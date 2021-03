Nová Škoda Kushaq oficiálně: Už jsme v ní seděli! Úspěch by jistě měla i v Česku

Škoda Auto převzala aktivity koncernu Volkswagen v Indii v roce 2018 a dala si závazek přivést na svět čtyři vozy na specifické platformě MQB A0-IN: dvě SUV a dva liftbacky. Volkswagen do modelové ofenzívy v rámci projektu India 2.0 investuje miliardu eur (z toho 275 milionů eur do výzkumu a vývoje SUV a liftbacků), přičemž první hmatatelné výsledky jsme mohli zhodnotit již začátkem loňského roku, konkrétně třetího února. Tehdy Škoda poprvé ukázala koncept Vision IN, předzvěst malého SUV, a Volkswagen se vytasil s modelem Taigun, avšak stále v provedení velmi blízkém sériové podobě.

Škodu Vision IN jsme si mohli v Česku prohlédnout ještě před světovou premiérou na autosalonu v Dillí, a jak jistě víte, projekt vykrystalizoval v model Kushaq, který se v posledních týdnech odhaloval jen velmi zlehka. Premiéra sériového provedení proběhla dnes v Bombaji, Škodovka nám však dala jedinečnou příležitost prohlédnout si vůz již před pár týdny v soukromí ateliéru v Mnichově Hradišti. Kushaq tak poprvé odhodil veškeré maskování a my byli u toho.

Rozdíly jsou v detailech

Škoda říká, že je model Kushaq od Indů pro Indy. Vůz je až v 95 procent lokalizovaný, v Indii byl vyvíjen a bude také vyráběn. Na délku měří 4221 mm, je 1760 mm široký, 1612 mm vysoký a rozvor jeho náprav činí 2651 mm. Za světlou výšku 188 mm by se nemusela stydět ani dospělejší SUV, má však svůj význam – indické cesty jsou plné výmolů a každý milimetr navíc se hodí. S ohledem na horší kvalitu silnic byl navrhován i robustnější podvozek, výše jsou i sání i hlasitější klakson, údajně kvůli oblibě Indů ve vymetání hlubokých kaluží.

Škoda Kushaq Srovnání rozměrů Model Škoda Kushaq Škoda Kamiq Renault Captur VW T-Cross Délka [mm] 4221 4241 4288 4108 Šířka [mm] 1760 1793 1797 1760 Výška [mm] 1612 1531 1556 1584 Rozvor [mm] 2651 2651 2639 2551 Objem kufru [l] 385/- 400/1395 536/- 385-455/1281

Šance, že by se někdy kushaq oficiálně prodával v Evropě, je nulová. Od toho tady má VW Group Škodu Kamiq, Seat Arona či Volkswagen T-Cross. Právě k t-crossu má podle mě kushaq vzhledově nejblíže. Naživo působí úzký a vysoký, relativně malé disky (maximálně 17“) v každém rohu karoserie společně s oranžovým lakem a bohatým ochranným oplastováním budí dojem nebojácné krabičky na kolech, připravené vyrazit vstříc nástrahám nejkrvavějších silnic světa.

Jak jsme uváděli již dříve, platí Škoda v Indii za prémiovou značku a očekává se, že řada majitelů nových škodovek dokonce bude mít svoje vlastní řidiče. Když si ale kushaq prohlédnete blíže, zjistíte, že evropské standardy jsou v některých ohledech přece jen někde jinde. Kushaq například nemá aero stěrače čelního a zadního okna, bezklíčové odemykání není dotykové jako u evropských škodovek, ale odemykáte a zamykáte tlačítkem na klikách předních dveří, a ze světel na vás vedle LED modulů koukají také klasické žárovky směrovek. Místo panoramatické střechy je zde menší střešní okno a nad absencí legendární škrabky pod krytem víčka nádrže asi nikdo v Indii plakat nebude.

Uvnitř žádné zbytečnosti

Abychom našli další odlišnosti od evropské produkce, musíme do interiéru. Zatímco u nás dáte v zimě cokoliv za vyhřívaný volant, sedadla a čelní sklo, ve voze pro Indii, kde se i v lednu pohybuje průměrná teplota okolo 14°C, zase ocení chládek. I proto má kushaq ve výbavě ventilovaná přední sedadla (v kombinaci s perforovanou kůží) a zhruba o 20 procent výkonnější klimatizaci než vozy pro Evropu. Indové musejí klimatizaci slyšet, proto je v kushaqu hlučnější než například v kamiqu.

Na rozdíl od kamigu má kushaq přístrojovku a výplně dveří vyrobené z tvrdých platů, což mě zase přivádí k podobnosti s Volkswagenem T-Cross, který je na tom úplně stejně. Středový displej infotainmentu má úhlopříčku 7 nebo 10 palců a v nabídce nebude chybět ani digitální přístrojový štít. Kushaq, který nechala Škodovka do Mnichova Hradiště dopravit z Indie, měl štít s analogovými ukazateli, které mě svou grafikou na moment hodily do 90. let a připomněly mi první generaci fabie.

Jinak se ale pracoviště řidiče nese v duchu současných trendů. Volant je tříramenný jako v octavii a dalších modernizovaných vozech Škoda, panel jednozónové automatické klimatizace má dotykové lišty jako u Volkswagenů a Seatů, nechybí USB-C zdířky a volič automatu s podsvíceným schématem P-R-N-D budeme vídat třeba i v nové fabii, protože sedí jak pro vozy s pravostranným, tak pro ty s levostranným řízením. Fabia bude mít i podobné výdechy ventilace po stranách přístrojovky, a aby si teplotní komfort užili i cestující na zadních sedadlech, mohou na sebe nechat proudit studený vzduch skrze výdechy mezi předními sedadly.

Stran vnitřního prostoru bych mohl kushaq přirovnat ke kombinaci Škody Kamiq a Volkswagenu T-Cross. Rozvor 2651 mm je stejný jako u kamiqu, za sebe se vejdu s dostatečnou rezervou před koleny a místo neschází ani nad hlavou. Vždyť kushaq je ještě o 54 mm vyšší než vizuálně už tak dost vysoký t-cross a i proti Škodě Karoq s pohonem 4x4 má k dobru půl centimetru. Údajně kvůli tomu, aby se Indové pohodlně usadili dovnitř, aniž by dřeli o stropnici pro ně typickými turbany.

Nastupování je pohodlné, nohy jsou v přirozené pozici a za volantem si připadáte podobně jako v karoqu. Jen máte o něco méně místa v loktech a přišlo mi, že i mezi hlavou a sloupkem A karoserie. Zavazadlový prostor má objem 385 litrů, tedy stejný jako ve Volkswagenu T-Cross, jen nelze posouvat zadní lavici a zvětšit přepravní kapacitu na úkor místa pro zadní cestující. Škoda ovšem zmiňuje i odkládací prostory o celkovém objemu přes 26 litrů, dostatek držáků na nápoje, ve středovém tunelu dokonce s protiskluzovou podložkou, díky které lze otevřít lahev jednou rukou.

Speciální motory, pohon pouze předních kol

Zákazníci budu moci u Škody Kushaq volit mezi dvěma zážehovými motory. Základ tvoří litrový tříválec 1.0 TSI s výkonem 85 kW (115 koní), který je možné kombinovat s manuální šestistupňovou i automatickou měničovou převodovkou o stejném počtu rychlostí. U dražší patnáctistovky TSI se 110 kW (150 koní) bude na výběr mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovou převodovkou DSG. Pohon předních kol je jedinou možností, stejně jako bubnové brzdy na zadních kolech.

Škoda říká, že motory plní přísnou indickou emisní normu BS6 a oproti evropským verzím musely být upraveny třeba kvůli větší příměsi etanolu v indickém palivu (až 10 %). Základní litrový motor na druhou stranu nemusí být pro splnění emisních limitů vybaven systémem stop/start, zatímco patnáctistovka ano. Škoda si připsala i jedno prvenství. Uvádí, že poprvé je ve třídě kompaktních SUV na indickém trhu součástí standardní výbavy všech výbavových stupňů systém ESC.

Cíle jsou vysoké, ceny zatím neznáme

Cílem projektu India 2.0 je dle Škody dlouhodobé posílení značek Škoda a Volkswagen na indickém trhu. Do roku 2025 chtějí společně dosáhnout tržního podílu 5 %, což by v roce 2019, kdy bylo v Indii prodáno přibližně tři miliony vozů, znamenalo asi 150.000 prodaných Škodovek a Volkswagenů dohromady.

Je nutné dodat, že z pohledu samotné Škodovky nebude všechno ležet pouze na bedrech nových modelů na platformě MQB A0-IN. Automobilka totiž v Indii prodává také modely Superb, Octavia, Karoq a Kodiaq, které se na tamní trh dostávají v rozloženém stavu, a rapid, který bude brzy nahrazen novým liftbackem s technikou kushaqu.

Mezi konkurenty nového SUV patří například Kia Seltos nebo Hyundai Creta. Obecně vzato jde o povedené SUV, které by na našem trhu mohlo být alternativou třeba k Volkswagenu T-Cross či Citroënu C3 Aircross, bylo však od základu navrženo pro indický trh, který má oproti tomu evropskému jistá specifika.

Ceny kushaqu ani bližší technická data nebyly v době psaní toho článku k dispozici. Výroba vozu v indické Púně by měla začít v polovině roku.