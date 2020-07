Nová Škoda Octavia Scout naživo: Může nás pořád stejný recept ještě překvapit?

Škoda nás pozvala do svého nového ateliéru u Mladé Boleslavi, kde jsme si mohli naživo prohlédnout kompletní modelovou řadu nové Octavie. Zatímco klasickou verzi jsme již otestovali a ve sportovně laděném RS alespoň seděli, zbývá nám ještě vyzkoušet si plug-in hybrid, derivát pro nezpevněné cesty Scout a také základní výbavu Active.

Základní výbava na place bohužel chyběla a tak si na první dojmy budeme muset počkat až na jinou příležitost. Zaměřili jsme se tedy na verzi Scout a získali tak první statické dojmy. Verze Scout debutovala online na začátku června. Původně se měla představit během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku, což bohužel znemožnila pandemie koronaviru.

Verze Scout má u Octavie tradici již od roku 2007, kdy se objevila na druhé generaci. Její přednosti spočívaly ve vyšší světlé výšce, karoserii kombi, dodatečných ochranných plastech, pohonu všech kol a temperamentních motorech. To vše zůstalo zachováno i pro aktuální čtvrtou generaci octavie, respektive pro třetí generaci scouta. První Octavie byla od roku 1999 k mání jako 4x4 bez speciální edice.

86 % zákazníků předchozí generace scouta sáhlo po vznětové verzi a 73 % spárovalo motor s automatickou převodovkou. Nejvíce vozů putovalo do Německa, Švýcarska, Švédska, Anglie a Česka. Celkem se prodalo přes 55 tisíc kusů. Jen pohon všech kol by ale pro aktuální generaci nemusel stačit a tak se značka rozhodla pro důležité rozšíření.

Vůbec poprvé se tak Škoda Octavia Scout nabízí i s pohonem předních kol. Zatímco se čtyřkolkou chce jít značka proti Subaru Outback, předokolka stojí proti Fordu Focus Active a Toyotě Corolla Trek, tedy proti nováčkům na poli automobilů do lehkého terénu s předním pohonem. Tomu je pak uzpůsobena i motorová nabídka. Nutno však podotknout, že verze s pohonem předních kol nebude v Česku dostupná.

Pohon předních kol je možné spárovat s motorem 1.5 TSI (110 kW) a s motorem 2.0 TDI Evo o výkonu 85 kW. K těmto motorizacím již máme dostupné téměř všechny technické údaje, které najdete níže. V obou případech dostanete šestistupňovou manuální převodovku s třecí suchou spojkou. V listopadu letošního roku by měla být nabídka vznětové motorizace obohacena o automatickou převodovku.

V tu samou dobu naběhne do nabídky scouta i mild-hybridní motor 1.5 eTSI s automatickou převodovkou. Zbytek motorizací už se spoléhá na pohon všech kol s elektronicky řízenou mezinápravovou spojkou, který je v této generaci octavie poprvé. Konkrétně jde o jednotky 2.0 TSI (110 kW) a dvojici agregátů 2.0 TDI o výkonu 110 kW a 147 kW. U posledního motoru automobilka zmiňuje možnost táhnout až dvoutunový brzděný přívěs.

Pohon předních kol je také jedinou zásadnější novinkou, jinak je Scout uvařený podle osvědčeného receptu. Světlá výška se zvedla o patnáct milimetrů a platí to i pro předokolku. Za volantem si ale výš nepřipadáte. Dokonce ani, když přesednete do scouta z RS, které je o ještě o patnáct milimetrů níž než standardní octavia. Vyšší světlá výška ale nebyla moc poznat i v prvním scoutu, který byl výš o čtyři centimetry.

I posaz za volantem je velmi podobný tomu v RS. Sedadla jsou totiž téměř totožná. Mají skvělé boční vedení v oblasti ramen a dobrou podporu pro hlavu. Horší je to s držením těla v oblasti nohou, ale aspoň se takhle lépe nastupuje. Sedadla mají speciální hnědé prošívání a logo pod opěrkou hlavy. Potažena jsou prodyšnou látkou ThermoFlux, kterou jste mohli najít již v předchozím modelu. Vyznačuje se až dvojnásobnou propustností par a vzduchu.

Po nasednutí vás uvítá dedikovaná grafika digitálního přístrojového štítu v zelené barvě (u RS v červené). Scout má i speciální dřevěný dekor palubní desky pod nímž je linka ambientního osvětlení. Střední části dominuje infotainment Columbus o velikosti 10“. Nechybí mu navigace ani hlasová asistentka Laura. Ve výbavě pak nechybí ani head-up displej či standardně dodávaný bezklíčový vstup.

Zvenku poznáte Scout podle dodatečných ochranných plastů pod nárazníky ve stříbrné barvě. Mezi další doplňky se řadí kryty vnějších zpětných zrcátek ve stříbrné barvě, LED mlhové světlomety v předním nárazníku, stříbrné střešní nosiče a lišty kolem oken a speciální plakety s nápisem verze na předních blatnících. Vůz je možné vybavit i 19palcovými koly a Matrix LED světlomety.

O obrovský a variabilní kufr samozřejmě nepřijdete. Aktuální generace vozu nabídne 640 litrů prostoru a po sklopení druhé řady sedadel dokonce 1700 litrů. Pro sklopení nemusíte podstupovat žádnou velkou anabázi, stačí zatáhnout v kufru za páčku.

Octavia Scout bude auto pro náročnější rodinu s několika málo detaily navíc, které nemůže nic moc srazit na kolena. Jediné, co by mohlo případné majitele odrazovat, je vysoká cena. Jak přesně si ale nový scout bude na trhu stát zatím nevíme. Verze s předním pohonem by mohly být na vybraných trzích cenově lákavé. Nezbývá tak než počkat na další informace. Už toho ale moc nezbývá.