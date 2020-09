Nová Škoda Octavia ukazuje kompletní nabídku motorů. Vybere si snad každý

Škoda Auto se jako jeden z předních evropských výrobců automobilů musí adaptovat na aktuální emisní normy a učinit tak různá opatření. První vlaštovkou byla elektrická verze městského miniauta Citigoe iV, která zaznamenala 650 registrací. Tento model před pár týdny záhadou zmizel a není jej již možné objednat. Automobilka to vysvětlila tak, že prodejci jednoduše vyčerpali kvóty dříve, než bylo v plánu.

Zanedlouho se však do první linie postaví zcela nový bojovník, který si svou premiérou prošel začátkem září. O elektrickém SUV Enyaq iV víme již takřka vše a v příštím roce jej budeme běžně potkávat na českých silnicích. Novinka na to však sama nestačí a Škoda tak ve svém modelovém portfoliu nabízí hned řadu elektrifikovaných modelů a dalších ekologických motorizací.

Do druhé linie se jako první postavil aktualizovaný Superb, který prošel omlazením na jaře loňského roku. Jeho vzhled se tehdy jen lehce doladil, hlavní roli se totiž ujala technika pod kapotou, protože Škoda v tomto modelu představila svůj první plug-in hybrid, tedy motorizaci, která je schopná lokálně bezemisní jízdy. Od uvedení na trh si jej pořídilo 600 zákazníků.

Podíl elektromobilů a plug-in hybridů na našem trhu pomalu roste. Za prvních osm měsíců se na českém území prodalo necelých tisíc plug-in hybridů. Polovina z toho přitom připadla právě superbu. Jaké Škoda podnikne další kroky tak bylo jasné, už když se začalo o nové octavii teprve šuškat.

Mnoho tváří bestselleru

„Předpokládáme, že obliba elektrifikovaných vozů nadále poroste. Počítáme, že k tomu zásadní měrou přispějí plug-in hybridní technologie v modelech Octavia iV a Superb iV a nedávno představený model Enyaq iV. V modelu Octavia dnes nabízíme nejširší portfolio agregátů všech dob, z toho těží především zákazník,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení mladoboleslavské automobilky.

Že se Škoda Octavia s příchodem nové generace elektrifikuje, jsme už věděli. Škoda nám ale až nyní ukázala, v jaké míře to zamýšlela. Na prezentaci udržitelné mobility jsme se setkali se čtyřmi různými pohony, které mají přispět k co nejmenší flotilové spotřebě a emisím. Pojďme si je představit.

RS iV

Nejostřejší podání elektrifikace v podání naší domácí automobilky jsme v rámci prezentace otestovali nejvíc. Za volantem držitele rodokmenu Rally sport jsme totiž letos ještě neseděli. První dojmy si můžete přečíst zde. Pro jistotu ale jen zopakujeme, že novinka neztratila nic ze své univerzálnosti a její plug-in hybridní verze otevřela dveře zákazníkům, kteří by o něčem takovém dříve třeba ani neuvažovali.

O vyloženě sportovní auto nejde a rychlost také není nijak zázračná. Ovšem kombinace pěkného designu, pohodlného podvozku, a díky značkám EL možnosti parkování v Praze na modrých zónách zdarma, je pro někoho lákavá. Do toho nemusíte kupovat dálniční známku a při jízdě po městě si vystačíte jen s nabíjecím kabelem a po pistoli s hadicí můžete sáhnout až při jízdě za město.

Škoda Octavia RS iV: Technické údaje Verze liftback kombi Motor R4 + elektromotor Objem [cm3] 1395 Výkon [Kw/ot.min] 110/5000-6000 Točivý moment [N.m/ot.min] 250/1550-3500 Výkon elektromotoru [kW] 85 T. moment elektromotoru [N.m] 330 Systémový výkon [kW] 180 Systémový t.moment [N.m] 400 Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,3 Maximální rychlost [km/h] 225 Hmotnost [kg] 1695 1707 Převodovka 6A Zavazadlový prostor [l] 450 490 Objem nádrže [l] 39,5

e-Tec

Ta nejjednodušší cesta k elektrifikaci je mild-hybrid. Pod kapotou vozu s tímto označením je tedy buď litrový tříválec nové generace Evo o výkonu 81 kW (110 koní), nebo patnáctistovka o výkonu 110 kW (150 koní). Úsporu paliva tady zajišťuje malý 48voltový startér-generátor připojený řemenem, který pomáhá vozu s akcelerací a umožňuje rozšířenou funkci systému start-stop, tedy že vypne motor ještě před zastavením třeba na křižovatce.

Akumulátor se tady nedobíjí externě, ale pomocí rekuperace za jízdy. Skromné rozměry mu umožnily se usadit pod sedadlo spolujezdce a nezabírá tak místo v zavazadlovém prostoru. Umí navíc napájet i 12V baterii. Není to žádná zázračná věc, ale úspora 0,4 l/100 km a tudíž i snížení emisí se prostě počítá. Řidič si pak může užít krátkodobou pomoc elektromotoru při akceleraci, kdy pomůže silou až 50 N.m. Nevýhodou může být možnost pouze automatické převodovky DSG.

Škoda Octavia e-TEC: Technické údaje Verze liftback kombi Motor R3 + startér-generátor Objem [cm3] 999 Výkon [Kw/ot.min] 81/5500 Točivý moment [N.m/ot.min] 200/2000-3000 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,5 10,6 Maximální rychlost [km/h] 208 201 Hmotnost [kg] 1341 1353 Převodovka 7A Zavazadlový prostor [l] 450 1353 Objem nádrže [l] 45

G-Tec

Škoda se stále bije v prsa za pohon na stlačený zemní plyn. Zatímco Volkswagen už od vývoje tohoto pohonu upustil, Škoda se o něj ve velkém zajímá. A to i přes to, že jeho každoroční podíl dělá pouhých pět procent. Po scale a kamiqu tak čekala tato motorizace i na novou octavii. Motor 1.5 TSI spalující stlačený zemní plyn produkuje o čtvrtinu nižší emise v porovnání se standardním benzinovým motorem.

Zásobníky plynu s kapacitou 17,33 kg vystačí k ujetí 500 km a rezervní nádrž na devět litrů benzinu pomůže s konečným dojezdem až 690 km. Při cestování tímto způsobem je ovšem nutné počítat s několika nevýhodami. Síť plnících stanic je ještě stále poměrně řídká (211) a u Octavie budeme mít kvůli nádržím menší kufr. V případě liftbacku 455 litrů a v případě kombi 495. Stále to ovšem není nic zásadního, co by motorizaci házelo klacky pod nohy.

Škoda Octavia G-Tec: Technické údaje Verze liftback kombi Motor R4 Objem [cm3] 1498 Výkon [Kw/ot.min] 96/5000-6000 Točivý moment [N.m/ot.min] 200/1400-4000 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,6 9,6 Maximální rychlost [km/h] 218 212 Hmotnost [kg] 1341 1353 Převodovka 7A Zavazadlový prostor [l] 450 1353 Objem nádrží 9 kg / 17,33 kg

iV

Tento pohon je nejdůležitější. Motorizace iV je dostupná pro všechny verze octavie od výbavového stupně Ambition. Výjimkou je pouze varianta Scout. Škoda Octavia iV sdílí pohonné ústrojí s modelem RS iV, který jsme si představili včera. Systémový výkon je ovšem jinak nastavený a standardní iV tak produkuje 150 kW (204 koní) a 350 N.m točivého momentu.

Pro běžné jízdní situace to ovšem bohatě stačí. Lithium-iontový akumulátor o kapacitě 13 kWh je umístěný pod podlahou kufru. Na jedno nabití vystačí k ujetí 60 km. Při čistě elektrické jízdě vyluzuje do rychlosti 50 km/h specifický zvuk pomocí zařízení E-noise, které se nachází pod pravým předním blatníkem.

Škoda Octavia iV: Technické údaje Verze liftback kombi Motor R4 + elektromotor Objem [cm3] 1395 Výkon [Kw/ot.min] 110/5000-6000 Točivý moment [N.m/ot.min] 250/1550-3500 Výkon elektromotoru [kW] 85 T. moment elektromotoru [N.m] 330 Systémový výkon [kW] 150 Systémový t.moment [N.m] 350 Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,7 Maximální rychlost [km/h] 220 Hmotnost [kg] 1608 1620 Převodovka 6A Zavazadlový prostor [l] 450 490 Objem nádrže [l] 39,5

Stejně jako u modelu g-Tec máte i u iV (a RS iV) omezený zavazadlový prostor. V případě verze do zásuvky to dělá 450 litrů pro liftback a 490 litrů pro kombi. Verze iV a RS iV pak mají díky své zástavbě shodnou světlou výšku 143 mm. Čistě spalovací verze modelu RS jsou nižší.

Vedle standardních spalovacích motorizacích jsou tedy v nabídce nového modelu tři různé cesty, z toho jedna je k mání i v ostré verzi. V následujících týdnech začne Škoda s novinářskýi zápůjčkami a budeme tak moct zjistit, jak se moderní pohony používají při běžném každodenním používání.