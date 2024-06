Zatímco první jízdy s novou generací Škody Superb Combi probíhaly v okolí Lisabonu, s liftbackem jsme vyrazili do Karlových Varů. A cestou vyzkoušeli to nejlepší, co nová vlajková loď Škodovky nabízí.

Připadá mi, jako by to bylo včera, co jsem poprvé usednul za volant Škody Superb třetí generace. Byl květen 2015, prezentace probíhala v okolí Florencie a „krystalická“ vlajková loď byla považována za nejkrásnější a nejpovedenější auto, jaké kdy Škodovka vypustila na silnice. Byla to výkladní skříň nejmodernější techniky a i po devíti letech a jednom velkém faceliftu vypadá skvěle.

Vývoj minulé generace superbu Škodovka nepodcenila a nejinak tomu bylo i v případě novinky. Už z pohledu zachování renomé, tak vzhledem k faktu, že tu samou robustní techniku má i nový Volkswagen Passat Variant, jenom zabalenou do „trochu“ jiné karoserie. Z technického hlediska se jedná zejména o hliníkový podmotorový rám, který minulý passat měl a superb nikoliv. Na rozdíl od Volkswagenu si však u Škodovky můžete vybrat, zda zvolíte praktičtější kombík, nebo více manažerský liftback zvaný limuzína.

Staticky už nový superb znám poměrně dobře, protože jsem ho loni v listopadu prošmejdil od ventilků až po střechu ještě před světovou premiérou a čas byl i během samotné premiéry v Dolních Břežanech. Proto se teď nebudu hlouběji zabývat srovnáním rozměrů, vychytávek a podobně – už bych jenom opakoval sám sebe a kolegu Vláďu Kaderu, který se nedávno svezl s kombíkem v okolí Lisabonu.

Nová Škoda Superb: Rozměry ve srovnání s předchůdcem Karoserie Liftback Kombi Délka [mm] 4 912 (+43) 4 902 (+40) Šířka [mm] 1 849 (–15) 1 849 (–15) Výška [mm] 1 481 (+12) 1 482 (+5) Rozvor [mm] 2841 2841 Objem kufru [l] 645 (+20) 690 (+30)

Co se hodnocení některých velkých novinek týkalo, nechal jsem si pootevřená zadní vrátka s tím, že budu chytřejší až po prvním svezení. Teď se mi jedná zejména o trojici ovladačů Smart Dials na středové konzole, které jsou záchranou pro ty, kteří nemají v oblibě ovládání základních funkcí vozů výhradně přes displej infotainmentu. Takže?

Návrat ke klasickým ovladačům

Infotainment sám o sobě je poměrně probírané téma, protože u současné generace octavie s ním byly problémy a jako přes kopírák to bylo i u dalších modelů koncernu VW. Tady už se zdá být všechno v pořádku, systém se neseká, a přestože se toho do něj muselo vejít zase o něco více než dříve, ovládání je snazší. Jednak díky možnosti nastavení zkratek pro nejpoužívanější funkce do lišty v záhlaví displeje a trojici strategicky rozmístěných „dveří“, díky kterým se rychle dostanete do dalších nabídek (nastavení vozu, návrat na hlavní obrazovku a seznam aplikací). Slušně funguje i virtuální asistentka Laura, která bude ještě v letošním roce doplněna o umělou inteligenci.

Krajními otočnými ovladači Smart Dials nastavujete teplotu klimatizace (otáčením) a výhřev i ventilaci předních sedaček (stlačením a následným otáčením), středový ovladač je konfigurovatelný a zvládá nastavení jízdních režimů, směru a intenzity ofuku klimatizace, přiblížení nebo oddálení mapy navigace a ovládání hlasitosti infotainmentu. Mezi Smart Dials se pak vešla ještě klasická fyzická tlačítka pro ofuk čelního skla, vyhřívání zadního skla, vnitřní cirkulaci vzduchu a automatickou funkci klimatizace.

Jak už jsem řekl, staticky je to super, ale když se auto hýbe, je ovládání čehokoliv uvnitř o něco složitější, protože řidič jednak musí dávat pozor na cestu a také se mu na ovladače hůře hledají. Já za volantem superbu během české dynamické premiéry strávil asi 100 kilometrů a až na to, že Smart Dials nepůsobí tak bytelně, jak bych si představoval, nemám s tímto typem ovládání problém. Jednak protože teplotu na klimatizaci nastavuji jen jednou a zbytek zařídí automatika a jízdní režimy také neměním každou chvíli. Ale jde to i za jízdy a moc pozornosti navíc vás to nestojí.

Regulace, o které nikdo neví Teplotu klimatizace můžete za jízdy regulovat aniž byste sundali ruce z volantu – buď hlasově, nebo zcela jistě neplánovaně kolenem. Řidič má totiž v podstatě nevýhovu ve výhodě, protože za volantem superbu je spousta místa ve všech směrech, v kolenou nevyjímaje. Takže když se vezete rychleji v zatáčkách, snažíte se koleny zapřít o všechno, co vám přijde vhod. A u mě, člověka vysokého 190 cm a troufám si říct využívající ideální posaz za volantem, to v případě pravého kolene znamená kontrakt s levým chytrým ovladačem na středové konzole. Možná si řeknete, že nějaký stupeň navíc nevadí, jenže když máte nastavených 22 stupňů a v ostré zatáčce si omylem kolenem nastavíte stupňů 15, začne klimatizace silně foukat a vy začnete zjišťovat proč. Stejně se budete divit i v případě, že vám vůz zničehonic začne topit pod zadkem. To se stane, když jdete před zatáčkou na brzdy, kolenem zmáčknete ovladač a v oblouku si jeho otočením zapnete vyhřívání.

U ovládání ještě zůstaneme. Otočný volič automatické převodovky, který má i nový kodiaq nebo třeba Volkswagen Tiguan, vyžaduje zvyk. Mně se několikrát „povedlo“ omylem zvolit zpátečku místo „déčka“, ale hned jsem si to uvědomil, protože jednak na vás auto „cinkne“ a pak se samozřejmě spustí zadní parkovací kamera, která má na dnešní poměry docela nekvalitní obraz (nejde jenom o superb, ale třeba i zmíněný tiguan).

Naopak pochvalu si zaslouží jednoduchost vypínání asistentů pro udržování v jízdním pruhu a hlídání maximální povolené rychlosti. Stačí zmáčknout tlačítko na pravém rameni volantu a v přehledném seznamu v přístrojovém štítu odklepnete příslušnou funkci. Nejde to však najednou, musíte postupně. Super taky je, že i když vypnete systém pro akustické upozornění na překročení povolené rychlosti, čtení dopravních značek zůstává aktivní.

A teď už za volant

Pokud někoho uslyšíte mluvit o Škodě Superb liftback jako o limuzíně, není to špatně – takhle o ní mluví škodováci. A co si taková limuzína zaslouží? No přece pořádný motor, a tak jsem pro vůbec první svezení zvolil nejsilnější turbobenzin nabídky, čtyřválec 2.0 TSI o výkonu 195 kW a točivém momentu 400 N.m v rozmezí 1650 – 4350 otáček za minutu. Je to sametový motor, při běžné jízdě není uvnitř prakticky vůbec slyšet a neprojevuje se ani vibracemi. Sladění se sedmistupňovým automatem je příkladné a obecně mi k pohodlné nátuře superbu naprosto pasuje.

Jen co jsme vykličkovali z letiště (mimochodem téměř pětimetrový superb zvládnul úzké rampy garáží hotelu Courtyard s přehledem), napojili jsme se na dálnici a tam se superb se silným benzinovým motorem ukázal jako auto, se kterým chcete absolvovat dálkové přesuny. Tichý i stran aerodynamického hluku, jemný, směrově stabilní a nevtíravě komfortní. Stran komfortu tady je výrazný rozdíl oproti prvním kouskům minulé generace, které se houpaly skoro až nepříjemně. Při rychlosti 130 km/h motor na sedmičku točí 2500 otáček a spotřeba se na dálnici nakonec ustálila na 8,5 l/100 km.

Výhodou testovaného kousku byla 18palcová kola. Vypadají dobře, i díky 45procentním pneumatikám dokážou odfiltrovat i jemné nerovnosti a nehážou klacky pod nohy novým tlumičům DCC+ (u VW se jmenují DCC Pro) se samostatným ventilem pro stlačení i roztažení. Umění filtrování nerovností poznáte zejména ve chvíli, kdy se rychle změní kvalita povrchu pod koly – třeba když přejedete z hladkého asfaltu na kostkovou dlažbu. Hleděl jsem jak opařený, jak skvěle tyto přechody podvozek zvládá.

Komfort je tedy prvotřídní a podporují ho také sedadla s certifikací AGR. Jako první jsem vyzkoušel auto ve výbavě Selection s poloelektrickým nastavením předních sedadel – tedy s opěradlem a bederní opěrkou nastavitelnou elektricky, ale manuálním posuvem a sklonem i délkou předních sedáků. Jsou to skvělá křesla, to je bez debaty, a přestože jsou také dost široká, v zatáčkách záda hezky podrží. Jistota se týká i samotného auta, kterému nechybí elán, v oblouku se moc nenaklání a dlouho zůstává neutrální. Řízení je přesné a díky proměnlivému účinku posilovače začíná brzy tuhnout v rukou. Pokud se tedy chcete za jízdy i trochu pobavit, musíte za volant více vzít.

Spíše než řezání zatáček mě ale překvalilo, jak nízké jízdní odpory nový superb má. V článcích se dočtete, že součinitel odporu vzduchu se u liftbacku snížil o 15 % na hodnotu 0,23 a u kombi na 0,25 a že je to i díky vyladěné aerodynamice (byly použity žaluzie a optimalizované přívody vzduchu v předním nárazníku, deflektory před předními koly, chlazení brzd pomocí ventilátoru chladiče atd.), ale to co vlastně v praxi znamená?

Třeba že ani ne vysokých rychlostech tolik neslyšíte svist kolem zpětných zrcátek a čelního skla nebo že auto po uvolnění plynu téměř vůbec nezpomaluje. Nechytejte mě za slovo, superb není perpetuum mobile, ale to, jak proráží vzduch, byl pro mě silnější zážitek než hledání limitů podvozku, motoru, a brzd, na které stejně běžný řidič nedosáhne.

Silná nafta a devatenáctky

Naftový vrchol nabídky mezigeneračně doznal snížení výkonu. Zatímco minulá generace končila s dvoulitrem TDI na 147 kilowattech v rozmezí 3600 až 4100 otáček a točivým momentem 400 N.m od 1750 do 3500 otáček, dnes má motor vlivem emisních opatření „jenom“ 142 kW od 3500 otáček a točivý moment 400 N.m od 1750 do 3250 otáček. Podle některých je to právě ta dálniční střela, co dobře jede a málo žere, na druhou stranu reálná spotřeba okolo sedmi litrů není vyloženě slavná. Notabene když tento nafťák stojí na korunu stejně jako silný turbobenzin.

I tady je znát snaha oprostit posádku od hluku a vibrací motoru, což byl kámen úrazu právě u naftových verzí minulé generace s pohonem všech kol. A tato verze motoru 2.0 TDI je nabízena právě výhradně s pohonem všech kol. Škodováci si od torzních kmitů motoru TDI přenášených kardanem až k zadní nápravě (a dále do karoserie) pomohli použitím setrvačníku s kyvadlem, takže v nižších rychlostech by vůz měl být tišší než předchůdce s pohonem všech kol.

Přímé srovnání s minulou generací naftové čtyřkolky nemám, ale s hlučností a vibracemi nafťáku jsem během prvních jízd s novinkou neměl problém. Jasně, přítomnost tohoto motoru poznáte zvenku i zevnitř (rozdíl mezi naftou a benzinem by nepoznal jen hluchý), mně ale spíše mrzela snaha sedmikvaltu DSG držet nízké otáčky za každou cenu, i když to znamená nechat při 50 km/h v obci zařazenou pětku (odpovídá 1500 ot/min). Můžete si pomoci páčkami pod volantem, ale už je tady faktor, pro který bych se spíše přiklonil k silnému benzinu.

Další věc se týká samotného testovaného kousku s naftovým motorem. Na rozdíl od silného turbobenzinu, který už mimochodem podle koncovek výfuku nepoznáte, měl vůz o pouhý palec větší kola (devatenáctky se 40procentními pneumatikami) a na ostrých nerostech už to bylo znát více, než bych čekal. Zadní kola trochu zakopávala a přechody z lepšího na horší povrch nebyly tak plynulé. Přitom verze 2.0 TSI a 2.0 TDI s pohonem všech kol stran hmotnosti zase tak rozdílné nejsou – benziňák je lehčí jenom o 15 kilo.

Nová Škoda Superb liftback: Technická data a české ceny Motor 1.5 TSI 2.0 TSI 4x4 2.0 TDI 2.0 TDI 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1498 1984 1968 1968 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 110/5000-6000 195/500-6500 110/3000-4200 142/3500-4200 Točivý moment [N.m/min] 250/1500-3500 400/1650-4350 360/1600-2750 400/1750-3250 Převodovka 7A 7A 7A 7A Max. rychlost [km/h] 225 250 225 238 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,2 5,6 9,2 7,5 Provozní hmotnot [kg] 1559-1713 1720-1856 1662-1815 1735-1884 Max. hm. brzd. přívěsu [kg] 1600 2200 2000 2200 Spotřeba WLTP [l/100 km] 5,2-5,8 7,5-8,0 4,9-5,3 5,6-6,1 Cena Selection [Kč] 935.000 1.125.000 995.000 1.125.000 Cena Laurin & Klement [Kč] 1.135.000 1.325.000 1.195.000 1.325.000 *příplatek za kombi činí 40.000 Kč

Co bude dál?

Nabídka samozřejmě nezahrnuje pouze tyto dva motory, ale také mild-hybridní jedna-pětku TSI s výkonem 110 kW, dvoulitr TDI rovněž se 110 kilowatty a plug-in hybrid 1.5 TSI s kombinovaným výkonem 150 kW. Na ty ale dojde až v rámci klasických redakčních testů, z nichž první stihneme ještě v průběhu letních prázdnin.

Právě předokolky o výkonu 110 kW by mohly z hlediska dojezdu na jedno natankování zaujmout nejvíce, protože díky nižší spotřebě a zachování 66litrové nádrže ujedou na jeden zátah až 1200 km. Ani výkonově slabší nafťák pak nezklame jako tahout, protože zvládne brzděný přívěs o hmotnosti až 2 tuny. Ke konci roku nabídku výbav doplní i sportovněji střižená linie Sportline, která se u modelu jako takového těší velké oblibě.