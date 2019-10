O dlouho očekávané nové generaci Škody Octavia toho už bylo napsáno dost. Nyní již bezpečně víme, že se poprvé ukáže 11. listopadu v Národní galerii v Praze, sériová výroba praktičtější verze kombi bude spuštěna o dva týdny později (48. kalendářní týden) a liftback čeká totéž na začátku března příštího roku. V Praze budou k vidění obě karosářské verze, přestože v rámci uvedení na trh dostane přednost kombi.

Poblíž Prahy, Mladé Boleslavi či Hradce Králové už dlouho můžete potkávat liftbacky i kombíky, jenže ty jsou tak dobře maskované, že si jenom stěží dokážeme představit sériový vzhled některých partií. Především záď zůstává velkou neznámou, přestože v minulosti zaznívaly názory, že se bude podobat vlajkové lodi Superb. S tím můžete buď souhlasit, nebo ne, po dnešku už ale budeme nové Octavii zase o něco blíže.

Na stránkách německého diskusního fóra, které se zabývá vozy Škoda, se totiž objevil snímek Octavie z předobočního pohledu. Jde o vizualizaci z oficiálního konfigurátoru, v tom českém ji ale nenajdete a v německém Octavia liftback chybí úplně. Tak či tak vidíme to, co bylo s trochou představivosti patrné už z testovacích prototypů.

Nová Škoda Octavia přebírá designový styl modelu Scala, který nakreslil Jozef Kabaň před odchodem do BMW. Má úzké světlomety navazující na nízkou a širokou masku chladiče a „mušlovitou" kapotu, která má za úkol příď opticky snížit a vyhovět vysokým nárokům na ochranu chodců. Aerodynamická kola měla už Scala a najdete je i v nabídce Superbu iV, ta tedy zase tak překvapivá nejsou.

Vizualizace zádi a interiéru nejsou k dispozici, avšak pro představu toho, co nás čeká uvnitř, nemusíme jít zase tak moc daleko. Kolegové z Auto.cz totiž před časem zveřejnili špionážní snímky, z nichž je patrný atypický dvouramenný volant a volně stojící displej infotainmentu. Výdechy ventilace budou umístěny pod hlavním displejem a je jisté, že zmizí i většina hardwarových tlačítek. Posoudit to můžete v naší galerii. Klasickou ruční brzdu pak nahradí modernější elektricky ovládaná.

Jak to bude vypadat s nabídkou pohonných jednotek po uvedení na trh, jsme zmiňovali již před časem. Nová Octavia by měla být až do 25. kalendářního týdne příštího roku dostupná s motory 1.5 TSI DSG, 2.0 TDI/110 kW DSG a 2.0 TDI/85 kW. V případě 2.0 TDI se bavíme o verzi Evo, která nahradí i dříve používanou šestnáctistovku TDI/85 kW.

Později nabídku doplní základní litrový tříválec 1.0 TSI, blíže nespecifikovaný plug-in hybrid a v 36. kalendářním týdnu příštího roku nastoupí deriváty RS (2.0 TDI/180 kW a 2.0 TDI/147 kW) a Scout. Dočkáme se také verze G-Tec na zemní plyn.