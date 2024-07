Nová Škoda Octavia RS je teď levnější než před deseti lety. Stačil k tomu starý ceník a kalkulačka

Občas vytáhneme ceník nějakého vozu z minulosti a zkoumáme, co se změnilo výbavově a cenově. Aktuálně má Škoda Octavia po faceliftu české ceny také pro derivát RS. Stojí 1.059.900 Kč v karoserii liftback. Před deseti lety, ještě před faceliftem trojkové generace, stálo benzinové RS liftback 648.900 Kč. Pojďme si srovnat motorizaci 2.0 TSI.

Inflační kalkulačka nám ukazuje, že na co jste v roce 2014 potřebovali 648.900 Kč, na to byste v roce 2023 potřebovali 962.390 Kč. Průměrná mzda činila v roce 2014 25.686 Kč, v roce 2023 to bylo 43.341 Kč. Čistě takto na papíře to vypadá, že i po přehoupnutí milionu korun je novinka dostupnější, ale průměrný z těchto statistik je jistě málokdo a to nepočítáme dnešní náklady na život.

Škoda Octavia RS 2014 vs. 2024 Model Octavia III RS Octavia IV RS Motorizace 2.0 TSI Válce/ventily 4/4 Vrtání x zdvih [mm] 82,5 x 92,8 Motor [ccm] 1984 Kompresní poměr 9,5:1 Výkon [kW/ot.min] 162/4500-6200 195/5250-6500 Točivý moment [N.m/ot.min] 350/1500-4400 370/1600-4500 Zrychlení [s] 6,8 6,4 Maximální rychlost [km/h] 248 250 Převodovka 6M/7A 7A Hmotnost [kg] 1425 1520 Rozměry [mm] 4685 x 1814 x 1449 4709 x 1829 x 1455 Rozvor [mm] 2680 2681 Spotřeba [l/100 km] 6,2 6,7 - 7,1

Dnes má Škoda Octavia RS v základní výbavě vyhřívání předních sedadel, bezklíčové odemykání a startování, Matrix-LED přední světlomety, prediktivní tempomat, progresivní řízení, adaptivní podvozek, parkovací kameru, vyhřívání čelního skla nebo dvouzónovou automatickou klimatizaci. K tomu ještě bezdrátové nabíjení mobilního telefonu -to samozřejmě předchozí Octavia deset let zpět neměla.

Srovnatelné prvky výbavy ale najdeme. Trojková Škoda Octavia mohla mít dvouzónovou klimatizaci, navigaci, udržování jízdních pruhů, Front Assist, bezklíčové odemykání, parkovací kameru nebo audio Canton. Bylo to ale schované v příplatcích. Když jsme si dali do tabulky oblíbené výbavové prvky, museli byste do třetí generace nacpat ještě 160 tisíc, aby jakž takž dorovnala čtyřkovou, a to tu výbavu samozřejmě nemůžete srovnávat jedna ku jedné, protože některé prvky před deseti lety ani nebyly.

Celkové srovnání najdete v tabulce níže. Hodí se také dodat, že současná Octavia RS má samosvorný diferenciál VAQ na přední nápravě, zatímco předchozí jej neměla, pouze XDS. Samosvor mohla měla až verze RS230, která byla ještě o 75.000 Kč dražší než standard.