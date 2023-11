Nová Škoda Superb poprvé naživo: Policejní stíhačku už nepoznáte! Kartáčová myčko, hodně štěstí

Poslední velkou novinkou Škodovky pro letošní rok je nová generace modelu Superb. Vůz měl světovou premiéru nedaleko Prahy, my si ho však prohlédli se značným předstihem.

Máloco dokáže u českých zákazníků a fanoušků aut vzbudit takovou vlnu zájmu jako nová Škodovka. Letošní rok byl přitom na novinky mladoboleslavské automobilky plodný. Na trh vstoupily modernizované verze kompaktů Scala a Kamiq, elektrická vlajková loď Enyaq posílila už v základu, před měsícem měl v Berlíně premiéru Kodiaq druhé generace a dnešním dnem se seznam letošních novinek uzavírá čtvrtou generací modelu Superb.

Kolem superbu bylo živo asi nejvíce. Výroba se z Kvasin se přesunula do bratislavské továrny Volkswagenu, kde čtvrtá generace manažerské škodovky vzniká po boku nové generace modelu Passat. Zatímco Volkswagen dorazil výhradně s karoserií kombi (sedan už se nevyrábí), superb bude stále k dostání jako liftback i kombi. Vztah s passatem nový superb nezapře už na první pohled, a kdyby to nebylo někomu jasné, stačí se mrknout na kliky dveří. Přínos je i v tom, co na první pohled nevidíte, ale o tom až za chvíli.

Novou generaci Škody Superb jsem si v předstihu prohlédl v ateliéru v Mnichově Hradišti, odkud také pocházejí fotky s mou maličkostí po boku obou karosářských variant. Že vůz mezigeneračně vyrostl, je mimo jiné zásluhou také bližšího vztahu s passatem, než tomu bylo dříve. Délka liftbacku 4912 mm, respektive 4902 mm u kombíku (jo, kombík je fakt kratší) znamená mezigenerační nárůst o 43, respektive 40 mm. S 1849 mm je čtvrtý superb o 15 mm užší než předchůdce, výška narostla až o 12 mm, nicméně rozvor náprav 2841 mm zůstal zachován.

Nová Škoda Superb: Rozměry ve srovnání s předchůdcem Karoserie Liftback Kombi Délka [mm] 4 912 (+43) 4 902 (+40) Šířka [mm] 1 849 (–15) 1 849 (–15) Výška [mm] 1 481 (+12) 1 482 (+5) Rozvor [mm] 2841 2841 Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1 049 (+11) 1 049 (+7) Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm] 986 (+6) 1 008 (+8) Objem kufru [l] 645 (+20) 690 (+30)

Design: Jasná škodovka, jen více kulaťoučká

Na první pohled je to o kus větší a zároveň kulatější auto. Byť je to zepředu jasně rozpoznatelná škodovka díky nižší a širší osmiúhelníkové masce chladiče a nárazníku s průduchy po stranách pro lepší obtékání vzduchu kolem kol, chybí například více do stran protažená kapota, u níž se před osmi lety u třetí generace modelu rozplýval bývalý šéfdesignér Škodovky Jozef Kabaň.

Světlomety mají krystalický design a nárazník pod nimi tvoří jakousi kapsu, která sice údajně nemá vliv na aerodynamiku (naplní se vzduchem a nepředstavuje odpor), ale tak nějak tuším, že běžné kartáčové myčky si s ní neporadí a moc bych nesázel ani na stoprocentní čistotu zadního skla u kombíku kvůli výrazně protažené střeše.

Světlomety mohou být vybaveny systémem Matrix-LED s dvojicí Bi-LED modulů v každém z nich. Celkem 36 světelných segmentů v každém světlometu má zajistit až o 40 % lepší svítivost v porovnání s první generací Matrix-LED systému. Zadní svítilny nesou typický motiv písmene C a budou nabízeny ve dvou verzí – ta vyšší, standardně dodávaná pro linii L&K, má oproti běžné verzi animované směrovky a animovanou funkci Coming/Leaving Home. Na rozdíl od kodiaqu nejsou svítilny vizuálně propojené.

V úvodu jsem se otřel o kliky dveří. Ano, ty jsou z passatu a lidé od Škody to nepopírají. Poznáte to podle odkrytého zámku stejně jako u golfu. Kombi má dokonce jiný kryt víčka nádrže než liftback, protože to u kombíku je shodné s passatem. Vnější zpětná zrcátka jsou nově na stojinách a nikoliv v rozích předních oken, jak tomu bylo doposud. Inu, passat. Možná jste si všimli další věci: svítilny kombíku a liftbacku se tvarově neliší. Zatímco u kombíku zasahují více „do masa“ pátých dveří, u liftbacku hezky navazují na linku nad registrační značkou.

A poslední zajímavost k designu: koncovkám výfuku odzvonilo a neměly by být viditelné ani u silné benzinové verze, jak tomu bylo doposud. Rozpoznání tajných policejních stíhaček tedy bude zase o něco těžší, ne-li nemožné (antény si na dálku těžko všimnete), což ale poctivé řidiče mrzet nemusí.

Interiér: Tady si vás budou hýčkat

Přestože Škodovka nikdy nemluvila o superbu jako o ryze luxusním autě, vždycky bylo na první pohled zřejmé, že sedíte ve vlajkové lodi. U nové generace tomu není jinak, byť překvapení „zhatily“ už dříve zveřejněné snímky a hlavně porovnání s kodiaqem, s nímž superb sdílí palubní techniku a rozvržení ovládacích prvků.

Palubní deska má jinou architekturu než kodiaq, je subtilní a linkou pod až 13palcovým displejem (10 palců v základu) má blíže k enyaqu. Krajní výdechy ventilace jsou vkusně schované ve vertikálních žebrech, před řidičem je velký displej krytý tradičním „kšiltem“, volant je dvouramenný a osazený tlačítky a válečky pro listování v menu.

Líbí se mi vybrání dveřních výplní v oblasti minimalistických klik, hodně mi připomíná vozy Lexus, dělená středová loketní opěrka otevíraná do stran a ukrývající ohromný prostor, který pojme i notebook. Otočný volič automatické převodovky je pod volantem (manuál nový superb nenabídne), díky čemuž se vyčistil středový tunel s přihrádkami krytými roletami. Pod nimi najdete nejen dostatek prostoru pro nezbytnosti, ale také rychlou a chlazenou indukční nabíječku telefonů.

Na první pohled to vypadá, že se většina ovladačů přesunula do středového displeje. Stejně jako kodiaq je však i superb vybaven velkými ovladači Smart Dials umístěnými pod středovými výdechy ventilace. Jsou otočné, uprostřed osazené displeji a ovládají spoustu funkcí. Ovladači u řidiče a spolujezdce nastavujete teplotu klimatizace a vyhřívání i ventilování sedadel, prostřední ovladač ovlivňuje rychlost ventilace, směr ventilace, nastavení klimatizace, hlasitost audia, jízdní režimy a přiblížení mapy. Navíc je konfigurovatelný, přičemž uživatel si může z šesti dostupných funkcí uložit čtyři (tento počet byl shledán optimálním).

Jak jsem psal už v článku o kodiaqu, staticky je to pecka, něco jiného ale bude ovládání během jízdy. Však to znáte – musíte se soustředit na silnici, přičemž displeje v ovladačích vyžadují určitou dávku pozornosti. Nejsou to prostě jednoúčelová tlačítka, jaká jsme v autech nacházeli dříve a snadno jsme je komandovali i po hmatu. No, uvidíme po prvním svezení někdy v polovině příštího roku.

Prostor pro cokoliv

Stran výbavy vám v superbu nic chybět nebude. Je tu vyhřívání i ventilování sedadel, vyhřívaný volant, konečně i promítací head-up displej, masážní funkce předních sedadel, prodloužitelné sedáky vpředu a tak dále. Zkrátka auto pro náročnou klientelu, má-li na všechny vychytávky dost peněz. Ohromný prostor pro posádku je však standardem pro všechny verze. V loktech máte velkou rezervu vpředu i vzadu, nad hlavou se tísnit nebudete, vzadu před koleny mi zbylo snad 15 cm místa (seděl jsem „sám za sebou“) a dlouhé dveře zajistí pohodlné nastupování i vystupování. Zkrátka limuzína v českém podání, a dokonce i luxusní místo pro pospávání. Superb totiž nabízí spací paket se speciálními hlavovými opěrkami (drží hlavu, aby vám nepadala na stranu) a dekou.

Dobré zprávy přicházejí i zpod zadního víka. Už tak velký kufr superbu mezigeneračně vzrostl na 645 litrů u liftbacku (+20 litrů) a 690 litrů u kombíku (+30 litrů). Kombík také dostal elektricky posuvnou krycí roletu, známou například z vozů Audi. Než kufr po nakládání zavazadel zavřete, nemusíte se pro ni natahovat až k zadním sedadlům. Nechybí tu háčky na tašky, přepážky pro oddělení prostoru, průvlak na lyže, zadní opěradla je možné odjistit přímo z kufru u liftbacku i kombíku. Praktičtější karosářská verze pak nabídne objem až 1920 litrů, o 45 litrů více než dříve.

Motory: S elektřinou se to nepřehání

Není pochyb o tom, že superb, případně jeho „duchovní nástupce“, jednoho dne dorazí v čistě elektrické verzi, ale čtvrté generace se to netýká. Základem nabídky je 48V mild-hybridní čtyřválec 1.5 TSI mHEV (EA211 evo2) s výkonem 110 kW, stejný výkon má i slabší z dvojice naftových čtyřválců 2.0 TDI. Motory 2.0 TSI mají 150 (pohon předních kol) a 195 kW (pohon 4x4), silný dvoulitrový nafťák s pohonem všech kol má 142 kW. Všechny tyto motory jsou určeny pro liftback i kombi a v kombinaci se sedmistupňovou skříní DSG.

Už minulý superb měl plug-in hybridní verzi, ta nová je však založena na motoru 1.5 TSI a je určena výhradně pro kombi. Jde o předokolku s šestistupňovým DSG a systémovým výkonem 150 kW. Akumulátor má kapacitu 25,7 kWh a dle metodiky WLTP by měl být vůz schopen na něj ujet více než 100 km. Z wallboxu baterii nabijete doplna za 2,5 hodiny (11 kW výkon), při rychlém nabíjení výkonem až 50 kW jste z 10 na 80 % za 25 minut. Když uvážím, že denně najedu okolo 90 km a mám možnost nabíjet v práci z běžné domácí sítě i wallboxu, spalovací motor by v mém případě přišel ke slovu jen zřídka.

Motory pro novou Škodu Superb Motor Převodovka Max. výkon [kW] 1.5 TSI (mHEV) 7 st. DSG 110 2.0 TSI 7 st. DSG 4×4 150 2.0 TDI 7 st. DSG 110 2.0 TDI 7 st. DSG 4×4 142 1.5 TSI iV PHEV - výhradně kombi 6 st. DSG 150

Nový superb můžete mít s koly o velikosti 17 až 19 palců, klasickým podvozkem, ale i vylepšenými tlumiči DCC Plus (standard pro Superb L&K). Má dva nezávisle řízené ventily k oddělení odskokové a kompresní části odpružení. Dříve byly obě funkce řízeny jedním ventilem, píše se v tiskové zprávě. Škodovka si od toho slibuje rychlejší nastavení tlumení a širší rozsah tlumicích charakteristik. To se mimo jiné odrazí na lepší jízdní dynamice a vyšším jízdním komfortu. Tak uvidíme.

Jedna z výhod užšího přátelství s novým passatem je i podvozek samotný. Není to tak dávno, co se Martin Vaculík ve videu (dal jsem ho pod tento odstavec) rozplýval nad hliníkovou nápravnicí, kterou minulý passat měl, ale superb nikoliv. Teď se poměry srovnaly. Přední náprava bude tužší a tišší a nápravnice už nebude reznout jako doposud. Tužší je i zadní náprava a naftové čtyřkolky by měly být tišší díky použití i setrvačníku s kyvadlem, který lépe tlumí torzní kmity prostupující od motoru kardanem až k zadní nápravě.

Česká cena už za pár dnů!

Nová Škoda Superb je více nová, než byla v době příchodu ta minulá. Čtvrtá generace změnila místo výroby, s koncernovým Volkswagenem Passat toho má více společného, ale z pohledu techniky je to více než ku prospěchu. Potěší zachování tradičních benzinových i naftových motorů, plug-in hybrid s dlouhým dojezdem i rychlým nabíjením a možnost volby mezi dvěma karoseriemi, což je privilegium, které Volkswagen novému passatu sebral.

Je po světové premiéře, ale nová Škoda Superb má všechno před sebou. Podle informací Škodovky budou ceny zveřejněny během příštího týdne. Výroba kombíku naběhne během 48. kalendářního týdne tohoto roku a první vozy budou u dealerů během druhého kvartálu příštího roku. Tou dobou bychom už měli absolvovat i první testovací jízdy. Oproti nové generaci SUV Kodiaq bude superb lehounce posunutý.