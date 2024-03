Nová Škoda Superb už konečně nehoupe. Zkusili jsme tři motory, novinka uvnitř budí rozpaky

Čtvrtá generace novodobé Škody Superb nahrazuje úspěšnou třetí generaci, která se vyráběla v letech 2015 až 2023. Čtvrtá generace se představila 2. listopadu loňského roku a jen krátce poté jsme se dozvěděli také první ceny. Pokud pracujete ve středním managementu, jste markeťák úspěšné firmy nebo jste třeba podnikatel, který se nechce na první pohled moc chlubit, tohle bude s největší pravděpodobností vaše nové auto. Asi vás tak bude zajímat, jak vlastně jezdí a co všechno se změnilo.

Proto jsme tu my, abychom se s autem svezli dřív než všichni ostatní a prozradili vám, co se povedlo a co se naopak nepovedlo (vždycky se něco najde). První novinářské jízdy proběhly v okolí Lisabonu, na dosah Atlantského oceánu. Měli jsme auto k dispozici jen na pár hodin, takže jsme samozřejmě neodhalili všechno. Zároveň jsou silnice portugalského venkova na hony vzdálené českým tankodromům, ale nebojte, v Lisabonu jsme nějaké ty „pražské“ ulice našli.

Pojďme si zopakovat základní věci – nová Škoda Superb se vyrábí jako liftback i jako kombi. Praktičtější varianta dorazila na trh jako první a právě s tou zde jezdíme. Výroba novinky se přesunula z Kvasin do Bratislavy, kde vzniká po boku nového Volkswagenu Passat, který se naopak vyrábí už výhradně jako kombi. Vaším novým passatem sedan tak teď nejspíš bude Superb liftback.

Jestliže vám předchozí generace přišla trochu jako užovka, tak tady to asi bude stejné, čtyřkový superb je totiž oproti třetí generaci delší a užší, konkrétně má 4902 mm na délku, 1849 mm na šířku a 1482 mm na výšku (platí pro Combi). Rozvor vozu činí 2841 mm. Auto jsem teď viděl poprvé naživo a musím říct, že se mi nejvíc líbí ve stříbrné metalíze Pebble za devatenáct tisíc. Komunikační barva Ice Tea Yellow ale naživo taky nevypadá vůbec špatně, ale názor si jistě uděláte sami, však každé oko je jiné.

Nová Škoda Superb: Rozměry ve srovnání s předchůdcem Karoserie Liftback Kombi Délka [mm] 4 912 (+43) 4 902 (+40) Šířka [mm] 1 849 (–15) 1 849 (–15) Výška [mm] 1 481 (+12) 1 482 (+5) Rozvor [mm] 2841 2841 Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1 049 (+11) 1 049 (+7) Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm] 986 (+6) 1 008 (+8) Objem kufru [l] 645 (+20) 690 (+30)

Místa je v autě skutečně požehnaně, s předním sedadlem nastaveným na sebe (187 centimetrů) mi vzadu zbývalo na kolena ještě dobrých patnáct čísel. Zhruba pět centimetrů mi zbývalo ještě nad hlavou, no a v zadních opěrkách může být spací paket, kdy z nich vyklopíte takové dvě menší opěrky a opřete si do nich hlavu. Tuhle vychytávku mám rád, když vzadu usnete, tak vám v zatáčkách nepadá hlava.

Novinkou jsou tři otočné voliče Smart Dials pod výdechy ventilace. Prostředním navolíte buď jízdní režim, ofuk klimatizace nebo hlasitost audia. Můžete sem dostat až šest funkcí, jsou programovatelné. Zpracování není dokonalé, když s otočným ovladačem zacloumáte, chvěje se. Důležitější je, že se díky své velikosti a dobré odezvě dobře ovládají i za jízdy, jen si musíte zvyknout na to, že ovladače nemají jednu funkci, takže když chcete z jízdních režimů na klimatizaci, je to jedno klovnutí navíc. Přitom právě jízdní režimy, které neměníte tak často, mohly klidně zůstat pouze v infotainmentu.

Motorů je požehnaně

Jako první jsme se posadili do čtyřkolky s motorem 2.0 TDI. V takovém případě budete mít výkon 142 kW (193 koní) a klasickou čtyřkolku Haldex s preferencí přední nápravy. Výkon je snížený z původních 147 kW kvůli aktuální emisní normě. Předokolka má stále 110 kW (150 koní). S autem jsem najel 60 kilometrů se spotřebou 6,8 l/100 km, což je samozřejmě podprůměr, ale berte v potaz, že jsme jezdili v zatáčkovitých silnicích a často do kopce. Ještě bych doplnil, že šlo o výbavu Laurin & Klement s masážními sedadly. Tuhle funkci vyvoláte tlačítkem vlevo dole, u nastavení bederní opěrky.

Motory pro novou Škodu Superb Motor Převodovka Max. výkon [kW] 1.5 TSI (mHEV) 7 st. DSG 110 2.0 TSI 7 st. DSG 4×4 150 2.0 TDI 7 st. DSG 110 2.0 TDI 7 st. DSG 4×4 142 1.5 TSI iV PHEV - výhradně kombi 6 st. DSG 150

Dvoulitrový diesel je samozřejmě skvělý a jízdnímu projevu lze za mě vytknout jen detaily. Superb je teď o dost tužší na obou nápravách a má lépe naladěný podvozek. Auto už není tak uhoupané jako v případě třetí generace s tlumiči DCC, je takové dospělejší, nakročené do prémie. Nečekejte Éčkový mercedes, ale spíše něco jako Toyotu Camry, jen takovou jistější. Auto se umí v oblouku krásně opřít do vnějšího kola a vykroužit přesně takový poloměr, jaký si zvolíte. Zadek za předkem nevlaje, ale hezky dotáčí stopu. Celkově dobrá ovladatelnost a pocitová lehkost na předku může být způsobena i hliníkovou nápravnicí, kterou nový superb má po vzoru passatu, jak nám během jízd s prototypy zjistil kolega Martin Vaculík ze Světa motorů.

Tlumiče máte buď klasické, případně DCC+, které jsou pro výbavu Laurin & Klement v základu a pro základní výbavu Selection jsou k dispozici v rámci příplatkového balíčku Drive plus za 30.000 Kč, kde máte ještě progresivní řízení. Příplatkové tlumiče se vyznačují dvěma nezávisle řízenými ventily pro kompresi a odskok, dříve to bylo jedním ventilem.

Řízení je příjemně měkké kolem středové polohy, ale proměnlivý účinek posilovače způsobuje, že vám volant začne poměrně rychle tuhnout v rukou. V rychle na sebe navazujících zatáčkách jsem měl pocit, že je řízení jako by na pružinkách, které chtějí volant vracet do středové polohy. Jinak to ale bylo super. Především odhlučnění je na velmi vysoké úrovni, a to i s přihlédnutím k obecně hlučnějšímu dieselovému motoru. Při 130 km/h na dálnici ale slyšíte pouze odvalování pneumatik.

Sedmistupňové DSG máte v tomhle autě vždy až na plug-in hybrid, který má DSG šestistupňové. Líbí se mi, že když potřebujete akcelerovat do kopce, tak nepodřadí na nesmyslný stupeň, ale vždy to vypočítá tak, aby vás položilo na točivý moment, tedy někam nad dva tisíce otáček. Tohle mi fungovalo i při kickdownu. Vytknul bych mu snad jen to, že v zatáčkách byl trochu pomalejší, občas s podřazením zaváhal, ale řekněme, že rychlé zatáčky do kopce nejsou pro superb úplně standardní situací a software není na sportovní jízdu tak úplně naladěný. Při sportovním režimu máte možná až moc zbrklé reakce a obecně mi to k autu nesedí.

A ještě v jedné věci je naftový superb úplně boží – krásně plachtí. Pustíte plyn, vyřadí a začne krájet vzduch před sebou par excellence. A další jedna důležitá věc - které dva asistenční systémy štvou aktuálně řidiče nejvíc? Já určitě hlasuji pro hlídání jízdních pruhů a varování při překročení rychlosti. Očividně nejsem sám, protože právě tyhle dvě věci jsou vytažené do menu tlačítka na volantu. Stačí tedy tři kliknutí a tyhle dvě věci už vám cestování nekomplikují.

A co ta jedna-pětka?

Víc jsem toho za šedesát kilometrů nezjistil. Ale čas ještě byl, tyhle řádky jsem psal ze zadních sedadel jedna-pětky. Zajímalo mě totiž, jestli superb vzadu pořád tak nepříjemně houpe. A nehoupe. Nicméně na velkých nerovnostech si superb vzadu umí bouchnout, oproti naftovému dvoulitru, který jsme zkoušeli předtím, je mild-hybrid o trochu méně komfortní, sem tam pošle k posádce vzadu tupou ránu. Už se ale neděje to, že by vás zadní náprava na zvlněné cestě rozhoupala, auto se zhoupne jen lehce a pak se hezky stabilizuje.

A do třetice jsem si vlezl do plug-in hybridu, tentokrát už zase za volantem, ale jen na krátkou trasu po městě. 25,7 kWh akumulátor byl nabitý do 90 % a ukazoval dojezd 93 kilometrů. Ačkoliv se kapacita akumulátoru navýšila téměř jednonásobně, je samotný paklík s baterkou stejně velký, takže nezabírá víc místa, ale je zase o něco těžší.

V lisabonské špičce jsem ujel celkem osmnáct kilometrů výhradně na elektrický režim. Spotřeba činila 21,0 kWh/100 km a v cíli ukazoval palubní počítač dojezd 74 km. Podle palubního počítače jsem tedy ztratil jen o kilometr méně, než jsem ve skutečnosti najel. Mimochodem akumulátor lze nabíjet výkonem až 50 kW (wallbox 11 kW) a lze na něj ujet přes sto kilometrů.

Elektromotor dokáže na přední kola poslat výkon až 85 kW a bez zásahu spalovacího motoru můžete jet až do rychlosti 140 km/h. To bez zásahu je ale v uvozovkách, v případě, že rapidně akcelerujete v elektrickém režimu třikrát za sebou v určitém intervalu, vyhodnotí software, že bude lepší přepnout auto zpět do hybridního režimu. Zároveň je na jízdě hodně znát zhruba 200 kg navíc kvůli baterii, Superb PHEV mi nepřišel tak komfortní jako zbylé verze, na jeho obranu si ale vyžral snad ty nejhorší cesty v Lisabonu.

Plánuje se plug-in hybridní čtyřkolka? Neplánuje, elektromotor sice sám o sobě není velký, ale jednoduše řečeno už se tam takhle nevejde, vzadu je baterie. Muselo by se toho hodně přeskládat včetně výfuku a exponenciálně by tím rostly náklady. Ekonomicky to moc nedává smysl, pokud to ale někde smysl dává, je to kodiaq. Na určitých trzích jsou plug-in hybridní čtyřkolky oblíbené, ale aktuálně nemáme potvrzeno, že takový kodiaq vznikne. Jen to dává smysl.

Taková Škoda Superb tu ještě nikdy nebyla, a o tom přece nové generace jsou. Evoluce v rámci této modelové řady je skutečně značná. Za jeden den jsme projeli tři motorizace, každou trochu jinou a pro někoho jiného. Teď už nezbývá než počkat si na klasické novinářské zápůjčky, kdy se každému jednotlivému kousku můžeme věnovat celý týden a pořádně. Takhle na první dobrou jsem ale rád, že se to auto chová zase trochu víc dospěle a podle mě si teď název Superb zaslouží ještě víc.