čistý.

Samotný displej je také konfigurovatelný a na palubě není jediný. Je tu také 8,8palcový virtuální kokpit a head-up displej. Cestující ve druhé a třetí řadě sedadel pak mohou připevnit svá zařízení na opěrky sedadel před nimi pomocí magnetů. Ve výplních dveří jsou také zabudovány interaktivní plochy s barevným světlem prosvítajícím skrz látku. Tento prvek, na který lze psát prstem, je možné využít pro krátké poznámky nebo kreslení s dětmi.

Když už jsme u dětí, nesmíme zapomenout ani na unikátní dětskou autosedačku, integrovanou do středové konzole a natočenou proti směru jízdy, což by mělo být to nejbezpečnější umístění ve voze. Řidič a spolujezdec mohou mít přehled o dětech také díky kameře ve stropě, která snímá dění na zadních sedadlech a promítá jej na přední obrazovku.

Ani Vision 7S pak nezapomíná na nové Simply Clever prvky. Tak třeba magnety na středové konzole slouží k připevnění nerezových lahví, na vrchu palubní desky je designový prvek, který signalizuje třeba nabití baterie a výdechy ventilace na přístrojové desce se po stisknutí tlačítka vysunou nahoru a zajistí tak přímý průtok vzduchu.

O pohonu nám více prozradil Johannes Neft, člen představenstva značky odpovědný za oblast Technického vývoje: „Díky baterii o kapacitě 89 kWh nabízí studie Vision 7S dojezd více než 600 km a je schopna rychlého nabíjení výkonem 200 kW. Tyto parametry jasně ukazují technické možnosti, které modulární platforma pro elektromobily nabízí. Interiér ukazuje budoucnost individuální mobility. Trend určují různé konfigurace interiéru vhodné pro různé situace, dětská autosedačka na středové konzole a velmi intuitivní ovládání velké otočné centrální obrazovky.“

I modely se spalovacími motory ale mají u automobilky stále své místo. Ačkoliv mají mít elektromobily přes 70% podíl na prodejích v Evropě už do roku 2030, chystají se modernizace stálic v nabídce. Ve druhé polovině příštího roku dorazí nové generace modelů Superb a Kodiaq. V roce 2024 bude následovat modernizovaná Octavia.