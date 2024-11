Nová Škoda Kylaq oficiálně: Odolné SUV stojí jen 220 tisíc korun, jméno vybrali fanoušci

Po crossoveru Kushaq a sedanu Slavia se představuje další vůz určený pro indický trh a tamtéž vyráběný. Jmenuje se Kylaq, tento název vzešel z ankety mezi příznivci a zákazníky Škodovky na indickém trhu – ve hře byly mimochodem i názvy Kwiq, Kymaq, Kariq nebo Kyroq. Využívá platformu MQB-A0-IN, stejně jako další již zmíněné vozy, ta byla vyvinuta specificky pro tamní trh.

Drsné indické podmínky by novinka měla zvládat mimo jiné díky důkladnému testování, prototypy najezdily více než 800.000 kilometrů v teplotách od -10 do +85 stupňů a v nadmořské výšce až 3000 metrů. Vybrané díly byly vystaveny povětrnostním podmínkám pod širým nebem po dlouhé dva roky, důkladně testována byla také voděodolnost, a to při přísunu 25 až 30 litrů vody za minutu – vůz by tak měl spolehlivé zvládnout drsné monzuny.

Na délku měří 3995 mm, široký je 1783 mm a vysoký 1619 mm, to vše na rozvoru 2566 mm. Vozidla s délkou do čtyř metrů jsou pro Indii specifický a velmi populární segment, drží zde padesátiprocentní podíl v prodejích. Exteriér je navržen podle zcela nového designového jazyka Modern Solid, který u nás nedávno dostala nová elektrická Škoda Elroq, všechny verze mají výhradně LED osvětlení, vpředu s novou interpretací aktuálního „čtyřokého“ designu. Na bocích a vzadu pak najdeme šestiúhelníkový vzor. K dispozici bude v pěti barvách laku, včetně nové výrazné zlaté Olive.

Pohonem Kylaq nepřekvapí, podobně jako v dalších modelech pro indický trh pod kapotou najdeme litrové TSI s výkonem 85 kW a se 178 N.m točivého momentu, síla jde na přední kola skrze šestistupňový manuál nebo automat. Na 100 km/h se dostane za 10,5 sekundy, maximální rychlost činí 188 km/h. Díky světlé výšce 189 mm by novinka měla zvládat všechny specifické nástrahy indických cest a silnic.

Vnitřek se vyznačuje jednoduchostí a prostorností, dle preferencí tamních zákazníků je osazen velkým 10,1palcovým displejem infotainmentu s podporou bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto a také 8palcovým digitálním přístrojovým štítem. Do zavazadlového prostoru se vejde 446 až 1265 litrů, uvnitř najdeme také zajímavé praktické prvky typu úložného prostoru pro odkládací plato, držáků na lahve Smart Grip, nebo háčků na tašky.

Příjemné prostředí na palubě zajistí chlazená přední sedadla a automatická klimatizace Climatronic, která si poradí s teplotními extrémy napříč Indií. Zákazníci si mohou na přání dopřát například střešní okno, pádla řazení pod volantem, dvoubarevný interiér nebo tempomat. Standardně má Kylaq 25 prvků aktivní a pasivní bezpečnosti, například multikolizní brzdu, elektronickou „uzávěrku diferenciálu,“ ochranu proti převrácení nebo šest airbagů – ve vyšších výbavách jde dokonce o 35 prvků. Základní cena činí 789.000 rupií, což je v přepočtu zhruba 220.000 Kč.