Nová Škoda Superb Combi by mohla vypadat takto. Čtvrtá generace luxusního chalupáře dorazí příští rok

Nejvíce reprezentativní model naší domácí automobilky se příští rok ukáže v nové generaci. Revoluční změny asi nečekejte.

Premiéra čtvrté generace Škody Superb se nezadržitelně blíží. Auto bychom měli vidět již v příštím roce a prozatím prosáklo na povrch jen pár informací. Například ještě za Thomase Schäfera bylo prohlášeno, že novinka se opět uvede jako liftback a kombi. Zároveň máme také čekat velký skok kupředu v interiéru.

Že by to mohlo být tím správným směrem naznačuje i to, že uvnitř máme čekat fyzické voliče i tlačítka. Podobné ovládání pak čeká i druhou generaci SUV Kodiaq. Ohledně pohonných jednotek se nicméně nevyhneme velkým změnám. Čekat můžeme paletu mild-hybridních motorizací zaměřených na plnění emisní normy Euro 7.

Přirozeně v nabídce zůstane také plug-in hybridní pohon. V tomto bychom si vsadili na novou generaci motoru 1.5 TSI, tedy EA211 evo2. Ta má nejen hladší přechod mezi režimy na dva a na čtyři válce, ale zvládne i lépe zpracovávat paliva z obnovitelných zdrojů. Hlavní je ale to, že ve spojení s elektromotorem mluví automobilka o výkonu až 200 kW, což je sice teoretická, ale velmi příjemná hodnota.

Jak auto bude vypadat už můžeme tak nějak vytušit podle současného designového jazyka značky. Našim představám dal konkrétní obrysy web kolesa.ru s vizualizací podle kamuflovaných prototypů. Verzi liftback teď doplňuje ještě kombi. Designéři z tohoto webu často nebývají daleko od pravdy. Pravdu ale odhalíme až příští rok.