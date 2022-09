Nová Škoda velikosti Fabie bude elektrická. Bude labutí písní současné techniky, potýká se však s problémy

Do roku 2026 představí Škoda Auto tři nové elektromobily. První z nich bude vycházet z konceptu Vision 7S, zatímco druhý zastoupí roli nejlevnějšího bateriového modelu značky.

S konceptem Vision 7S prezentuje automobilka očekávanou transformaci do elektrického světa (Next Level - Škoda Strategy 2030). V následujících pěti letech hodlá investovat do elektromobility 5,6 miliardy eur a dalších 700 milionů eur do digitalizace. K roku 2026 můžeme očekávat tři nové elektrické modely.

Současným nositelem elektrického pohonu je modelová řada Enyaq. Pro to nikoho nepřekvapí, že jedna z blížících se novinek bude situována na opačnou stranu ceníku. Půjde o duchovního nástupce Fabie v obdobné cenové relaci. Základní Škoda Fabia ve výbavě Ambition s motorem 1.0 MPI 59 kW startuje na 349.900 Kč. Naopak nejdražší Monte Carlo s 1.5 TSI 110 kW a automatem vychází na 544.900 Kč. Vzhledem k tomu, že i Dacii Spring koupíte od 511.900 Kč, bude novinka z Boleslavi blíže Monte Carlu.

Vision 7S naznačuje, že designově budou nastávající modely velmi odlišné od těch současných. Základem by se měla stát platforma MEB, kterou aktuálně využívá i Volkswagen ID.3. Nástupce Fabie bude jedním z posledních, který ji ještě využije. Výhledově budou další modely koncernu postavené na nové platformě SSP. Vzhledem k umístění převážně do města nebude třeba velká 89kWh baterie jako v případě Vision 7S, ale mohla by zůstat schopnost nabíjet výkonem až 200 kW.

Samotnou realizaci ale doprovázejí komplikace v podobě vysokých výrobních nákladů. V tomto ohledu je kompaktní segment problematický kvůli nízkým prodejním maržím. Elektrifikace, která je nutná pro splnění očekávané normy Euro 7, trápí i ostatní malé modely. Například Audi odstavilo Q2 i A1. Na kahánku má také současná generace Golfu, která sice dostane facelift prodlužující životní cyklus do roku 2027, ale tím možná skončí. I když se bavíme o automobilech ještě se spalovacím motorem, ani v případě elektromobilů není situace jednoduchá a levná auta budou ubývat.

Abychom nekončili smutnou zprávou, tak ve druhé polovině příštího roku dorazí nové generace modelů Superb a Kodiaq. V roce 2024 bude následovat modernizovaná Octavia.