Nová Škoda Slavia na prvních skicách. Má pravý charakter značky, souhlasíte?

Automobilka Škoda se opět hlásí s novinkami ohledně chystaného sedanu Slavia, který bude určený pouze pro indický trh a doplní tak v nabídce crossover Kushaq. Prozatím jsme viděli jen fotografie maskovaného vozu a máme i jedno pěkné video z testování. Nyní už ale máme možnost vidět auto bez maskování, ovšem zatím jen na papíře.

Škoda Kushaq zamířila do výroby. Skoro celá vzniká v Indii, zájemci již čekají

Škoda totiž pokračuje v typickém procesu odhalování modelů a ukazuje designové skici. Z nich si už můžeme udělat lepší obrázek o tom, jak bude výsledek vypadat. Škoda nebude z designového směru svých modelů ani tentokrát nějak uhýbat. Novinka má taktéž šestiúhelníkovou přední masku s navazujícími světlomety, které mají denní svícení do tvaru písmene L.

Automobilka také zmiňuje, že si máme všimnout štítku na zadní části předního blatníku s nápisem automobilky. To je prvek, který přivezl již zmíněný Kushaq. Nápis automobilky pak zdobí i zadní část vozu. Na to, jak bude vůz vypadat ve skutečnosti, si už ale nepočkáme dlouho. Oficiální premiéra by měla proběhnout do konce roku.

Nová Škoda Kushaq oficiálně: Už jsme v ní seděli! Úspěch by jistě měla i v Česku

„Mají velmi dobré proporce a díky dlouhému rozvoru ukazují na první pohled již z vnějšku velký vnitřní prostor. Zepředu pak mají ten pravý charakter značky,“ řekl ke vzhledu modelů pro indický trh šéfdesignér značky Oliver Stefani. Projekt Slavia vznikl v rámci vize INDIA 2.0. Škoda a Volkswagen chtějí na tamním trhu do roku 2025 pětiprocentní tržní podíl.

Základem modelu Slavia bude přeplňovaný tříválec 1.0 TSI naladěný na 85 kW (115 koní) a dále bude k dispozici čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 koní). Co zatím víme o technice se dočtete zde.