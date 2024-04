Nová Škoda Superb Pilsner Urquell Edition vypadá neuvěřitelně! Zaujme specifickou výbavou

Škoda Superb Pilsner Urquell Edition je limitovaná edice vlajkové lodi domácí automobilky a je určena pro všechny fanoušky dobrého pití. Alkohol samozřejmě za volant nepatří, ale to neznamená, že vaše auto nemůže vypadat jako vaše oblíbené pivo. Změny na voze jsou decentní, nový lak karoserie Lahvově Zelená doplňují 20palcová kola v designu Zlatá Vášeň. Lišty oken vyvedené v bílé barvě pak vyvolávají dojem pěny, které není nikdy dost.

V standardu bude i velmi unikátní výbava a špatné ořezy ve Photoshopu. Ke standardní výbavě se řadí například adaptivní regulace průtoku pípy, inteligentní vedení z hospody, bezdrátové chlazení půllitru, předhádkový asistent nebo systém monitorování ideální teploty. Na přání je možné z vozu vyjmout rezervu a udělat tak místo na 30litrové štěně. Zbytečnému napěnění během převozů malého soudku budou bránit speciální tlumiče s automatickým vyrovnáním hladiny piva.

Z externího příslušenství lze nově dokoupit také pípu, kterou bude možné zapojit po zaparkování vozu na příslušném místě, kde si budete chtít vychutnat zlatavý mok. Aby se zamezilo jízdě v podnapilém stavu, je vůz vybaven, stejně jako některé dodávky, měřičem hladiny alkoholu v krvi. O pohon se stará čtyřválec 2.0 TDI s výkonem 142 kW, pohánějící všechna čtyři kola. Po připojení pípy dojde k zablokování spínací skříňky. Pro odblokování se musí řidič prokázat negativním testem na přítomnost alkoholu v dechu.

Zní to až neuvěřitelně, že? Ano, vymysleli jsme si to. Za celou redakci Autorevue vám přejeme příjemně stráveného Apríla. A pokud si dnes plánujete dát do trumpety, zkuste si zítra alespoň alkoholtester. S výběrem toho správného jsme vám poradili v pořadu Svět motorů na televizní stanici Nova Action, který si můžete zpětně pustit na Voyo.cz.