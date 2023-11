Nová Škoda Superb má v základu masáže i třízónovou klimu. Cena s oblíbeným motorem nikoho neurazí

Na tohle čekala spousta z vás. Nová Škoda Superb, první ceny. Bohužel vás nepotěším úplně a zcela, protože jako první vstupuje na trh karosářská varianta kombi s motorem 2.0 TDI o výkonu 110 kW (150 koní) a převodovkou DSG, na zbytek si ještě počkáme, a to do příštího roku. Aktuálně už dealeři po celé České republice přijímají objednávky a první vozy budou zákazníkům k dispozici ve druhém čtvrtletí příštího roku. Do té doby se už s autem určitě i svezeme v rámci prvních jízdních dojmů.

Takže chvilka napětí… 1.035.000 Kč. Tolik dáte za výše zmíněný motor v kombíku s výbavou Selection, která nahrazuje Style a je novým základem. Aktuální provedení stejné konfigurace s výbavou Style vyjde na 1.027.900 Kč, takže si u novinky připlatíte 7100 Kč. Odměnou vám za to bude vyšší základní výbava, do které se řadí třízónová klimatizace, hlídání slepých úhlů nebo dokonce i masážní sedadla, která měl Style za příplatek.

Dále se k výbavě řadí taková klasika ve stylu parkovací senzory vpředu i vzadu, parkovací kamera vzadu, tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti, přední sedadla s částečně elektrickým nastavením nebo 17palcová kola v designu Mintaka. Výbava se ale i ubírala, a to navigace a bezklíčové odemykání vozu. Stejně na tom ale vyhrajete, protože výše zmíněné položky jsou v hodnotě 21.000 Kč navíc. Pokud by vám tohle bylo málo, je vám samozřejmě k dispozici i výbava Laurin & Klement, která nyní vyjde na 1.235.000 Kč. Oproti předchozímu provedení jde o příplatek 52.100 Kč.

Asi už tušíte, že vám o trochu vyšší cenovka bude kompenzována lepší výbavou. Do standardu nyní přibývá třízónová klimatizace Climatronic, bezdrátové nabíjení s výkonem 15W, lepší ergonomická přední sedadla, head-up displej, rozpoznávání dopravních značek, elektricky ovládaný roletový kryt zavazadlového prostoru nebo ambientní osvětlení interiéru s RGB modulem. Kompletní ceník se vším všudy prozatím samozřejmě nemáme. Moudřejší budeme až s postupným naceňováním dalších výbav a motorů.