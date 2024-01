Nová Škoda Octavia se odhaluje! Toto jsou vůbec první záběry nové jedničky českého trhu

V okolí Mladé Boleslavi se už dlouho prohánějí modernizované octavie s nápadně maskovanou přední i zadní částí. Do světové premiéry moc času nezbývá.

Představení faceliftu čtvrté generace Škody Octavia je jedním z velkých úkolů Škodovky pro letošní rok. Nejprodávanější Škoda i nejprodávanější osobní vůz na českém trhu v jednom tak bude následovat Volkswagen Golf, který se v nejnovějším provedení odhalil teprve před týdnem. Co očekávat?

Stran karoserií zůstane vše při starém. Octavia vyjede jako liftback i oblíbenější kombi, největší změnou bude přepracovaná přední část s širší maskou chladiče a upravenými světlomety, jak napověděla nedávno zveřejněná upoutávka. Z nabídky by měl vypadnout motor 1.0 TSI a základem by se mohla stát jedna-pětka TSI s výkonem 85 kW. Jsou to ale jenom odhady pramenící z techniky nejnovějšího golfu.

Škoda zatím nestanovila datum premiéry nové octavie, na včerejší tiskové konferenci hodnotící uplynulý rok automobilky na českém trhu se však hovořilo o řádu týdnů. Do prodeje by se vůz měl dostat v první polovině tohoto roku. Společně s novým modelem Elroq půjde o největší novinky letošního roku, nebereme-li v potaz první dodávky vozů Superb a Kodiaq zákazníkům. Ty totiž měly světové premiéry už v loňském roce.

Škoda Octavia za rok 2023 na našem trhu zaujímá 9,9procentí podíl v registracích nových osobních aut. Následují modely Fabia, Scala a další, vedle škodovek se do první desítky nejprodávanějších osobních aut v Česku vešly už jenom vozy i30 a Tucson od Hyundaie a Volkswagen Golf. Dá se říct, že každé desáté nové registrované auto v Česku je octavia.

Loni bylo na českém trhu registrováno 77.490 nových vozů Škoda, což značí meziroční nárůst o 23 %. Samotný trh si pak polepšil „jen“ o 15 % (221.422 nových osobních vozů) a jeho návratu na předkovidová čísla by dle Jiřího Maláčka, šéfa českého zastoupení Škody, pomohlo posílení v řadách soukromých zákazníků. V prodeji nových vozů soukromníkům Škoda za rok 2023 figuruje na první příčce (17,9 %), v každém případě však platí, že se soukromníci u Škodovky orintují hlavně na vozy z programu Škoda Plus.