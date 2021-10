Nová Škoda Superb může vypadat takto. Čtvrtá generace už jezdí v maskování

Do tří let má přijít na trh již 4. verze bývalé vlajkové lodi české automobilky. Zákazníci s potřebou prostoru sice částečně přešli na Kodiaq, ale i tak se Škodovce vyplatí se Superbem pokračovat. Svou představu ohledně designu nové generace si připravili šikovní kolegové ze serveru Kolesa.ru, kteří se ve svých odhadech vzhledu různých modelů velmi často strefí do černého.

Škoda Superb se představila před 20 lety. Tehdy to vypadalo, že dostane osmiválec

Dá se čekat, že styl bude odpovídat aktuální Octavii s úzkými předními a zadními světly a rozměrnou čelní maskou. Mezigeneračně se dá počítat s nárůstem rozměrů, aby nedošlo k překryvu právě s Octavií. Co se týče motorů, můžeme čekat hromadné nasazení mild-hybridní techniky a samozřejmě také plug-in hybrid iV.

Oproti stávající verzi s čtyřválcem 1.4 TSI ale dostane jednotku 1.5 TSI společně s větší baterií, která by měla poskytnout dojezd na elektřinu až ke stovce kilometrů. Vzhledem k zvýšené kapacitě akumulátoru bude také disponovat rychlejším nabíjením.

TEST Škoda Superb Combi 2.0 TDI L&K: 3800 kilometrů za pět dní a často naplno!

Tradičně bude vyráběn sedan i liftback, ale ne v Kvasinách jako doposud, nýbrž v Bratislavě. V galerii najdete také kamuflovaný prototyp, jehož fotografie poskytl čtenář našemu sesterskému webu auto.cz. Dle nápisů na autě šlo o testování brzd a pod kapotou vrčel spalovací motor, ale kromě maskované přídě a zádě měl vůz kapotáž aktuálního modelu.