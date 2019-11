V minulých týdnech jsme si několikrát pokládali otázku, jestli bude mít Škoda v rámci oficiálního odhalení čtvrté generace Octavie vůbec co prezentovat. Fotografií prototypů, a dokonce i zcela odmaskovaných exemplářů bylo tolik, že si asi každý dovedl udělat představu o tom, jak bude vůz vypadat. Navíc kolega Jirka Baborský, který se s vozem nedávno svezl v Toskánsku, dovezl tolik informací, že by vydaly na tiskovou mapu. Po dnešku už si ale nebudete muset nic jen představovat.

Nová Škoda Octavia je oficiálně na světě téměř sedm let po odhalení třetí generace. Kroky stovek novinářů se dnes vydaly směrem k Národní Galerii v Praze, kde v 18:00 začala ta velká sláva, já jsem však měl možnost si vůz prohlédnout už minulý čtvrtek v Mnichově Hradišti. Ve stejných prostorách, kde jsme loni fotili Scalu a letos Kamiq. Odtud také pocházejí fotky, které doporučuji prohlédnout. Nová Octavia je totiž nejenom jiná. Ona je i výrazně chytřejší.

Obě karoserie na jednom místě

Octavia opět vznikne jako liftback i kombi, praktičtější verze ale v rámci výrobního programu dostala přednost. Ve studiu v Mnichově Hradišti však máme obě verze vedle sebe a už při prvním pohledu na téměř sériové vozy (některé plasty v kufru ještě nebyly zcela sériové) mě napadla jedna věc: vidím přesně ten kombík, jehož velmi nekvalitní fotka (pravděpodobně složená ze dvou či více snímků) unikla na veřejnost minulý týden. Jirka Baborský vzápětí dodal, že jde o stejný vůz, který Škoda ukázala vybraným novinářům už o pár týdnů dříve v Toskánsku, jenom si jej tenkrát ještě nemohli vyfotit.

Potvrdilo se to, co Jirka psal v jeho jízdních dojmech: Octavia jako by ani nespadala do mainstreamu, a dokonce ani do nižší střední třídy, do které navzdory přesvědčení lidí z SDA patří (Svaz dovozců automobilů Octavii řadí do střední třídy). Nebudu vám lhát, Octavia se mi líbí, ať jde o kombi, nebo liftback. Pro první focení se pořádně vyšňořila. Zářivé barvy, 19palcová paprsková kola, jeden by hledal i znáček Laurin & Klement. Jenže tahle verze už nevznikne, protože by údajně lezla do zelí Superbu.

Jestliže za facelift třetí generace Octavie byl tehdejší šéfdesignér Škody Jozef Kabaň pranýřován (však víte, čtyřočko), dnes by on a jeho tým, kteří na novince ještě pracovali, zasloužili poklonu. Srovnáte-li novinku s předchozí generací a totéž provedete u nového Golfu, dojde vám, kdo měl s designem víc práce. Octavia je jiná, na druhou stranu však zvenku přináší jen málo vysloveně revolučních prvků. Příď čerpá ze stylu Scaly, kapotu zasahující do blatníků měl už Superb a zadní svítilny opět odkazují na Scalu.

Jsou to ale právě dvoudílná zadní světla, která má novodobá Octavia poprvé za 23 let jejího dosavadního života. A dlužno dodat, že jí sluší, jenom si nejsem jistý, zda si zadní partie nebudou rejpalové dobírat za podobnost s Fiatem Tipo tak jako Scalu. Upřímně – samotného mě to napadlo. Celkově už Octavia nevypadá tak jednolitě jako předchozí generace, dokázala se více odvázat. Dospělá byla už dříve, teď ale působí vytříbeněji.

Je tady nicméně pár detailů, které doslova tahají za oči. Jen se podívejte do galerie na fotky stříbrného kombíku či bílého plug-in hybridu iV. Matné lemování plástve v předním nárazníku s lesklým lakem karoserie moc neladí, podobně z přídě vystupuje i černá lišta pod nově tvarovanou maskou chladiče. U liftbacku v tmavé metalíze Lava Blau černé prvky splynuly, ale u světlých laků se derou ven. Vzadu Škoda s matnými plasty šetřila (naštěstí) a koncovky výfuku se nesnažila ani značit. Deflektory u zadního okna jsou z lesklého plastu, který vypadá mnohem lépe.

Tohle snad ani není Škodovka!

Škodovka nestačila uhlídat ani interiér Octavie, proto už dávno není tajemstvím, že má dvouramenný volant, volně stojící displej infotainmentu o dvou úhlopříčkách (8,25 a 10 palců) a digitální přístrojový štít (součást standardní výbavy, stejně jako dvouzónová klimatizace). Stejně jako Scala a Kamiq je Octavia díky eSIM kartě neustále online, což je fajn nejenom z hlediska dynamické navigace, která umí reagovat na aktuální provoz a upravovat trasu, kterou vás povede, ale třeba i z pohledu nákupu aplikací.

Infotainment Bolero lehce povýšíte na Amundsen tím, že si v online obchodě dokoupíte navigaci. Vrcholný Columbus má navigaci vždy, a k tomu i větší úložiště. S výjimkou základního systému Swing (pouze on má dva kruhové ovladače) zvládá Octavia i jednoduché ovládání gesty a nechybí ani virtuální asistentka Laura, která rozumí šesti jazykům i celým větám. Vůbec poprvé se ve voze Škoda objevuje barevný head-up displej, který promítá rychlost jízdy, příkazy navigace či aktuální rychlostní limity přímo na čelní sklo, a pokud zvolíte verzi s automatem, místo klasického voliče bude na středovém tunelu pouze malý joystick. Stejně to má i nový Golf nebo Porsche 911.

Porovnání čtyř generací novodobé Škody Octavia Combi Model Octavia IV Octavia III Octavia II Octavia I Délka [mm] 4689 4667 4572 4513 Šířka [mm] 1829 1814 1769 1731 Rozvor [mm] 2686 2686 2578 2512

Tím se dostávám k tomu, proč může Superb blednout závistí. Od jeho faceliftu neuběhlo zase tolik času, když se ale podíváte na některé detaily Octavie, vypadá Superb možná až příliš zastarale. Tak třeba tlačítka a ovladače na volantu. Superb má laciné černé válečky a plochá tlačítka na obou vodorovných ramenou, Octavia dostala luxusnější řešení, které se nechalo inspirovat volantem konceptu Škoda Vision RS. Velký displej infotainmentu do Superbu namontovali dodatečně (přišel v rámci pravidelné modelové péče), volně stojící obrazovka Octavii pasuje více a je blíže zornému poli řidiče.

I posaz je v Octavii příjemnější než v Superbu. Vozy v ateliéru byly vybaveny širokými sedadly s pečetí AGR (Iniciativa pro zdravá záda), byla vyhřívaná, ventilovaná, a dokonce s masážní funkcí (poprvé u Škody). Měla i manuálně prodlužovatelné sedáky, které mi u Škodovek hodně chyběly. Přístrojovka s minimalistickým středovým panelem (tvoří jej pouze středové výdechy ventilace) neomezuje pravé koleno řidiče a dovoluje mu více se za volantem rozvalit. I volant padne výborně do rukou a troufám si říct, že má možná i trochu menší průměr. Nebo je to jen optický klam daný silnějším věncem?

Jistě jste si všimli, že kompletně zmizel panel klimatizace. Ten vyvoláte tlačítkem rychlé volby umístěným v pásu nad výdechy klimatizace. Klasickým ovladačem si už v nové Octavii nenastavíte ani teplotu uvnitř, hlasitost rádia a přiblížení mapy navigace nově u infotainmentů s 10palcovým displejem nastavujete vodorovnou dotykovou lištou. Stejně to má i nový Golf, u nějž pomocí lišty zapínáte i vyhřívání sedadel a ovládáte prosklenou střechu.

Ani Octavia už proto nemá v panelu předního stropního osvětlení nevzhledné páčky pro ovládání střechy. Pohyb krycí clony i samotného okna nově řešíte pouhým tahem prstu. A ani vnitřní osvětlení není jenom tak ledajaké. Zapnete jej pouhým ťuknutím, což sice není revoluční novinka, funkci pohasínání čtecích lampiček jsem však poprvé viděl až v novém Touaregu. Stačí na nich prst podržet o něco déle.

Více prostoru? Neřekli bychom

Přestože nová Octavia vypadá větší než její předchůdkyně, ve skutečnosti narostla jen minimálně a rozvor náprav dokonce zůstal beze změny (2686 mm). Už z toho důvodu nečekejte, že bude uvnitř výrazně více místa. Kokpit je vzdušnější díky minimalistické přístrojovce a pomohlo i bohaté boční prosklení, které dovnitř pouští hodně přirozeného světla. Naměřené hodnoty však o nějakém výraznějším rozdílu nevypovídají.

Sednu-li si „sám za sebe“ (měřím 190 cm), před koleny zůstane 3centimetrová rezerva a od kontaktu pleše se střechou mě dělí asi 4 cenťáky. A to se bavíme o liftbacku bez prosklené střechy. V kombi s prosklenou střechou, která zabírá více prostoru, to bylo po napřímení zad na milimetry. Neříkám, že by mi v Octavii scházel prostor, jenom ho není nazbyt a hádám, že dvoumetrový habán se dozadu pod prosklenou střechu nevměstná.

Škoda Octavia IV. a III. generace: Srovnání vnitřních rozměrů Model Škoda Octavia IV Škoda Octavia III Podélný prostor vpředu min/max [mm] 880/970 830 / 1070 Podélný prostor vzadu min/max [mm] 700/810 580 / 830 Výška nad sedadlem - vpředu [mm] 1010 1040 Výška nad sedadlem - vzadu [mm] 950(920) 940 Šířka vpředu [mm] 1480 1470 Šířka vzadu [mm] 1460 1470 Délka sedáku vpředu [mm] 500-540 480 Délka sedáku vzadu [mm] 460 440 Výška opěradla vpředu [mm] 660 650 Výška opěradla vzadu [mm] 660 650 Místo vzadu pod předním sedadlem Ano Ano Údaj v závorce platí pro kombi s prosklenou střechou

I kufr se zvětšil jen symbolicky, je ale praktičtější. Liftback má nyní základní objem 600 litrů (o 10 l více než dříve) a kombi povýšilo z 610 na 640 litrů. Bezdotykové otevírání švihem nohy pod nárazníkem už má i liftback (vůz dokonce osvítí prostor, ve kterém máte máchnout nohou), u kombi nechybí dvojitá podlaha či systém pro organizaci nákladu, kterým Škoda supluje drahé podélné kolejnice, známé z luxusních kombíků. Funguje jednoduše: v podlážce jsou čtyři díry, v nichž lze zafixovat hliníková závora. Ta zamezí „poletování“ předmětů všelikých rozměrů po kufru.

Škoda Octavia Combi IV. a III. generace: Srovnání zavazadelníků Model Škoda Octavia IV Škoda Octavia III Objem zavazadelníku min/max [l] 640/- 610/1740 Výška nákladové hrany [mm] 660 660 Šířka kufru v nejužším místě [mm] 1000 1000 Délka kufru [mm] 1050(1080) 1060 Délka po sklopená zadní opěradla [mm] 1690 1730 Výška pod plato [mm] 600(480) 580 Výška pod otevřeným zadním víkem [mm] 1940 1940 Údaje v závorkách platí pro podlážku v horní rovině

Chytrých řešení však má Octavia více. Z těch zbrusu nových je to větší hrdlo nádrže na AdBlue, díky kterému kapalinu dotankujete i pistolí pro nákladní vozy. Na zadní straně předních opěradel jsou dvě kapsy pro mobilní telefony, v předních dveřích už vedle deštníku najdete i smeták na sníh (legendární škrabka v krytu víčka nádrže zůstává, měří i hloubku dezénu) a v zadních dveřích mohou být okenní rolety, které byly dosud vyhrazeny jen větším modelům. Ladí k paketu pro spaní, známému z Kodiaqu.

Nechybí ani možnost uložení samonavíjecí rolety do speciálního prostoru pod variabilní podlahou. Podlážka v horní poloze zároveň vyrovnává schod vzniklý po sklopení zadních opěradel, čímž vznikne téměř rovná ložná plocha. Potřebujete-li podlážku zajistit ve vyklopené poloze, poslouží plastový háček, který těžký kus kdoví čeho spolehlivě udrží. Konfigurací kufru jsou spousty a všechny najdete v přiložené galerii.

Kam se poděl silný hybrid?

V jízdních dojmech s maskovanými prototypy jste mohli vidět složení motorové palety nové Octavie a není tajemstvím, že je až na silný turbobenzin 2.0 TSI o výkonu přes 300 koní téměř shodná s Golfem. Mild-hybridní motory, kterým Volkswagen říká eTSI, Škoda nazývá e-Tec (1.0 TSI DSG a 1,5 TSI DSG, verze s manuálem nemají 48V síť a nemohou být mild-hybridy), hliníkový čtyřválec 2.0 TDI Evo se dvěma SCR katalyzátory dává 85,110 a 147 kW (stejně jako u Golfu produkuje až o 80 % méně NO x ), nechybí čtyřválec 1.5 TSI na CNG (G-Tec) ani plug-in hybridní verze iV.

Škoda Octavia IV: Základní technická data zážehových motorů Motor 1.0 TSI Evo 1.5 TSI Evo 1.0 TSI e-TEC 1.5 TSI e-TEC 2.0 TSI 4x4 Zdvihový objem [cm3] 999 1498 999 1498 1984 Největší výkon [kW/min] 81 110 81 110 140 Točivý moment [N.m/min] 200 250 200 250 320 Převodovka 6M 6M 7A 7A 7A Max. rychlost [km/h] 207(203) 230(224) 206(201) 228(225) 232(234) Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,6(-) 8,2(8,3) 10,6(-) 8,4(-) 6,9(-) Spotřeba paliva [l/100 km] - -(5,2-6,1) - - - Údaje v závorkách platí pro kombi

U plug-in hybridu bych se rád zastavil. Škoda totiž před časem potvrdila, že bude tento pohon dodávat v provedeních s výkony 150 a 180 kW (jako u Golfu). V obou případech jako základ slouží čtrnáctistovka TSI (115 kW, jako jediná z nabídky není z rodiny Evo), poháněna jsou přední kola a řazení obstarává šestistupňová převodovka DSG. Jenže v tiskové mapě, kterou nám Škoda poskytla jako podklad pro zpracování tohoto článku, informace o 180kW verzi hybridu chybí.

Čím to je? Předně je třeba si uvědomit, že se dnes bavíme o běžných verzích Octavie, nikoliv derivátech. Potvrzuje se tím, že silnější plug-in hybrid bude alternativou pro ostré provedení RS, v němž by měl být nabízen po boku silného turbobenzinu a turbodieselu. Jisté také je, že plug-in hybridní pohon nebude dostupný pro linii Active a derivát Scout, který nám Škoda ukáže někdy v příštím roce.

Škoda Octavia IV: Základní technická data vznětových motorů Motor 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 4x4 2.0 TDI 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1968 1968 1968 1968 Největší výkon [kW/min] 85 110 110 147 Točivý moment [N.m/min] 300/250 340 360 400 Převodovka 6M/7A 6M/7A 7A 7A Max. rychlost [km/h] 211(205)/209(205) 228(224)/227(222) 217(216) 235(236) Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,3(10,4)/10,8(-) 8,9(-)/8,7(8,8) 8,8(-) 7,1 Spotřeba paliva [l/100 km] -(4,0-4.7)/-(-) -(-)/-(4,3-5,4) - - Údaje v závorkách platí pro kombi

Škoda rovněž potvrdila, že v začátcích prodeje nenabídne všechny pohonné jednotky, které si pro Octavii připravila. Které se s jistotou objeví v prvním ceníku, zvládneme vyčíst z přiložených tabulek. Verze, u nichž je uvedena kombinovaná spotřeba, jsou už evidentně po homologaci a mohou mezi lidi. Berme také v úvahu, že jako první půjde do prodeje kombi, jehož data jsou v tabulkách uvedena v kulatých závorkách. Z toho nám vycházejí motory 1.5 TSI Evo/110 kW, 2.0 TDI Evo/85 kW a 2.0 TDI Evo/110 kW DSG.

Škoda Octavia IV: Základní technická data alternativních pohonů Motor 1.5 TSI G-Tec 1.5 TSI G-Tec 1.4 TSI iV Zdvihový objem [cm3] 1498 1498 1395 Největší výkon [kW/min] 96 96 150 Točivý moment [N.m/min] 200 200 350 Převodovka 6M 7A 6A Max. rychlost [km/h] 216(213) 215(212) 220(220) Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,0(-) 9,9(-) 7,9(-) Spotřeba paliva [l/100 km] - - - Údaje v závorkách platí pro kombi

Bohatá výbava už ve standardu. Ale co cena?

Budoucnost nové Škody Octavia je už jasně nalinkovaná. Oficiální start výroby kombíku je plánován na přelom listopadu a prosince, má to tedy už za pár, a liftback čeká totéž zhruba o čtvrt roku později. Před pražskou premiérou se nám nepodařilo zjistit přesné datum uvedení na trh (takzvaný Den D), podle dřívějších informací by to však mělo být nějaké „kulaté“ datum v prvním kvartálu příštího roku. První vozy by se sice měly objevit na silnicích před koncem letošního roku, plné vykrývání objednávek se rozběhne v prvním čtvrtletí příštího roku.

Na rozdíl od Scaly, Kamiqu a Superbu bude nová Octavia dostupná také v nejlevnějším provedení Active, které by mělo vyjíždět na litých 16palcových kolech. Ve standardu bude digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce, dvouzónová automatická klimatizace, elektrické ovládání bočních oken, elektronická parkovací brzda, sedm airbagů včetně kolenního pro řidiče, bezklíčové startování či LED světlomety (potkávací, dálkové i denní svícení).

Nepředpokládám, že by dnes Škoda řekla i ceny. Vždyť v případě Scaly, která se poprvé ukázala už loni v prosinci, jsme museli čekat až do poloviny ledna letošního roku. Je pravděpodobné, že v porovnání s dožívající generací Škody Octavia ceny porostou, lidé ze Škodovky nám však dříve naznačili, že mají snahu udržet aktuální cenovou hladinu. Otázkou zůstává, s čím porovnávat. Z konfigurátoru Octavie toho totiž už moc nezbylo (chybí třeba výbava Active), hovořilo se však o ceně nižší než půl milionu korun. Tak uvidíme!

Co se nám líbí

Vzdušný, přirozeným světlem hezky prosvícený interiér

Kvalita materiálů a luxusní detaily (měkčené plasty vpředu, textilní čalounění přístrojovky)

Bohatá standardní výbava

Pozice za volantem, pohodlná sedadla a příjemný dvouramenný volant

Ohromný kufr u liftbacku i kombi

Nová chytrá řešení v interiéru

Co se nám moc nelíbí