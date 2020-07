Nová Octavia RS je prý výhodnější než ta stará. Podívejte se, jak na to Škoda přišla

Že jsou nová auta čím dál tím dražší, je už tak nějak obecně známý fakt. Mohou za to rostoucí nároky na bezpečnost, které se odrážejí na množství drahých bezpečnostních prvků zahrnutých už v rámci standardní výbavy, a přísnější emisní normy, pro jejichž splnění musejí automobilky investovat nemalé prostředky do vývoje čistších spalovacích motorů, hybridů, plug-in hybridů a elektromobilů. Část těchto prostředků se pochopitelně promítne do cen nových automobilů.

Výrobci se snaží průběžné navyšování cen kompenzovat bohatší základní výbavou, což si můžeme ukázat na Škodě Octavia. Minulá generace začínala na ceně 334.900 Kč, měla pod kapotou motor 1.2 TSI/63 kW a ve výbavě chyběla například klimatizace nebo tempomat. Pokud jste tyto prvky chtěli, rázem vás to vyšlo nejméně na 21.000 Kč. Dnes stojí nejlevnější octavia 493.900 Kč, má však výkon 81 kW a ve výbavě třeba Full LED světlomety, klimatizaci, tempomat, digitální příjem rádia, elektrické ovládání předních i zadních oken a spoustu dalšího.

Mezigenerační zdražení postihlo i Škodu Octavia RS. Ceny novinky Škodovka vypustila do světa teprve minulý týden a asi nejednoho z vás překvapila základní cena 889.900 Kč za verzi 2.0 TSI/180 kW s manuálem. Ereso modelového roku 2019 s tímto motorem vycházelo na 766.900 Kč, cenový rozdíl mezi třetí a čtvrtou generací tedy činí rovných 123.000 Kč. U verze 2.0 TDI s pohonem všech kol a převodovkou DSG není situace tak drastická, rozdíl 88.000 Kč v neprospěch novinky ale stejně nelze přehlédnout.

Přesto existují tabulky, dle je nové ereso de facto výhodnější. Z produktových informací pro dealery vozů Škoda vyplývá, že standardní výbava, kterou má nová generace s benzinovým motorem navíc oproti generaci modelového roku 2019 (náběh zhruba v polovině roku 2018), je v hodnotě 126.200 Kč. Rázem to vypadá, že je novinka o 3200 Kč výhodnější než vůz, který nahradila.

U nafťáku je rozdíl ještě vyšší. I u něj je cena výbavy zahrnuté ve už standardu také 126.200 Kč, jak už ale bylo řečeno, cenový rozdíl mezi novou a minulou generací činí 88.000 Kč. Jedním úhlem pohledu je tedy nová Škoda Octavia RS TDI 4x4 DSG o 38.200 Kč výhodnější než ta minulá, výkonově slabší o 12 kW.

Kompletní rozpis výbavy, kterou má nové ereso navíc oproti starému, najdete v tabulce níže. Jsou do něj ale započítány i prvky, které třetí generace Octavie RS mít nemohla. Třeba čalounění přístrojové desky Alcantarou, které si Škoda cení na 12.700 Kč, nebo bezklíčové odemykání KESSY na všech klikách dveří za 1300 Kč. Nikde také není řečeno, že by si zákazník chtěl za uvedené prvky skutečně připlatit, ačkoliv je pravdou, že v drtivé většině případů se jedná o velmi praktické prvky.